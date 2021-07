Romania's full Olympic lineup presented on TV

The Romanian Olympic and Sports Committee (COSR) presented on Sunday evening Team Romania for the Tokyo Olympic Games (July 23 - August 8) which includes 100 athletes - 45 women and 55 in men - who will be competing in 17 sports.

"Physically separated due to the pandemic but united in spirit, Team Romania members were presented today in a live broadcast by National Broadcaster TVR 1, which aired from the four Olympic isolation bubbles: the Sydney 2000 Olympic Complex, the Snagov National Center, the Mogosoaia National Football Center and the Olympic Complex in Poiana Brasov. COSR president Mihai Covaliu and Sports Minister Eduard Novak prefaced the presentation from the TVR studio," COSR said on its official Facebook page.

The delegation also includes 9 reserves and no less than 40 coaches.The Olympic lineup is as follows:Athletics (10-strong squad): Florentina Costina Iusco, Alina Rotaru (both in women's long jump), Claudia Mihaela Bobocea (women's 1,500 m run), Daniela Stanciu (women's high jump), Alin Alexandru Firfirica (men's discus throw), Marius Iulian Cocioran (men's 50-km race walk), Rares Andrei Toader (men's weight throw), Bianca Florentina Ghelber (women's hammer throw), Andrea Miklos (women's 400m dash), Mihaita Alexandru Novac (men's javelin throw);Coaches: Teodoru Agachi, Nicolae Alexe, Valentin Anghel, Sergiu Mihai Octavian Mazaran, Oana Manuela Pantelimon, Mihai Corucle;Women's 3x3 basketball (4 players + 2 reserves): Ancuta Violeta Stoenescu, Gabriela Marginean, Sonia Ursu, Claudia Monica Cuic; Reserves: Anca Sipos, Gabriela Irimia;Coach: Tatiana Gallova;Boxing (2): Cosmin-Petre Girleanu (52-kg class), Maria Claudia Nechita (57-kg class);Coaches: Dumitru Dorobantu, Adrian Lacatus;Rowing - 9 crews (36 athletes + 2 reserves): Men's eight (8+): Alexandru Petrisor Chioseaua, Florin Sorin Lehaci, Constantin Radu, Sergiu Vasile Bejan, Vlad Dragos Aicoboae, Constantin Adam, Florin Nicolae Arteni Fintinariu, Ciprian Huc, Adrian Petre Munteanu; Women's eight (8+): Maria Magdalena Rusu, Viviana Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, Maria Tivodariu, Ioana Vrinceanu, Amalia Beres, Madalina Beres, Denisa Tilvescu, Daniela Druncea; Men's four (4-): Mihaita Vasile Tiganescu, Mugurel Vasile Semciuc, Stefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari; Women's four (4-): Madalina Heghes, Roxana Iuliana Anghel, Elena Logofatu, Cristina Georgiana Popescu; Women's pair (2-): Iuliana Buhus, Adriana Ailincai; Men's pair (2-): Marius Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosa; Women's lightweight double sculls (L2x): Ionela Livia Cozmiuc, Gianina Elena Beleaga; Women's double sculls (2x): Nicoleta Ancuta Bodnar, Simona Geanina Radis; Men's double sculls (2x): Ioan Prundeanu, Marian Florian Enache; Reserves: Elena Iuliana Mihai, Alexandru Cosmin Macovei;Coaches: Dorin Alupei, Antonio Colamonici, Vasile Ionel Mastacan, Bogdan Liviu Codrici, Marius Bacaoanu Aanei, Ciprian Atomei.Cycling (2): Vlad Dascalu (mountain bike), Eduard Michael Grosu (road cycling);Coaches: Paulo De La Fuente Perez, Georgios Georgiadis;Football (18 players + 4 reserves): Goalkeepers - Marian Mihai Aioani, Mihai Maximilian Popa, Stefan Tarnovanu; Fullbacks - Tudor Cristian Baluta, Radu Stefanita Boboc, Andrei Chindris, Virgil Eugen Ghita, Andrei Florin Ratiu, Florin Stefan, Alexandru Stefan Pascanu, Ricardo Florin Grigore; midfielders - Mihai Alexandru Dobre, Ion Gheorghe, Marius Mihai Marin, Ronaldo Deaconu, Eduard Marian Florescu, Antonio Sefer, Virgil Andrei Ciobanu, Marco Alexandru Dulca; forwards - Andrei Sintean, George Danut Ganea, Valentin Gheorghe;Coaches: Mirel Matei Radoi, Constantin Nicolae Dica, Florin Constantinovici Schreiber, Leontin Toader;Artistic gymnastics (3): Maria Larisa Holbura (women's all-around event), Larisa Andreea Iordache (women's all-around event), Marian Dragulescu (men's jump);Coaches: Stefan Csaba Gal, Lacramioara Moldovan, Cristian Moldovan;Swimming (4): Robert Glinta (100 m backstroke), Daniel Martin (100 m backstroke), David Popovici (100 m freestyle); Bianca Andreea Costea;Coaches: Mugur Constantin Tomescu, Adrian Radulescu;Canoe sprint (2): Victor Mihalachi, Catalin Chirila (men's C2 1,000 m);Coach: Florin Popescu;Judo (3): Andreea Stefania Chitu (52-kg class), Alexandru Constantin Raicu (73-kg class), Vladut George Simionescu (+100-kg class);Coaches: Florin Bercean, Kohei Oishi;Wrestling (5): Women's competition - Alina Vuc (50-kg class), Andreea Beatrice Ana (53-kg class), Kriszta Tunde Incze (62-kg class); Men's freestyle - Albert Saritov (97-kg class); Greek-Roman - Alin Alexuc-Ciurariu (130-kg class);Coaches: Petrica Carare, Nikolai Ilici Stoianov, Ion Vremere;Fencing (2): Ana-Maria Popescu (épée), Iulian Teodosiu (sabre);Coaches: Rares Eugen Dumitrescu, Radu Nicolae Podeanu;Tennis (2): Ioana Raluca Olaru, Monica Niculescu (both in women's doubles);Coach: Stelian Calin Ciorbagiu;Table tennis (4 players + 1 reserve): Women's squad (3) - Bernadette Szocs (singles, mixed doubles), Elizabeta Samara (singles), Irina Ciobanu (reserve); Men's competition: Ovidiu Ionescu (singles, mixed doubles);Coaches: Viorel Filimon, Andrei Filimon;Shooting (1): Laura Georgeta Ilie (10 m air rifle);Coach: Olimpiu Florin Marin;Archery (1): Madalina Stefania Amaistroaie;Coach: Viorel Habian;17. Triathlon (1): Felix Pierre Duchampt;Coach: Ovidiu Nicolae Burghelea.