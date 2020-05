Românii au dat atacul la vacanțe - Preferă România și s-au înregistrat deja 10.000 de rezervări, după 1 iunie, pe Litoral

Românii iau deja cu asalt agenţiile de turism pentru rezervări "acasă, în România", însă "destinaţia-vedetă", cu circa 10.000 rezervări pentru prima săptămână după 1 iunie, rămâne Litoralul românesc, afirmă preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Promovare Turistică din România (FAPT), Corina Martin, potrivit Agerpres.

"După o lungă perioadă de restricţii de călătorii, stare de urgenţă şi stare de alertă, a sosit timpul pentru "starea de vacanţă". Românii iau deja cu asalt agenţiile de turism pentru rezervări către Litoral, staţiuni montane şi balneare, către Delta Dunării, Transilvania, Maramureş, Muntenia sau Banat - acasă, în România. Litoralul este deja, la fel ca şi în fiecare an, destinaţia - vedetă, circa 10.000 rezervări pentru prima săptămână de după 1 iunie, iar recomandările şi studiile promovate de reputaţi medici şi cercetători, conform cărora apa sărată a mării distruge virusul, transformă vacanţa la mare, anul acesta, în terapie şi medicament", a declarat, pentru AGERPRES, Martin.Preşedintele FAPT a afirmat că operatorii din industria HoReCa nu vor majora tarifele, deşi au susţinut prin investiţii proprii costurile necesare implementării măsurilor de protecţie şi siguranţă pentru turişti."Operatorii din industria HORECA sunt responsabili şi ferm angajaţi să asigure protecţie şi siguranţă prin măsuri de bun simţ pe care le-au implementat deja, conform recomandărilor făcute, şi susţin prin eforturi şi investiţii proprii costurile necesare implementării acestor măsuri, fără să majoreze tarifele practicate. Avem obligaţia să recompensăm, prin servicii corecte şi tarife atractive turiştii care aleg vacanţa în România, mai ales în acest an. În acelaşi timp, consider că statul trebuie ca, prin mecanismele şi instituţiile sale, să sprijine, să consilieze şi să ajute acum industria şi antreprenorii să poată face adaptarea la noile condiţii de operare - în siguranţă pentru consumatori şi pentru personalul propriu, dar şi în condiţii de operare care să nu ne îndatoreze şi mai mult, după o perioadă care ne afectează deja sever, şi care ne pune la grea încercare rezistenţa şi mecanismele de supravieţuire a afacerilor", a explicat Corina Martin.

Aceasta a adăugat că tarifele pentru luna iunie sunt estimate la 180 de lei/camera, cu mic dejun/noapte la Eforie, la 200 de lei/camera cu mic dejun /noapte la un hotel de 3 stele la Mamaia, la 200 - 300 lei /apartament de vacanta/noapte, în Mamaia.



"La acelaşi tarif de 200 de lei pe cameră cu mic dejun pentru o noapte ne putem caza, în schimb, la un hotel de 4 stele în sudul Litoralului, în iunie, de exemplu în Venus sau Olimp. Recomandăm turiştilor români să îşi contacteze agentul de turism, pentru a face rezervări, mai ales că lunile iulie şi august se anunţă deja ca foarte aglomerate, cu tarife pe care le regăsim acum mai mici chiar decât anul trecut, în timp ce iunie şi septembrie au oferte cu adevărat speciale", a adăugat preşedintele FAPT.



De la 1 iunie, conform calendarului propus de FAPT şi de întreagă Alianţă pentru Turism şi validat de Guvern, mii de romani vor începe să călătorească spre destinaţii turistice din Romania.



Conform estimărilor Federaţiei, în acest an, românii vor rămâne în România pentru vacanţe din precauţie şi din nevoia de siguranţă, iar contextul graniţelor care continuă să rămână închise favorizează circulaţia turistică în ţară.



Federaţia Asociaţiilor de Promovare Turistică din Romania reuneşte Asociaţiile de Promovare şi Dezvoltare a Turismului Braşov, Prahova, Buzău, Neamţ, Covasna, Bucovina, Sibiu, Oradea, Gorj, Râşnov, Timiş, şi Bucureşti, care funcţionează, în cea mai mare parte, ca organizaţii de management de destinaţie organizate în sistem de parteneriat public - privat, împreună cu operatorii privaţi din turismul local şi autorităţile locale (Primării şi Consilii Judeţene) din destinaţiile pe care le reprezintă.