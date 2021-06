Românii se apropie de un grad de pericol stabilit de OMS! Avertismentul lui Alexandru Rafila - VIDEO

Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentant al României la OMS, a declarat vineri, într-o conferință de presă, că intențiile Guvernului Cîțu de a mări contribuția personală a pacienților asigurați CNAS și care vor să beneficieze de servicii la privat, vor duce România spre un prag de risc stabilit de Organizația Mondială a Sănătății.

„Prin Ordonanta de Urgenta care se refera la transferul unor servicii medicale din sectorul public in sectorul privat, practic creste proportia paturilor alocate sectorului privat care sunt in contract cu CNAS. Pacientii care apeleaza la aceste paturi vor trebui sa suporte o contributie. Care este problema cu aceasta ordonanta?

In primul rand, numarul total de paturi finantabile in Romania pentru servicii medicale spitalicesti este fix. In mod evident, accesul la aceste servicii in sectorul public va scadea proportional cu cresterea paturilor la privat. Pacientii care acceseaza aceste servicii vor trebui sa plateasca o coplata substantiala.

Al doilea element este legat de scaderea finantarii. Daca in spital public primeste finantare pentru 500 de paturi, daca se reduce cu 20-25 de paturi inseamna ca si finantarea se reduce cu 5%. Ce impact are? Pai nu se mai pot asigura plata salariilor sau cheltuielile cu medicamente. Este un mecanism care acum are un impact redus, insa daca aceasta OUG se va replica si va duce la directionarea unui numar tot mai mare de paturi spre sectorul privat, atunci sectorul public va avea o finantare mai mica.

Suntem ingrijorati pentru ca acest lucru va limita accesul la servicii de sanatate, pentru ca pacienti care sa plateasca costuri suplimentare spre sectorul privat este mic si mai mult, suntem la 22% ca procent al platii din buzunar pe care il fac romanii pentru asigurarea serviciilor de sanatate, iar OMS recomanda un prag care sa nu depaseaca 15% pentru ca e un pericol evident de afectare a bugetelor familiei. Pragul cel mai periculos, de alarma, este 30%. Cu coplata ne apropiem de acel grad de pericol mentionat de OMS”, a declarat Rafila.

Explicațiile CNAS

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Adrian Gheorghe, a declarat, joi, că este nevoie să se reglementeze măsura contribuţiei personale pentru a stimula creşterea competiţiei în sistemul medical.

"Contribuţia personală este diferenţa dintre tariful decontat din Fondul naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate şi tariful perceput de un furnizor privat pentru rezolvarea unui caz de spitalizare. (...) De ce este nevoie să se reglementeze acest subiect? Pentru a aduce transparenţă şi predictibilitate în modul în care sunt percepute aceste sume", a afirmat Adrian Gheorghe.

El arătat că prin reglementări se intenţionează transparentizarea tarifelor pentru serviciile medicale astfel încât să fie foarte clar cât se poate deconta pentru rezolvarea unui caz din Fondul Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate şi cât percepe în plus furnizorul.

"Şi în acest moment un asigurat se poate trata în sistemul privat şi i se poate deconta de către CNAS din fond. Contribuţia personală nu aduce o noutate în sensul introducerii acestei posibilităţi. Ea există. Diferenţa este că în acest moment un furnizor privat de servicii medicale nu poate percepe nicio sumă în plus faţă de acest tarif. Asta înseamnă că nu se întâmplă pe căi legale perceperea acestor sume deoarece trebuie să recunoaştem - şi spun asta foarte răspicat - tarifele suportate din fond sunt inferioare costurilor reale de furnizare a serviciilor. (...) Măsurile prevăzute pentru introducerea contribuţiei personale au rolul de a elimina această zonă gri şi de face transparent cât se poate deconta pentru rezolvarea unui caz din Fondul Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate şi cât percepe în plus furnizorul pentru rezolvarea cazului pe categorii de vârstă", a spus reprezentantul CNAS.

El a explicat că, în ceea ce priveşte contribuţia personală, sunt prevăzute trei măsuri "esenţiale" care urmează să fie aprobare foarte curând.

"Care sunt aceste trei măsuri: consimţământul exprimat în scris de către asigurat sau reprezentantul legal al acestuia, în funcţie de caz, privind furnizarea serviciilor spitaliceşti medicale şi nemedicale de care urmează să beneficieze. Doi - devizul estimativ care i se va înmâna asiguratului înainte de furnizarea serviciului în care i se va detalia lista costurilor la care să se aştepte, iar acest deviz estimativ va fi valabil 5 zile lucrătoare. (...) Al treilea instrument este decontul eliberat la externare care va cuprinde din nou detaliat tariful suportat din fond precum şi pe categorii de costuri celelalte costuri suportate prin contribuţie personală în afara fondului. (...) Această reglementare reprezintă încă un pas pentru a materializa principiul 'banii urmează pacientul' şi din nou pentru a aduce mai multă transparenţă şi predictibilitate decât avem acum. (...) Considerăm că un astfel de proiect poate stimula inclusiv creşterea competiţiei cu beneficii pentru asigurat", a explicat Adrian Gheorghe.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Adrian Gheorghe, a precizat joi, referindu-se la proiectul care pune "o limită superioară" a numărului de paturi care pot fi contractate către furnizorii privaţi de sănătate, că "nimeni nu va da paturi nimănui".

"Mă voi referi la o temă care a suscitat interes - limitarea creşterii de paturi contractate către furnizorii privaţi de 10%, care a fost vehiculat cu diferite interpretări. Măsura în sine pune o limită superioară a numărului de paturi care pot fi contractate către furnizorii privaţi pornind de la o bază - baza este numărul de paturi contractate către furnizorii privaţi la 31 decembrie 2020. Acestui număr i se pune o limită de 10%. Această limită de 10% este gândită să se materializeze potenţial până la finalul anului anului 2022. (...) O limită de 10% a creşterii se aplică procentului de 5%, astfel încât la finalul anului 2022, un an şi jumătate de acum înainte, numărul de paturi contractate cu furnizorii privaţi nu poate fi mai mare de 5,5% aproximativ. (...) Această creştere de 10% se aplică existentului de 5%. (...) Interpretarea greşită este că la 5% se va mai adăuga 10% şi uite aşa peste noapte vor rezulta 15% din totalul paturilor mutate dintr-o parte în alta. Nu vorbim despre aşa ceva. (...) Textul ordonanţei prevede foarte clar că această plafonare a unei potenţiale creşteri se face treptat cu fundamentare şi acoperă intervalul de timp până la finalul anului 2022. (...) Aceste paturi nu sunt în pixul meu şi până la urmă al nimănui. Nu va da nimeni paturi nimănui", a explicat Adrian Gheorghe.

El a amintit că numărul total de paturi de spital în România în sistemul public şi cel privat este de aproximativ 120.000, iar la nivel naţional aproximativ 5% dintre paturile de spital sunt în sectorul privat.

Potrivit preşedintelui CNAS, procentul de 10% reprezintă o plafonare "care are scopul de a introduce predictibilitate în sistem".

"Procentul de 10% reprezintă o plafonare care are scopul de a introduce predictibilitate în sistem pe un trend deja existent şi sperăm noi elimină potenţialul de mişcări bruşte, pe scurt de vânturare a paturilor dinspre public şi privat sau invers, la nivel teritorial oferind tuturor furnizorilor predictibilitate privind care sunt limitele care pot fi atinse. (...) Este greu de conceput perspectiva care a fost vehiculată zilele acestea că dintr-o dată din pix vor fi mutate nişte paturi. Nu este vorba de aşa ceva. (...) Acesta este principiul prevăzut de ordonanţă în acest moment. Practic, dacă se va materializa măcar o parte din această creştere, se face în interiorul planului de paturi care include public şi privat. Deci, o creştere de 0,1% în public atrage o scădere de 0,1% în privat şi invers. Totul depinde şi de numărul de paturi care se actualizează la anumite intervale", a susţinut Adrian Gheorghe.