Romanii vor putea juca la loto in peste 10.000 de locatii `un-doi Centru de plati`

Compania Nationala „Loteria Romana” S.A. a incheiat o noua colaborare si va fi prezenta in reteaua „un-doi Centru de plati”, oferind astfel posibilitatea jucatorilor de a-si incerca sansa la oricare dintre jocurile preferate: LOTO 6/49, JOKER, LOTO 5/40, NOROC, NOROC PLUS si SUPER NOROC, in peste 10.000 de noi locatii.

un-doi Centru de plati este o soluție lansata de Mobile Distribution, companie prezenta pe piata din 1997. Serviciile un-doi Centru de plati sunt disponibile in peste 10.000 de locatii din Romania, oferind clientilor posibilitatea de a-si plati toate facturile de utilitati in acelasi loc, precum si servicii de incarcare electronica a cartelor prepay, asigurari, roviniete sau transfer de bani.

„O noua posibilitate de a participa la jocurile loto va fi oferita de catre Loteria Romana tuturor celor care vor sa-si incerce norocul. Daca la inceputul mandatului meu eram prezenti in 1.900 de locatii si am reusit extinderea retelei pana in acest moment la peste 7.400 de puncte de vanzare, iata, acum, facem un nou pas important si venim in intampinarea romanilor care vor putea participa la jocurile loto in aproape 17.000 de locatii, imediat ce operatiunile tehnice vor fi finalizate.” - Sebastian-Iacob Moga, Director General C.N. “Loteria Romana” S.A.

„Suntem incantati de incheierea parteneriatului cu Loteria Romana, colaborare care va aduce beneficii majore milioanelor de romani, oferindu-le posibilitatea sa achizitioneze biletele norocoase din peste 10.000 de magazine partenere un-doi Centru de plati din intreaga tara. Intr-o perioada in care cu totii incercam sa economisim timp valoros si sa ne facem achizitiile din acelasi loc, ne bucuram ca acest parteneriat imbogateste portofoliul serviciilor magazinelor din reteaua un-doi Centru de plati si numarul clientilor multumiti care le va trece pragul.” - Calin Chira, Manager General un-doi Centru de plati.