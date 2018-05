Roseanne Barr: Am făcut o greşeală pe care nu aş fi dorit să o fac. Am scris sub influenţa Ambient

Actriţa americană Roseanne Barr, obosită să fie „atacată şi subapreciată”, spune că de vină pentru mesajul considerat rasist scris de ea pe Twitter este un somnifer pe care îl ia, scrie news.ro.

Roseanne Barr a comparat-o, marţi, pe Valerie Jarrett, fost consilier în administraţia Barack Obama, cu Muslim Brotherhood, organizaţie considerată de mulţi rasistă, dar şi cu o maimuţă. „Dacă Muslim Brotherhood & planeta maimuţelor ar avea un copil = vj”, a scris ea folosind iniţialele lui Jarrett, ca răspuns pentru un mesaj în care aceasta era acuzată că ar fi ajutat la acoperirea unor presupuse fărădelegi ale administraţiei Obama.

„Era ora 2 dimineaţa şi am scris sub influenţa Ambient (...) Am făcut o greşeală pe care nu aş fi dorit să o fac... nu o apăraţi, vă rog”, a revenit ea cu un mesaj pe Twitter.

Tot pe platforma de socializare, ea a spus că a obosit să fie „atacată şi subapreciată mai mult decât alţi actori care au spus lucruri mai grave” şi le-a cerut oamenilor să nu boicoteze ABC, care a decis anularea serialului ei, pentru că reţeaua de televiziune are dreptul „să facă ce doreşte”.

Barr, în vârstă de 65 de ani, s-a scuzat pentru afirmaţia făcută la adresa lui Jarrett, americancă de culoare, născută în Iran. „Nu îmi plângeţi de milă. Vreau doar să îmi cer scuze faţă de sutele de oameni, de minunaţii scenarişti şi de actorii talentaţi, care şi-au pierdut slujbele din cauza mesajului meu prostesc”.

Valerie Jarrett, în vârstă de 61 de ani, a declarat că Bob Iger, CEO al Disney, care deţine ABC, a sunat-o înainte de anunţul anulării show-ului, informează Reuters.

Agenţia de impresariat artistic ICM a anunţat că nu o va mai reprezenta pe Barr, iar mai multe posturi TV au decis să renunţe la redifuzarea show-ului ei. În plus, platforma Hulu a transmis că noile episoade ale serialului nu vor mai fi disponibile pe serviciul de streaming.

Revenirea serialului „Roseanne”, în luna martie, după 21 de ani, la ABC, a înregistrat o audienţă record, cu 19 milioane de telespectatori pe segmentul comercial, cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani. Noul sezon „Roseanne”, format din nouă episoade, a fost cel mai vizionat serial din acest sezon, eclipsând „This is Us” (NBC) şi „The Big Bang Theory” (CBS).

Serialul urma să revină în toamnă cu un al 11-lea sezon de 13 episoade.

Serialul „Roseanne”, care a debutat în 1988, a avut nouă sezoane, până în 1997, şi a fost cel mai urmărit show în Statele Unite în perioada 1989 -1990. Din distribuţia celui de-al 10-lea sezon, lansat în martie 2018, au făcut parte Laurie Metcalf, John Goodman şi Sara Gilbert.