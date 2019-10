RUPTURĂ între Călin Popescu Tăriceanu și Victor Ponta: Nu cred în varianta lui! Am serioase îndoieli/ VIDEO

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, susține că nu crede în varianta lansată de Victor Ponta, aceea a unui premier independent susținut de PSD, Pro România și ALDE. Tăriceanu a spus că, în mod normal, Klaus Iohannis nu va desemna un nou premier din partea unei coaliții formate în jurul PSD și oricum ALDE nu dorește să intre la guvernare.



”Am serioase îndoieli, ca să nu spun că sunt cu adevărat în dubiu și nu cred că președintele Klaus Iohannis va numi pentru a patra oară un nou premier din partea PSD.

Chiar dacă nu este un candidat al PSD, rămân cu îndoieli foarte serioase că președintele va numi un nou premier din partea unei grupări coalizate în jurul PSD.

Să vă spun și care este raționamentul și cum cred că va judeca președintele. PSD-ul și coaliția din care am făcut parte s-a erodat foarte tare, are împotrivă 70% din populație și nu cred că are suflul necesar pentru a duce o nouă guvernare. De aceea nu cred că președintele va da un mandat tot celor de la PSD. Democratic, cred că așa este normal ca la guvernare să vină o coaliție care beneficiază de încrederea populației.”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.