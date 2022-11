Furturile din magazine au explodat în Rusia. Se caută produse interzise

În primele șase luni ale anului 2022, numărul rușilor care au furat produse alimentare din magazine a crescut. Potrivit unui raport administrativ privind furturile mici, în 2022 au fost amendați și arestați cu 17% mai mulți ruși, faţă de ​​aceeași perioadă a anului trecut, relatează publicaţia 'Verstka', cu referire la datele instanţelor de judecată. În total, peste 67 de mii de cetăţeni ruși au fost găsiți vinovați de comiterea unor furturi mărunte - cel mai des au fost acuzați că au furat alcool, cârnați, carne, unt și dulciuri.

Potrivit raportului, ei au fost judecați pentru furturi în valoare de mai puțin de 2.500 de ruble, legislaţia rusă prevede pentru aceste infracţiuni o condamnare cu arest de până la 15 zile. Pedeapsa minimă este o amendă de o mie de ruble, care depășește cel mai adesea valoarea bunurilor furate. Totuși, chiar și o astfel de pedeapsă poate fi pronunţată doar dacă există circumstanțe atenuante. De exemplu, un locuitor din Gorno-Altaisk a fost condamnat la 20 de ore de muncă obligatorie în folosul comunităţii pentru furtul unei șunci afumate în valoare de 157 de ruble. Un locuitor din Sîktîvkar a fost plasat într-un centru special de detenție pentru patru zile pentru că a furat un pachet de unt, care costa 116 ruble, un alt locuitor al orașului a primit aceeași pedeapsă pentru furtul de castraveți și roșii în valoare de 92 de ruble.

Cu toate acestea, în cazul unui rezident din Komi, care a furat un pachet de unt pentru 244 de ruble, instanța a ținut cont de 'starea financiară și civilă, vârsta și starea de sănătate' a condamnatului și l-a amendat cu o mie de ruble. Economistul Natalia Zubarevici notează că creșterea numărului de furturi este direct legată de creșterea prețurilor, din cauza războiului. "Aceasta este o consecință tipică a sărăcirii. Cazurile de furturi vor crește", a spus economistul. Potrivit Rosstat, în 2022, 12,1% dintre ruși trăiesc sub pragul sărăciei. Este vorba de 17,6 de milioane de cetăţeni al căror venit este sub 14 mii de ruble pe lună. La sfârșitul anului 2021, Republica Tuva a devenit cea mai nerecomandată regiune din Rusia, din punct de vedere al calității vieții. La sfârșitul anului 2020, ponderea populației care trăia sub pragul sărăciei în republică era de 34,1%. În iunie, Rosstat a raportat că, în primele trei luni ale anului 2022, numărul rușilor care trăiesc sub pragul sărăciei a crescut cu 69% (sau 8,5 milioane de persoane). Nivelul venitului mediu al rușilor în această perioadă a scăzut cu 24%.