Rușii au făcut prăpăd cu val de raiduri aeriene: peste 1,5 milioane de ucraineni au rămas fără curent/ Video

Peste 1,5 milioane de clienți din Ucraina au rămas fără curent electric în urma unui nou val de atacuri rusești, a declarat sâmbătă șeful adjunct al biroului președintelui ucrainean, informează Mediafax.

Reparațiile au început imediat, a anunțat Kyrylo Timoșenko, pe Telegram.

Noua serie de atacuri a afectat sâmbătă infrastructura din centrul și vestul Ucrainei, potrivit oficialilor din diferite regiuni.

Sirenele au fost activate în aproape toată țara, potrivit Ministerului pentru Transformare Digitală.

Ucraina se confruntă cu un asalt de amploare asupra infrastructurii critice și a surselor de energie începând cu 10 octombrie.

The substation in the Kirovohrad region of Ukraine was de-energised, the main news today is the transfer of Ukraine rail traffic from electric locomotives to diesel locomotives, there is not enough electricity capacity.