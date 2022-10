Rușii au lovit năprasnic în Ucraina: capitala Kiev a rămas fără apă și curent

Trupele rusești au lansat un val de atacuri în mai multe regiuni ale Ucrainei, iar cea mai expusă a fost regiunea Kiev. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat că mai multe zone din oraș au rămas fără energie electrică și apă.

"O parte a capitalei este lipsită de energie electrică. În unele zone nu există alimentare cu apă. Toate serviciile încercăm să le repunem în funcțiune”, a declarat primarul Kievului.

