Rușii înaintează puternic. Primarul din Slaviansk anunță că orașul său e acum linia frontului

Primarul Slaviansk, Vadym Lyakh, a spus că orașul regiunii Donețk a devenit prima linie a frontului războiului condus de Rusia în Ucraina, relatează Unian.net.

„Orașul a devenit deja o linie de front. Acum este foarte important să evacuăm cât mai mulți oameni. Oamenii vor începe să părăsească orașul mai activ după evenimentul de ieri. Ieri 70 de oameni au plecat, 200 de persoane s-au înscris deja să părăsească orașul mâine și apoi evacuarea continuă", a spus el într-un interviu pentru Espresso, potrivit Unian.net.

El a spus că rușii au distrus duminică 40 de case, iar o clădire cu nouă etaje a fost parțial distrusă.

Potrivit guvernatorului regiunii Donețk, Pavlo Kirilenko, pe 3 iulie, șase civili au fost uciși în Sloviansk din cauza bombardamentelor rușilor.

După căderea oraşului Lisiceansk, elementul central în planul de cucerire a Donbasului, bazin industrial în mare parte rusofon şi controlat parţial de separatiştii proruşi din 2014, armata rusă îşi concentrează, se pare, eforturile pe înaintarea sa spre Sloviansk şi Kramatorsk, două oraşe importante din Doneţk, care au fost duminică supuse unor tiruri intense.

