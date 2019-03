Salvia și beneficiile sale uimitoare

Salvia este o plantă cu proprietăți tămăduitoare și este adesea folosită ca leac naturist. Află ce poți vindeca și trata cu ajutorul salviei, potrivit realitatea.net

Salvia se găsește adesea în bucătăriile gospodinelor, fiind și un condiment aromat, pe lângă un leac naturist eficient și folosit în tratarea mai multor afecțiuni. În Antichitate salvia era folosită pentru calmarea persoanelor care sufereau de epilepsie sau boli mintale.

Salvia este un antibiotic natural și are proprietăți antifungice. Este un relexant muscular și poate fi folosită și pentru tratarea spasmelor stomacale.

Această plantă mai este foarte bună pentru o cavitate bucală sănătoasă și curată: clătește gura o dată la două seri cu infuzie de salvie. Dacă faci gargară cu această infuzie, poți trata gâtul roșu.

Salvia NU se consumă mult timp pentru că poate crește tensiunea, poate provoca și confuzii mentale, iar o cantitate excesivă poate duce la convulsii.

Salvia. Principii active:

salicina, care se descompune in glucoza si saligenina sau alcool salicilic;

tanin de natura catehenica;

rezine;

componenti de natura flavonica sau heterozide.

Derivatii salicilati naturali au servit ca model pentru sinteza aspirinei.

Salvia. Proprietati:

tonic;

febrifug;

antireumatismal;

antipiretic si analgezic;

sedativ;

calmant al durerilor uterine;

antiseptic;

astringent;

antisudorific;

hipoglicemiant.

Salviea. Indicatii:

abcese dentare, amigdalita;

dureri diverse;

hemoragii;

insomnii;

pentru oprirea secretiei de lapte la intarcat;

rani purulente, ulceratii;

durerilor uterine;

diabet;

atonii gastro-intestinale;

disfunctii ovariene;

disfunctii ale ficatului;

bufeuri si depresii din timpul menopauzei.

Frunzele intra in compozitia ceaiului antiastmatic.

Administrare:

Uz inten si extern – praf, infuzie din frunze si flori, decoct din scoarta, tinctura.

Contraindicatii si atentionari:

Salvia nu se foloseste nici intern nici extern si sub nicio forma in timpul sarcinii.

Nu se bea seara si nu se bea in cantitati prea mari pentru ca poate sa produca agitatie si insomnie.