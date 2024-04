Sam Whitelock, cel mai selecţionat jucător din istoria All Blacks, se retrage din activitate

Cel mai selecţionat jucător din istoria All Blacks (153 de selecţii), Sam Whitelock a anunţat marţi că îşi va încheia cariera în iunie, potrivit news.ro

După ultima Cupă Mondială (pe care Noua Zeelandă a pierdut-o la un punct în faţa Africii de Sud, 12-11), Whitelock a revenit în Top 14 în decembrie şi a semnat un contract cu echipa franceză Pau până în iunie 2025 (sezonul 2024-2025 fiind opţional).

Într-un comunicat emis de clubul francez, el a a explicat: "Am luat decizia de a-mi încheia cariera în iunie anul viitor. Am două obsesii astăzi: să termin sezonul cu Pau la cel mai bun nivel şi să nu am un an în plus. Sunt destul de norocos să pot decide să îmi închei cariera şi vreau ca aceasta să se termine cu bine".

La rândul lor, All Blacks i-au adus şi ei un omagiu celui mai selecţionat jucător al lor (a depăşit recordul lui Richie McCaw de 148 de selecţii la ultima Cupă Mondială), dublu campion mondial în 2011 şi 2015: "Îţi mulţumim pentru tot ce ai contribuit la acest sport de-a lungul anilor, bucură-te de retragere", au notat All Blacks pe X.