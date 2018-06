Sâmbătă circulația va fi restricționată în București, ce bulevarde vor fi închise

Circulaţia va fi restricţionată sâmbătă, în Capitală, în contextul organizării evenimentului sportiv Happy Run - Race For The Cure Romania.

Potrivit Brigăzii Rutiere, evenimentul se va desfăşura între orele 9,30 - 10,30 pe următorul traseu: Parcul Regele Mihai I, intrarea Charles de Gaulle - Aleea Cariatidelor - bd. Constantin Prezan (restricţionare banda I de circulaţie) - Arcul de Triumf - şos. Kiseleff (restricţionare banda I de circulaţie între Arcul de Triumf şi Piaţa Presei Libere) - intrare în parc pe Aleea din Rondul de la Piaţa Presei Libere - spre coloana Monument - aleile parcului, pe lângă Lacul Regelui Mihai I, trecând prin Insula Trandafirilor, pe lângă Teatrul de Vară - Roaba de Cultură, ieşind pe breteaua şi trotuarul adiacente parcului, pe bd. Aviatorilor (fără restricţionare trafic rutier) - finish în zona Fântânii Modura.Pentru buna desfăşurare a manifestării, între orele 7,00 - 15,00, se va restricţiona accesul auto pe breteaua adiacentă Parcului Regele Mihai I, perimetrul cuprins între Piaţa Beijing (intrare Pescăruşi) şi Piaţa Charles de Gaulle, iar între orele 6,00 - 21,00 se va închide breteaua din faţa statuii Charles de Gaulle de la intrarea în Parcul Regele Mihai I.Poliţiştii recomandă ca rute alternative:* Arcul de Triumf - bd. Mareşal Alexandru Averescu - bd. Ion Mihalache - str. Buzeşti;* bd. Ion Mihalache - bd. Banul Manta - şos. Nicolae Titulescu - Piaţa Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - şos. Ştefan cel Mare.Brigada Rutieră solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să evite deplasarea în zonă în această perioadă şi să respecte semnalele agenţilor de poliţie rutieră. Pietonii sunt rugaţi să circule numai pe trotuare, să traverseze strada prin locurile special amenajate, după o temeinică asigurare, la culoarea verde a semaforului electric şi să nu se deplaseze ori să staţioneze pe partea carosabilă.Fundaţia Renaşterea organizează sâmbătă a patra ediţie a Happy Run! - Race for the Cure Romania, cel mai mare şi de succes eveniment de informare şi de strângere de fonduri pentru sănătatea femeii.Anul acesta, competiţia este structurată pe cinci categorii: 5 km plimbare pentru toate vârstele (Fitness Walk), 1 km plimbare pentru toate vârstele (Fun Walk), 5 km competiţie alergare adulţi, 1 km competiţie alergare copii între 5 - 10 ani, 1 km alergare copii între 10 - 14 ani. Donaţia pentru înscriere este 50 de lei pentru adulţi, 25 de lei pentru copii între 14 şi 18 ani, 10 lei pentru copii sub 14 ani. Echipele de elevi din şcoli şi licee participă gratuit. Competiţia va dura în jur de o oră şi va fi urmată de festivitatea de premiere. Toţi participanţii care termină traseul vor fi recompensaţi cu o medalie, cei care ies pe primele locuri primesc un trofeu şi diplomă, iar copiii - ursuleţi roz. Este şi o tombolă cu premii consistente, potrivit organizatorilor.