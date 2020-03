SANADOR devine primul spital clinic privat din România care realizeaza transplant hepatic

Întreaga intervenție a fost PRO BONO

Cel dintâi transplant hepatic efectuat la un centru privat din România a avut loc pe 22 februarie la Spitalul Clinic Sanador. Atât primitorul, cât și donatorul au fost externați luni, 23 martie, în condiții foarte bune. Întreaga echipă medicală a acționat sub îndrumarea prof. univ. dr. Irinel Popescu - sef al Centrului de Excelență în Boli Hepatice - și a fost coordonată de conf. univ. dr. Vladislav Brașoveanu.

Un bolnav de 53 de ani, cu o patologie complicată - ciroză cu hepatocarcinom și tromboză totală de venă portă - a primit 70% din ficatul fiului său de 24 de ani. Cele trei intervenții chirurgicale distincte - prelevarea de la donator, eliminarea ficatului bolnav și grefa la primitor - au durat nouă ore. Ele au avut loc în două săli de operație cu suprapresiune, dotate la cele mai moderne standarde mondiale. Ambii pacienți au răspuns foarte bine programului post-operator de monitorizare încadrându-se în toți parametrii normali, urmând să revină pentru controale de rutină. Toate costurile au fost suportate de SANADOR, întreaga acțiune facându-se PRO BONO.

"'Nu suportam gândul să îmi pierd tatăl la 25 de ani.' Sunt vorbele lui Cristian Dima, un tânăr inginer energetician care a decis să-i doneze părintelui său 70% din ficat pentru a-i salva viaţa. Dacă Cristian nu a intrat vreodată într-un spital, Gheorghe Dima, 53, tatăl adică, a dus opt ani un război lung cu o patologie tot mai complicată în timp. Ciroză cu hepatocarcinom, plus vena portă trombozată total i-au adus decizia implacabilă. Era imposibil să mai aștepte, iar șansa a venit din dragostea nemărginită a fiului său. Chiar și în vremuri grele, marile provocări fac parte din rutina unui spital de top.

În martie 2020, la Cristian și la Gheorghe „rutina” a însemnat două cratere căscate cu grijă, în care trebăluiau simultan 20 de mâini învelite cu mănuși albe și albastre, mânjite cu lava roșie a vieţii. Pe lângă ele erau alte câteva zeci, ghidate precis de minţi strălucite, într-un ritm perfect - definiţia supremă, făr’ de cuvinte, a echipei; plus fire, tuburi, ecrane, ace, comprese, instrumente complicate și substanţe compuse din molecule ce încurcă și tabelul lui Mendeleev.

Un transplant de ficat de la donator viu este maximum din ce a inventat și inovat chirurgia. Sunt trei operaţii epice. Prelevarea - făcută la micron. Eliminarea de la primitor - cu conservarea circulaţiei arteriale, a celei venoase și a căii biliare. Grefa propriu-zisă - în care noul ficat se conectează la organismul în nevoie. Între ele se inserează pregătirea organului - spălat pe dinafară și pe dinăuntru în mediu aseptic. Opt-nouă ore de râvnă când înaltă, când abisală, dar mereu la fel de intensă.

Așa se câștigă bătăliile vieţii la Sanador, un spital 100% românesc care poate rivaliza cu oricare altul din lume. În aceste săli cu tehnologie world class totul a fost făcut pro-bono. Un pro-bono răsplătit de fostul bolnav Gheorghe Dima cu cheltuiala clipei pe care a dăruit-o azi salvatorilor săi, când a zis, la externare: „Sunt bine”. Zbiri ai propriilor cariere, împrăștiaţi prin imaginile atașate, ei sunt DOCTORII îndrumaţi de prof. univ. Irinel Popescu: conf. Vlad Brașoveanu - șef echipă chirurgicală, Dragoș Zamfirescu, Dragoș Romanescu, Andrei Cristea, Bogdan Grigorescu, Gabriela Șmira, Ionuţ Duduș, Raluca Berheci, Alina Mîtcan, Ionuţ Barbu, Mihail Pautov", se arată într-un comunicat al SANADOR.

SANADOR este o companie cu capital integral românesc ce deține o expertiză de peste 19 ani pe piața serviciilor medicale private din România, numărând în prezent clinici, laboratoare, cel mai mare spital clinic privat (cu compartiment de primiri urgențe adulți și copii, flotă proprie de ambulanțe, 18 linii de gardă permanente), precum și cel mai mare Centru Oncologic din sectorul medical privat. În toate aceste entități au loc, chiar și în aceste vremuri grele, sute de acte medicale pe zi, multe extraordinare, creative, inovatoare, sfidând matematica cifrelor, fiziologia ori biochimia.

