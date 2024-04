Scandal de proporții după filmările Buzz House! Vloggerii Selly, Iorga şi Adrian Elicopterul de Luptă implicați în acuzații de viol

Scandal de proporții între influencerii din România, după filmările filmului Buzz House. Iorga și Adrian Elicopterul de Luptă i-au declarat război lui Selly și unuia dintre scenariștii filmului. S-a lăsat chiar cu acuzații grave de abuz sexual .

Adrian Dumitru sau Adrian Elicopter de Luptă, așa cum este cunoscut pe TikTok, a făcut echipă cu Iorga, o, influenceriță virală cu aproape 700.000 de urmăritori pe TikTok, s-au poziționat împotriva lui Selly și a unora dintre membrii echipei sale. Cei doi au făcut dezvăluiri neașteptate din spatele camerelor, informează Cancan.

Până nu de mult erau prieteni la cataramă și promovau filmul Buzz House, armonia dintre Adrian, Iorga și Selly s-ar fi stricat chiar la începutul acestei luni, atunci când la ziua de naștere a iubitei lui Selly ar fi avut loc o încăierare. Protagonistul principal ar fi fost tot Adrian Elicopterul de Luptă.

După petrecere, relațiile dintre cei trei s-au cam stricat, iar acum Iorga și Adrian Elicopter de Luptă au izbucnit. Pe baza conflictului inițial, cei doi au început să facă mai multe dezvăluiri din spatele ușilor închise. Iorga, care a făcut unele mărturisiri șocante. Înainte de a juca în filmul Buzz House, tânăra a participat și la emisiunea cu aceleași nume.

Filmările pentru show-ul din urmă au avut loc în cadrul unui resort, acolo unde influencerița a avut parte de câteva momente terifiante. Mai exact, ea a povestit că proprietarul acelui resort a încercat să o abuzeze. După cum spune ea, bărbatul ar fi intrat în timpul nopții în camera ei și a încercat să profite de ea. De asemenea, Iorga spune că salvarea ei în acel moment a fost Adrian Elicopterul de Luptă, care ar fi intervenit și l-a „liniștit” pe bărbat.

Iorga a mai povestit că atunci când întreaga întâmplare a ajuns la urechile lui Selly, acesta ar fi avut o atitudine destul de relaxată, ce a contrariat-o și revoltat-o pe tânără. Celebrul vlogger ar fi tratat situația cu superficialitate și nu ar fi luat atitudine, a mărturisit influencerița pe TikTok.

Ce acuzații aduce Iorga și Adrian Elicopterul de Luptă

Iorga și Adrian Elicopterul de Luptă au continuat seria dezvăluirilor surprinzătoare și au criticat vehement comportamentul unuia dintre scenariștii filmului Buzz House. Potrivit spuselor celor doi, bărbatul ar avea un trecut destul de reprobabil.

acesta ar fi avut un blog unde în urmă cu ceva timp ar fi publicat câteva texte revoltătoare, în care vorbea cu lejeritate despre viol și pedofilie. Cei doi influenceri au adus în atenție câteva dintre aceste texte și chiar l-au confruntat, dar scenaristul nu s-a arătat prea afectat, le-a ținut piept celor doi, spunând că este liber să scrie ce vrea, chiar dacă unele dintre scrierile lui sunt revoltătoare.

Mai mult, Adrian și Iorga l-au condamnat și pe Selly că lucrează cu asemenea oameni, în ciuda faptului că știa de textele pe care bărbatul le publică în mediul online.

De ce este acuzat Selly

„Ai văzut ce a zis că de ăsta se știe de foarte mulți ani. Păi dacă de ăsta se știe de mulți ani, voi de ce îl mai luați să facă filme? De ce îi mai dați zeci de mii de euro? Vă țineți de mână unul pe altul, că asta se întâmplă. Dacă se știe de mult, deci a ajuns sigur la urechea oamenilor care îl angajează și totuși ăsta continuă să își ia bani.

Eu nu știam de stie-ul ăla. Când am aflat de Pitici (n.r. scenaristul de la Buzz House) ăsta, eu deja eram cu contractul semnat, cu tot. Ne-am așezat la masă și după m-am dus la Academie și mi-a zis un coleg: «Acolo la film nu scrie tot ăla de a vorbit de viol, unu Pitici». Am zis că da, ăla e. L-am căutat pe google, am scris PiticiGratis. Nu a apărut nimic legat de viol. Astăzi când am căutat, am dat de alea, de blogurile alea ale lui. Ei, eu ce să zic atunci cu contract semnat, nici acum nu am voie, dar să mă dea în judecată”, a povestit Adrian Elicopter de Luptă, în cadrul unui live pe TikTok.

Iorga a povestit, la rândul ei, că a încercat să îl confrunte pe scenarist, iar acesta a avut, din nou, o atitudine nepotrivită, arătându-se nepăsător și sigur că nu va păți nimic. Însă, văzând vâlva stârnită pe baza textelor sale, scenaristul a șters blogul care îl incrimina.

„Ca să înțelegi ce s-a întâmplat. El a scris scenariul, dar era scris foarte pe vechi, foarte rigid și prost și Adrian a stilizat scenariul. Selly a zis asta în interviuri și acum s-a trezit ăsta. «Ce ai scris tu mă țăranule de la Budeasa?» Și toată lumea s-a luat de el și zicea: «Nu ma interesează, nu puteți să îmi dați cancel, ca de 15 ani mi se tot întâmplă și trece» și acum a văzut că într-adevăr se poate și a șters site-ul”, a declarat și Iorga.