SCANDAL la Palatul Cotroceni! Ce i s-a întâmplat primarului Gabriela Firea: 'Ori a fost o bâlbâială și nu a știut, ori a fost o intenție să fiu izolată'

Gabriela Firea a fost la Palatul Cotroceni, la recepția organizată de Administrația Prezidențială de Ziua Europei! Însă, la ceremonie a fost un mare scandal. Primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, a fost scoasă din zona destinată membrilor Guvernului, unde era alături de celelalte femei ministru, și mutată în zona destinată foștilor președinți ai României.

Firea a spus, la Antena 3, că ajunsă în zona în care i s-a recomandat a constatat că, deși toată lumea avea un bilețel cu numele său trecut, ea nu avea așa ceva. Primarul spune că sunt două variante: ori a fost o gafă, fără ca președintele Klaus Iohannis să știe, ori a fost ceva intenționat.

Când ne apropiam, erau mai multe domnișoare și domni de la Cotroceni care ne spuneau unde să stăm. Una mi-a solicitat să nu rămân lângă premier, spunând că sunt doar miniștrii. Femeile ministru au solictat să rămân lângă ele, a intervenit și premierul, subliniind că sunt al doilea om ca număr de voturi din România. Au venit din nou și mi-au cerut să merg în partea opusă, spunând-mi că voi fi tot în primul rând, unde sunt șefii instituțiilor centrale, cu patriarhul, președinții Băsescu și Constantinescu, că acolo e locul meu. Ca să nu creez o situație neplăcută, am plecat, în ideea că dacă e locul meu acolo mă voi așeza. Erau mai multe bilețele care erau acolo, dar numele meu nu era pe ele. Nu am avut unde să mă așez. Am salutat și am stat lângă soția consilierului de stat Oprișor, pentru că a început ceremonia. Nu știu dacă a fost o intenție, dacă domnul președinte a știut. Domnul președinte a salutat câteva persoane și din zona în care am stat eu, dar nu a ajuns până la mine. Există două posibilități: ori a fost o bâlbâială și nu a știut, sau a fost o intenție să fiu izolată, să fiu marginalizată să nu avem ocazia să dăm mâna. A fost bizar, protocolul m-a vizat. Nu m-au lăsat nici să stau în rândul 2, lângă colegele mele. Nu fac un capăt de țară, m-am simțit foarte bine, îi mulțumesc domnului președinte pentru invitație.”, a spus Gabriela Firea la Antena 3.

