Scandalul Revelionului de la TVR! Ce a discutat Iulian Bulai cu șefa CNA: 'Societatea şi oamenii au doar de câştigat. Raportul e în lucru'

Deputatul USR-PLUS Iulian Bulai a anunţat că a avut marţi o întâlnire cu preşedinta Consiliului Naţional al Audiovizualului Monica Gubernat care l-a informat că sesizarea ministrului Sănătăţii Vlad Voiculescu este în lucru, iar instituţia a primit şi alte petiţii, inclusiv de la telespectatori ai televiziunii publice. Ea i-a transmis parlamentarului că raportul este în lucru şi va fi luat cât mai rapid în discuţie de către CNA. O altă problemă care trebuie soluţionată rapid, spune Bulai, este faptul că patru membri ai CNA le va expira mandatul sau urmează să se încheie pe 3 februarie. El a adăugat că a discutat cu Monica Gubernat şi despre traspunerea directivei privind serviciile audiovizuale pentru care România este ameninţată cu impeachment şi despre care va vorbi şi cu reprezentanţii Guvernului. „Transpunerea directivei ne va permite şi să aducem la zi Legea audiovizualului şi să limităm cât mai mult, prin norme, ingerinţele politice la CNA”, precizează deputatul.

„Când instituţiile colaborează, societatea şi oamenii au doar de câştigat. Şi pentru reformarea instituţiilor e nevoie de colaborare – chiar când reforma ar trebui să taie în carne vie. Am avut astăzi o întâlnire cu preşedinta Consiliului Naţional al Audiovizualului, Monica Gubernat. Am vrut să vorbim despre nevoile CNA şi despre cum poate deveni această instituţie una eficientă şi relevantă pentru sănătatea spaţiului public.

O urgenţă e faptul că, în acest moment, sunt patru membri ai CNA cărora fie li s-a încheiat mandatul, fie urmează să li se încheie pe 3 februarie (exact la începutul noii sesiuni parlamentare) – doi propuşi de Guvern, unul de Preşedinţie, unul de Camera Deputaţilor. Fără aceşti patru membri, CNA nu poate lua decizii şi nu poate răspunde la petiţii. Am asigurat-o pe dna Gubernat că vom face din această numire un proces cât mai transparent, bazat pe consultări şi competenţe şi nu pe «premiere» politică.

În ce priveşte eficienţa CNA: monitorizarea emisiunilor se face acum, la CNA, cu oameni care transcriu manual ce se spune la TV sau radio, iar asta, evident, întârzie răspunsurile la petiţii şi sesizări. CNA a câştigat un proiect pe fonduri europene de digitalizare şi, printre altele, automatizare a monitorizării («speech to text»), despre care am încrederea că va fi semnat cât mai curând şi implementat eficient. Aşa arată o întâlnire constructivă, până la urmă. Plicticoasă, pentru unii. Control parlamentar eficient, în realitate. Sper să continuăm tot aşa – eu, cel puţin, îmi propun s-o fac”, a scris Iulian Bulai marţi pe Facebook.

Iulian Bulai a anunţat că va chema în Parlament, în curând, reprezentanţii CNA pentru a oferi un punct de vedere asupra programului de Revelion la TVR, „unul plin de băşcălie la adresa a tot ce înseamnă pandemie: mască, vaccin, pericol, protejare, distanţare socială”.

În replică, directoarea SRTv Doina Gradea a afirmay că nu a intervenit în propunerile de programe pentru seara de Revelion şi aminteşte că în Statele Unite există emisiunea „Saturday Night Live” „care ridiculizează, satirizează, râde de oricine e important şi cunoscut, de la vedetă Hollywood la politicieni. Iar noi privim cu admiraţie spre Statele Unite şi am vrea să facem televiziune ca ei - puteţi contrazice asta, domnule deputat Bulai?”.

Ministerul Sănătăţii a sesizat Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) să analizeze şi să ia măsuri în cazul producţiei difuzate de TVR 1 în noaptea de Revelion, care „prin discurs, mimică, mesajul transmis instiga la nesupunere a publicului faţă de măsurile de protecţie luate de autorităţi”.

Totodată, ministerul a cerut acelaşi lucru în cazul unei reclamă care induce tinerilor ideea că ar putea avea acces la concerte, fără mască de protecţie şi fără distanţare, doar pe baza unui test PCR.