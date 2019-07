Scrisoarea prin care Tupac a PĂRĂSIT-O pe Madonna, scoasă la licitație

Scrisoarea de dragoste adresată de Tupac Shakur Madonnei este scoasă la licitație după mai multe încercări ale cântăreaței de a bloca vânzarea epistolei cu ajutorul justiției, anunță platforma americană TMZ.

Tocmai faptul că Madonna apelat în instanță a crescut simțitor prețul scrisorii, astfel că site-ul Gotta Have Rock & Roll, unde va fi pus în vânzare documentul, a anunțat că licitația începe de la 100 de mii de dolari. Reprezentanții platformei de licitații se așteaptă ca prețul de vânzare să ajungă undeva în jurul sumei de 300 de mii de dolari, conform Mediafax.

Tupac i-a scris din închisoare cântăreței iar mesajul semnat de regretatul rapper pe 15 ianuarie, 1995 include dezvăluirea potrivit căreia cei doi s-au despărțit pentru că ea este albă. ”Pentru tine, faptul că ești văzută cu un bărbat de culoare nu îți afectează în niciun fel cariera, în orice caz, te-ar face să pari mai deschisă și interesantă, dar pentru mine, cel puțin cum simțeam eu că sunt perceput, aș fi dezamăgit jumătate dintre oamenii care m-au făcut ceea ce sunt. Nu am vrut să te rănesc”, scria Tupac.

Madonna a acționat-o în justiție pe fosta sa colaboratoare și prietenă Darlene Lutz, încercând să blocheze vânzarea. După mai multe decizii judecătorești și apeluri pierdute de cântăreața americană, scrisoarea a ajuns la platforma de licitații în luna iunie. Vânzarea va începe pe 17 iulie.

O parte din încasări vor fi dedicate organizației breastcancer.org, Darlene fiind supraviețuitoarea unui cancer la sân.

Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi "Queen of Pop (regina muzicii pop)", Madonna este şi cel mai bine vândută cântăreaţă din secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Shakur, autorul unor hituri precum "California Love" şi "Ghetto Gospel", a decedat în 1996, la Las Vegas. Rapper-ul se afla pe scaunul pasagerului în maşina proprietarului studioului de înregistrări Death Row, Marion "Suge" Knight, în momentul în care a avut loc un atac armat, în care şi-a pierdut viaţa. Shakur şi Suge au fost implicaţi într-o ceartă la un hotel din Las Vegas cu puţin timp înainte de incident. În urma atacului, Tupac a murit, iar proprietarul studioului a fost trimis la închisoare pentru încălcarea condiţiilor de eliberare condiţionată.

După moartea artistului au fost lansate peste o duzină de albume, imaginea sa fiind aproape la fel de importantă precum cea a lui Che Guevara şi Bob Marley.