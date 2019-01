Sebastian Ghiță, noi dezvăluiri despre Laura Codruța Kovesi: 'Nu am crezut niciodată că o să o lase mintea și educația ca să facă așa ceva'

Sebastian Ghiță a dezvăluit, vineri seara, la România TV, că Laura Codruța Kovesi este cea care a pus la cale un grup infracțional organizat în care i-a cooptat pe procurorii de la DNA Ploiești.

”Azilul nu l-am obținut, mi-a fost acordat. Fără să mă aștept mi-au acordat acest statut. Am același statut ca un cetățean normal. Am două dosare care se află la ÎCCJ și le mulțumesc judecătorilor care s-au aplecat cu atenție asupra lor și am fost achitat.

Laura Codruța Kovesi era dirijorul. Nu am crezut niciodată că o să o lase mintea și educația ca să facă așa ceva. Nu am crezut vreodată că a fost direct implicată. Ea a fost șefa grupul infracțional organizat. Nu e din aur, nu e din vreo elită, trebuie să se supună și ea legii, să fie anchetată. Nu am văzut nicio listă cu candidații la șefia Parchetului European, nu există. Cred că e o izmăneală a ei.

Pe mine, amnistia nu mă ajută. Să faci fărădelegi, cum făceau Negulescu și Onea, să inventezi probe, astea sunt la fel de abominabile precum crima.”, a declarat Sebastian Ghiță.

