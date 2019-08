Sebastian Moga explică ierarhia pe banca tehnică a câinilor: 'Noi suntem antrenori secunzi, antrenor principal este Eugen Neagoe'

"Secundul" Sebastian Moga a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că Eugen Neagoe a discutat cu jucătorii şi stabileşte programul de pregătire al echipei Dinamo, iar colaboratorii săi, în rândul cărora a fost cooptat Iulian Mihăescu, îl ajută pe "principal", potrivit news.ro.

"Noi suntem antrenori secunzi, antrenor principal este Eugen Neagoe. A fost cooptat în staff şi Iulică Mihăescu, să ne dea o mână de ajutor, dar antrenor principal e Eugen Neagoe, noi nu facem decât să-l ajutăm. A fost şi ieri la băieţi, a discutat cu băieţii, le-a spus să se pregătească, să fie serioşi la antrenamente şi are mare încredere în ei că pot să scoată rezultate bune de acum înainte. Fiind antrenor principal Eugen, normal că ne dă programul de antrenamente, de meci, cum joacă echipa, în ce sistem jucăm, normal, nu facem de capul nostru. Este decizia lui de a reveni în fotbal, momentan este antrenorul lui Dinamo, pentru mai departe nu ştiu exact, dar Eugen nu poate să stea departe de fotbal şi cred eu că o să revină. Că o să fie Dinamo, o să vedem mai departe ce decizie o să ia", a declarat Moga.

El a anunţat că Dan Nistor, Filip Mrzljak şi Brito sunt accidentaţi şi sunt şanse mici să joace cu Academica Clinceni. Moga spune că are "speranţe" că Dinamo poate câştiga acest meci, după trei înfrângeri în primele etape ale sezonului.

"Avem ceva probleme de lot, sunt trei jucători accidentaţi şi nu ştiu dacă până la ora jocului putem să-i recuperăm. Este vorba de Nistor, de Mrzljak şi de Brito. Echipa s-a pregăttit bine, la antreanmente au fost bine, avem mari speranţe pentru meciul acesta, cu Clinceniul. I-am văzut şi în meciul cu Craiova, i-am văzut şi la meciul cu Clujul, cu Iaşiul, e o echipă care joacă, nu refuză jocul, o să fie un meci destul de dificil. Dar cu încredere, cu dăruire, ambiţie putem să câştigăm. Nu e o echipă care se blochează, nu se închide, nu face anti-joc, joacă şi chiar am discutat de meciul de la Craiova, doar neşansa a făcut să nu se întoarcă cu un rezultat bun. E un meci dificil, nu e un meci dinainte disputat. Nici nu vrem să ne gândim la un rezultat nefavorabil, iese din discuţie, aşteptăm meciul de mâine şi apoi putem să vorbim. Dinamo a avut întodeauna obiectiv play-off-ul sau campionatul, cupele europene, nici nu se pune problema (n.r. - de retrogradare). Probabil că vor mai veni doi-trei jucători, dar trebuie să-l întrebaţi pe Prunea. Fac apel la suporteri să lase orgoliile, pentru că echipa are nevoie de suporteri, începând de mâine", a adăugat tehnicianul.

Mijlocaşul Alexandru Răuţă a declarat că sunt mai grele meciurile cu echipele mici şi că Dinamo are datoria să spargă gheaţa şi să se ridice la nivelul aşteptărilor fanilor şi conducătorilor clubului.

"Ne aşteaptă un meci foarte greu. Ştim că Clinceniul este o echipă nou-promovată, dorind să se afirme şi noi trebuie să luăm cele trei puncte pentru că suntem într-o perioadă foarte grea. N-am început bine sezonul, am pierdut trei etape la rând şi speranţele la acest club sunt mai mari. Niciun meci nu este simplu, cu echipele mai mici întodeauna meciurile sunt mai grele, dar acum nu mai sunt echipe mici sau echipe mari. Eu zic că nivelul s-a stabilizat la toate echipele şi ne va aştepta un meci foarte greu, mâine, ţinând cont că nici noi nu suntem în cea mai bună formă. Nu am marcat până acum, trebuie să spargem gheaţa. Fanii aşteaptă mai mult de la noi, şi conducerea şi nu mai trebuie să dezamăgim ca până acum. Presiune e când vii la Dinamo, trebuie să câştigi fiecare meci, trebuie să joci numai la victorie. Fanii nu aşteaptă să pierdem vreun meci sau să facem vreun egal. Trebie să dăm totul mâine, să avem o atitudine corespunzătoare, nu ca în celelalte jocuri şi să luăm cele trei puncte. Eu zic că jocul lui Dinamo ar trebui să fie ofensiv, Dinamo este un brand şi Dinamo trebuie să atace în fiecare meci, ca să câştige. Noi nu ne-am ridicat la aşteptările suporterilor, la aşteptările conducerii, tocmai de aceea nici nu am marcat. Dar de mâine sper să arătăm altceva în joc şi să dominăm jocul de la un cap la coadă şi să luăm cele trei puncte", a spsus Răuţă.

Meciul Dinamo - Academica Clinceni va avea loc, vineri, de la ora 21.00, în etapa a IV-a a Ligii I.