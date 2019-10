Secretarul general al LPF a găsit soluția prin care să-i readucă pe 'microbiști' la stadioane

Secretarul general al LPF, Justin Ştefan, spune, într-o scrisoare deschisă publicată pe site-ul lpf.ro, că în decembrie va propune o nouă strategie pentru fotbalul profesionist, care să-i readucă pe toţi iubitorii fotbalului aproape de fenomen, potrivit news.ro.

"Oameni buni, gata cu Liga lui Mitică! Naţionala nu e nici a lui Contra, nici a lui Mitică, ci a lui Bancu şi Mitriţă, a lui Tătăruşanu sau Stanciu.

Uitaţi-vă peste tot în lume, fotbalul înseamnă respect, politeţe, ţinută, nu personaje de teapa lui Mitică Dragomir, care s-a vârât douăzeci de ani în faţa reflectoarelor prin tupeu şi s-a menţinut prin derapaje. Aşa s-a confiscat fotbalul, Liga devenind dintr-una a fotbaliştilor şi a cluburilor, una a lui Mitică, golită de adevăr şi sufocată cu vorbe goale. Vreau ca Liga să fie a lui Bancu, a lui Dennis Man, a lui Deac, a lui Omrani, a lui Nistor şi a lui Ţîru. Aşa cum Naţionala nu e a lui Contra, ci a lui Mitriţă, a lui Ianis şi a lui Cicâldău, pe care-l plimbăm ca să fie la număr, deşi clasa lui impunea o altă soluţie. Naţionala e a voastră, oameni buni, dar o putem respecta doar dacă vă respectăm pe dumneavoastră. Asta înseamnă cooperare, mai presus de interese personale sau orgolii distructive. Aceasta este ultima mea ieşire publică înainte de luna decembrie, când voi propune o nouă strategie pentru fotbalul profesionist, care să-i readucă pe toţi iubitorii fotbalului aproape de fenomen. Celor care se întreabă de ce abia acum, le răspund că e mai bine mai târziu decât niciodată. Căci fotbalul a făcut destule pentru mine, iar astăzi sunt gata, la rândul meu, să fac tot ce ţine de puterile mele pentru a ajunge acolo unde am mai fost cândva şi unde ne dorim cu toţii să fim. România are nevoie să se regăsească pe sine şi curajul propriu de a face lucuri mari.

Acest text nu e un pamflet şi nici un semnal de alarmă. E o promisiune", se arată în scrisoarea deschisă a secretarului generalal LPF.

Sâmbătă, după meciul cu Insulele Feroe, Justin Ştefan, a lansat un atac dur la adresa Federaţiei Române de Fotbal (FRF).

"Când îţi arde mai mult de imagine decât de sport, ajungi să te chinuieşti şi cu Insulele Feroe. E de râs că am ajuns să tremurăm constant în faţă unor echipe mici. Am fost la un pas de o ruşine naţională. Să nu ne luăm după scor, deoarece este unul mincinos. A venit timpul să spunem adevărul asupra situaţiei dramatică în care se găseşte fotbalul românesc, să nu mai tratăm cu mănuşi managementul de la FRF, să nu mai înghiţim poveşti precum promovarea fotbalului feminin, succesul debordant al regulii U21 sau protestul faţă de Iran, branduiri şi rebranduiri la nivelul FRF sau al Ligii a II-a ori a III-a. Fotbalul românesc este la pământ, percepţia fanilor asupra fenomenului este profund negativă, stadioanele sunt deplorabile, iar performanţele rămân doar un accident într-o strategie de dezvoltare, de fapt, inexistentă. Vorbe, forme fără fond şi multe realizări la hectar, bifate doar ca să fie bifate, dar care nu vor produce rezultate sportive. Un fotbal trist, fără direcţie şi fără viitor. Rămân câteva întrebări: Cât mai acceptăm un management care de fapt nu a adus niciun plus de valoare pentru fotbalul românesc? Când începem să vorbim serios despre viitorul fotbalului românesc? Când vom avea un plan pentru a nu ajunge cu totul la periferia fotbalului european? Tăcerea înseamnă complicitate, iar eu începând de azi voi vorbi despre tot ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc, cu subiect şi predicat, cu cifre, cu probe, cu curaj şi cu dorinţă unei schimbări reale", a scris atunci Ştefan, într-un mesaj postat pe Facebook.