Semnal prost: Județul în care 57 copii s-au infectat cu SARS-CoV-2, în ultima săptămână, iar 8 sunt internaţi

Un număr de 57 de copii au fost confirmaţi ca fiind infectaţi cu SARS-CoV-2, în ultima săptămână, iar opt dintre ei se află internaţi în spital, a informat joi Instituţia Prefectului.

Potrivit sursei citate, din cei opt copii spitalizaţi, niciunul nu se află la terapie intensivă, scrie agerpres.ro.

De asemenea, de la reluarea cursurilor şcolare, în 3 ianuarie, au fost confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus un număr de 56 de elevi şi 15 profesori.

Directoarea Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Harghita, dr. Tar Gyongyi, a precizat pentru AGERPRES că era de aşteptat ca după începerea şcolii să crească numărul de cazuri, ţinând cont că varianta Omicron a început să circule la finalul anului, iar întrunirile de familie au contribuit la răspândirea virusului.

"Punem clasele în online una după alta. Sunt profesori, învăţători, educatori, de tot felul. Am spus, cum începe şcoala iarăşi va creşte numărul de cazuri şi s-a şi întâmplat. A fost şi Revelionul, întrunirile de familie, Omicronul s-a răspândit la noi exploziv în această perioadă. (...) În perioada Revelionului au venit din străinătate, că de acolo a fost adus, nu s-a născut aici. Când s-au întors, de Crăciun şi de Revelion, călătorii din străinătate, atunci a intrat (virusul - n.red.) şi s-a răspândit în perioada sărbătorilor pentru că nu fost restricţii, s-au putut organiza evenimente, oamenii au participat (...) Aceste întruniri au dat posibilitatea răspândirii virusului, s-a şi întâmplat şi de asta am ajuns ca într-o săptămână, de la două-trei cazuri pe zi am ajuns la peste 100", a explicat dr. Tar.

Aceasta a mai spus că, potrivit rezultatelor primite de la secvenţierea probelor trimise la Bucureşti, în 90% dintre cazuri este vorba de varianta Omicron şi în 10% despre varianta Delta.

În legătură cu începerea campaniei de vaccinare anti-COVID a copiilor cu vârste cuprinse între 5 şi 11 ani, şefa DSP Harghita a precizat că centrele de vaccinare din judeţ sunt pregătite şi a recomandat părinţilor să ia decizia imunizării copiilor.

"Tocmai grupa aceasta de vârstă merge la grădiniţă, la şcoală, are multe contacte posibil infectante. Şi vaccinul este sigur şi pentru această grupă de vârstă, nu are nici măcar efecte adverse cât se constatase pentru adolescenţi, nu are risc de endocardită, de alte reacţii. Vedem, deja, au fost vaccinate miliarde de doze şi de oameni, vedem că nu s-au produs reacţii alergice majore. În judeţul nostru nu am avut niciun caz serios de reacţie alergică, vreun caz letal sau demn de menţionat. Aşa că profilul de siguranţă este testat suficient, şi în alte ţări se vaccinează deja de săptămâni copii, deci, dacă unii dintre părinţi au avut un sentiment de nesiguranţă, se pot uita că în ţările în care se vaccinează în masă copiii mici nu s-a produs nicio problemă, deci nu s-au ivit nici reacţii alergice, nici alte efecte adverse", a arătat dr. Tar.

Datele furnizate de Instituţia Prefectului arată că în ultima săptămână s-au înregistrat cazuri de infectare şi la Primăria şi Poliţia Locală Gheorgheni, la Direcţia de Sănătate Publică şi la Spitalul de Psihiatrie din Tulgheş.

Şefa DSP Harghita a precizat că sunt câteva cazuri de infectare şi în instituţia pe care o conduce, fiind vorba de angajaţi care au fost testaţi când au revenit din concediu, dar că nu se poate vorbi de un focar real, la fel ca şi la celelalte instituţii menţionate.

"Acestea nu sunt cazuri din interior, nu sunt focare reale, pentru că toţi şi-au testat oamenii când au revenit din concedii. Dar în şcoli sunt foarte multe, copii, familii care au participat la evenimentele de sărbători, astea domină, nu cazurile din instituţii", a conchis şefa DSP Harghita.

În ultimele 24 ore, în judeţ s-au înregistrat 105 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, iar 125 de persoane au fost declarate vindecate, incidenţa numărului de infectări la o mie de locuitori fiind, joi, de 1,77.