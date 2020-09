Senatorul Cseke Attila: 'UDMR Bihor a devenit a doua forţă politică în judeţ'

Senatorul Cseke Attila, liderul UDMR Bihor, a declarat luni că formaţiunea sa a devenit a doua forţă politică în judeţ, în condiţiile în care din totalul celor 35 de mandate în Consiliul Judeţean, 22 sunt ale PNL, iar câte 6 au fost obţinute de UDMR şi PSD, potrivit Agerpres.

"Avem 21 de primari aleşi în judeţ din partea UDMR. Am avut 23. Am pierdut trei localităţi în care nu am reuşit să câştigăm mandatul la o diferenţă foarte mică de voturi: în municipiul Marghita, la 170 de voturi, la Chişlaz, la 26 de voturi şi în Cetariu, la 40 de voturi. Din cele trei, în două comunitatea maghiară este în minoritate. Am câştigat, în schimb, la Sâniob, cu peste o sută de voturi în faţa candidatului PNL. La Oradea, am reuşit să ne menţinem pe acelaşi număr de consilieri ca şi în mandatul actual, patru consilieri, iar la Consiliul Judeţean vom avea tot şase consilieri", a declarat luni, în conferinţă de presă, preşedintele UDMR Bihor.

Senatorul a candidat din partea UDMR pentru funcţia de primar al Municipiului Oradea, funcţie câştigată de liberalul Florin Birta, cu 70,13% din voturi. Cseke a ieşit pe locul doi în preferinţele electorilor, cu 7.795 voturi, 11,4%, însă a reuşit să strângă mai multe voturi decât lista de consilieri.

"Îi dorim succes noului primar. Aşa cum am mai spus, tot programul nostru electoral, 'Echilibru sănătos', cu cele 50 de proiecte prezentate, este public şi pus la dispoziţia oraşului", a precizat Cseke.

Alături de el, în conferinţa de presă, candidatul pentru conducerea CJ Bihor, Szabo Jozsef, a declarat că, la cei 40 de ani, se simte mândru şi este onorat pentru faptul de a fi reprezentat organizaţia în alegerile locale, iar rezultatul de pe locul doi, după Ilie Bolojan, înseamnă un succes pentru el.

Preşedintele executiv al UDMR Bihor, Szabo Odon, a subliniat că maghiarii din judeţ preferă să îşi dea voturile formaţiunii sale, şi nu către Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPMT).

"UDMR a câştigat peste 80 la sută din voturile comunităţii maghiare. Aşa cum comunitatea majoritară românească are o formaţiune politică dominantă, comunitatea maghiară este reprezentată dominant de UDMR. Oamenii au ales originalele: PNL şi nu copia lui, USR; PSD şi nu copia lui, Pro România, respectiv UDMR şi nu copia sa, PPMT", a subliniat Szabo Odon.

Rezultatele finale ale alegerilor din judeţ nu s-au publicat încă, însă UDMR a avut liste complete în 64 de unităţi administrativ-teritoarle, astfel încât reprezentanţii Uniunii speră că va fi obţinut un număr mai mare de consilieri locali decât în mandatul actual, respectiv 280.

În UDMR Bihor se află şi câţiva dintre cei mai longevivi primari din judeţ: Batori Geza, în comuna Borş, primar neîntrerupt din anul 1990; Balazsi Jozsef, în comuna Şimian, din anul 1992 primar; Torok Laszlo, primarul municipiului Salonta la al patrulea mandat şi Sorban Levente, în Lugaşu de Jos, la al patrulea mandat.