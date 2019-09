Senatorul Ionuţ Vulpescu a fost desemnat în funcţia de preşedinte interimar al Consiliului Naţional al PSD

Senatorul Ionuţ Vulpescu a fost desemnat miercuri, de Comitetul Executiv Naţional al PSD, în funcţia de preşedinte interimar al Consiliului Naţional al partidului, a anunţat liderul social-democraţilor, Viorica Dăncilă, potrivit Agerpres

Totodată, CExN al PSD a decis desemnarea lui Liviu Alexa în funcţia de preşedinte interimar al Organizaţiei PSD Cluj."Un subiect abordat în cadrul CExN a fost cel referitor la Consiliul Naţional, unde am nominalizat preşedinte interimar pe senatorul Ionuţ Vulpescu. Un alt subiect abordat este cel referitor la organizaţiile din teritoriu şi am luat în discuţie organizaţia PSD Cluj, unde am numit un nou preşedinte interimar, în locul lui Horia Nasta, având în vedere rezultatul foarte slab obţinut atât pe municipiu, cât şi pe judeţ. L-am numit ca preşedinte interimar pe Liviu Alexa şi sperăm ca la Cluj rezultatul să fie mult mai bun", a spus preşedintele PSD.