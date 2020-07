Senatorul Lucian Iliescu: trăim o piesă dramatică pusă în scenă de Covid

Senatorul PMP, Lucian Iliescu, susține că românii trăiesc o piesă de teatru dramatică, pusă în scenă de Covid, dar chiar și așa plecăm capul în fața marilor puteri mondiale și europene.

”Ignoranta sau iresponsabilitate?

Pe zi ce trece romănii sunt spectatori la o piesa de teatru dramatică cu accente comice pusă in scena de un regizor international fara nume, numit covid-19.

Am intrat in acest carambol fara voia noastra, cu pieptul gol si desculți așteptând sa se intămple ceva ceresc pentru a scapa de crivățul dătător de spaima si moarte.

Si in aceste momente, romănii sunt dezbinați, fara vlagă si cu capul jos in fata unui sistem globalist care a acaparat toate economiile. Avem o urma de patriotism doar atunci cand ungurii îndrăznesc odata la patru ani inainte de alegeri sa ceară autonomie teritorială. In rest ne acceptam soarta si poveștile injectate de cătiva oameni politici pentru care, conducerea tarii reprezinta doar un slogan si o luptă pentru impunerea găștilor in funcțiile importante ale statului roman odata la patru ani.

Fără o viziune si o strategie coerenta de dezvoltare durabilă a tarii, comentam in fiecare zi subiectele impuse de televiziuni care au ajuns sa fie adevăratele conducătoare si îndrumătoare de politici publice iar CNA este o instititie inexistenta care dă avertismente pentru vocabular in loc sa vada conținutul îndobitocirii romanilor zi de zi. Romănia nu stie sa-si negocieze marile atuuri, piata de consum si forta de muncă ieftina. Romania nu stie sa gestioneze agricultura si industria de IT. Sprijinul pentru agricultura este cvasiinexistent intr-o tara ce a ajuns din grânarul Europei, importator de pâine iar cea mai mare viteza de internet din Europa nu bate birocrație din institutiile publice unde ne acoperim de acte si termene de parca avem necaz pe noi.

Facem gafa dupa gafa, învățam din mers totul, exact ca un copil care invata sa meargă, asta daca privim la Legea Carantinei ce trebuia propusă acum patru luni. S-au dat examenele naționale cu toate ca se stie ca adolescenții au imunitate crescută si fara test, asimtomaticii au purtat virusul in familiile si comunitățile lor. Azi, pe litoral, regulile aproape ca nu exista si asta pentru ca romanii nu mai cred in minciunile si inconsecventa guvernului. S-a propus data de 27 Septembrie pentru alegerile locale. De ce atata graba? Cui ii folosește? Democrația insemna campanie, dezbatere, interacțiunea cu cetățenii , promisiuni electorale. Nimic nu se intamplă din toate astea. Primarii fac ce stiu ei mai bine, cheltuie bani pentru imaginea personala in toate felurile semi-acoperiți de lege in vremuri de pandemie. Cea mai mare realizare dintr-un madat de primar, o reprezinta ziua comunei sau a orașului facuta cu popularul mic, paharul de bere, tiribombe si cativa cântăciosi. Romanii au invătat sa se bucure cu putin, uită repede, iartă si se complac in ignoranta unui sistem slab, confuz si neadaptat vremurilor. Solutia este individuală, in fata oricărei legi trebuie sa primeze legea bunului simt iar cea mai mare putere a cetățeanului este votul, vot care pana acum s-a dat emoțional alegând întotdeauna raul cel mai mic sau celebrul slogan, ‘’vrem schimbare’’.

Cam asa arata azi societatea romaneasca. Atata timp cat guvernul asteaptă cu mana intinsa de la Europa bani ,nerambursabili’, sa nu ne asteptam de la oameni sa spere acelasi lucru de la statul roman. De zici ca UE ne da ceva gratis! Nu trebuie sa se opună Germania, e suficient sa fie polițistul de serviciu, Olanda si ne-au linistit la fel ca si cu Spațiul Schengen sau moneda Euro. Uite spațiul nu e spațiul, uite banii nu sunt banii si cand sunt, ni-i dau pentru domenii ce nu ii concurează direct sau pentru ,,avioane’’. Si o tot îndurăm asa in genunchi de ani de zile. Este momentul ca de la cel mai mare nivel in statul romăn sa se dea semnalul amânării alegerilor, cu tupeu sa fie propuse prin lege criterii astfel incat sa nu mai ajungem sa ne conducă toti prostii fara carte, cu scoli facute la distanță sau cu diplome false si toti borfași care nu au decat un singur scop in viata cand ajung pe cate o functie, angajarea neamurilor si bunăstarea personala. Este momentul sa ridicam capul la nivelul celui de-a șasea țari din UE ca populatie si să nu ne mai comportăm slugarnic in fata nimănui.

Hai ca se poate!”, scrie Lucian Iliescu.