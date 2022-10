Sepsi – Universitatea Craiova | Cristiano Bergodi: Parcă suntem blestemaţi!

Antrenorul celor de la Sepsi OSK, Cristiano Bergodi, simte frustrare după meciul pierdut sâmbătă în faţa Universităţii Craiova. ”Nu meritam să pierdem”, a declarat tehnicianul italian.

”Nu meritam să pierdem! Am pierdut după un gol extrordinar al lui Vătăjelu, dar e un sentiment de frustrare, mai ales pentru băieţi. Sunt perioade în care nu merge nimic, parcă suntem blestemaţi! Am avut atâtea ocazii şi nu a intrat nimic! Dar noi am jucat bine, băieţii au închis toate culoarele.

Ce pot să spun. E mare dezamăgire să pierzi un meci după şapte ocazii de gol. Trebuie să mergem înainte fără să facem o tragedie. Joi seara am schimbat sistemul de joc, iar băieţii au înţeles foarte bine şi au jucat bine. Nu am ce să le reproşez. Cred că e doar o conjuctură, nu e o problemă la finalizare. Prestăm un joc foarte frumos, însă… Am încredere în băieţi, se antrenează bine, trebuie să mergem înainte şi să întoarcem foaia”, a declarat Bergodi.

Universitatea Craiova a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia Sepsi OSK, scor 1-0, într-un meci al etapei a 16-a din Superligă.