Şerban Nicolae (PSD), reacţie ironică la adresa liderilor europeni, după protestele din Franţa: 'Europa are multă ipocrizie, multă aroganţă, multă nesimţire'

Senatorul PSD Şerban Nicolae afirmă ironic, într-o postare pe Facebook, referindu-se la protestele din Franţa soldate cu sute de răniţi că este sigur că Parlamentul European va reacţiona în regim de urgenţă şi va adopta o rezoluţie dură, concluzia sa fiind că Europa nu are doar mai multe viteze, ci şi multiple standarde, multă ipocrizie, multă aroganţă şi multă nesimţire.

"Proteste? Sute de mii (reali!) în stradă? Gaze? Victime? Sunt sigur că Parlamentul European va reacţiona în regim de urgenţă şi va adopta o rezoluţie dură. Parchetul General al Curţii de Casaţie a Franţei va declanşa o anchetă împotriva forţelor de ordine. Nu? Jean Claude, Franz, Manfred, nimic? Facem “ciocu’ mic” ca la corupţia (zice GRECO) la nivel înalt din Franţa, ca la corupţia (plus spălare de bani şi finanţarea terorismului!) de la ING, ori ca la corupţia (globalizată, să ajungă la toată lumea) de la Siemens-ul lucrului bine făcut?", comentează pe Facebook senatorul social-democrat, potrivit news.ro.

Concluzia sa este că Europa nu are doar mai multe viteze, ci şi multiple standarde.

"Nu, Europa nu are doar mai multe viteze. Are şi multiple standarde. Are şi multă ipocrizie. Multă aroganţă. Multă nesimţire. Din păcate, cozi de topor şi caractere de limacşi... mai mult pe la noi", conchide Şerban Nicolae.

Peste 400 de persoane au fost rănite, dintre care 14 grav, la protestele organizate începând de sâmbătă dimineaţa în Franţa faţă de creşterea taxelor şi de scăderea puterii de cumpărare.

