Serbia a învins Costa Rica, scor 1-0, la Mondialul din Rusia - VIDEO

Serbia, adversara României în Liga Naţiunilor, a învins, duminică, la Samara, reprezentativa din Costa Rica, cu scorul de 1-0 (0-0), în etapa I a Grupei E a Cupei Mondiale.

În mintul 56, Kolarov a marcat dintr-o lovitură liberă de la 20-23 de metri, uşor lateral dreapta, de poarta lui Navas, scrie news.ro.

În prelungiri, arbitrul de centru Malang Diedhiou a apelat la VAR, după un gest nesportiv al lui Prijovici, care l-a lovit peste faţă pe Acosta. După ce a urmărit reluările, centralul senegalez a decis să-i acorde sârbului numai cartonaşul galben.

Au evoluat echipele:

Costa Rica: Keylor Navas - Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Calvo - Venegas (Bolanos '60), Guzman (Colindres '73), Borges, Bryan Ruiz - Urena (Campbell '66). Selecţioner Oscar Ramirez;

Serbia: Stojkovici - Ivanovici, Tosici, Milenkovici, Kolarov - Milinkovici-Savici, Milivojevici, Matici - Ljajici (Kostici '70), Tadici (Rukavina '83), Mitrovici (Prijovici '90). Selecţioner Mladen Krstajici.

Arbitru: Malang Diedhiou (Senegal).

Tot în Grupa E, duminică, de la ora 21.00, Brazilia, una dintre marile favorite, va evolua în compania Elveţiei, la Rostov.

How do you get past Navas? Put it in the upper 90 like Kolarov! pic.twitter.com/13nDBkOGoJ