Serena Williams, 'motivată' să joace la US Open în ciuda eliminării de la Wimbledon

"La US Open am câştigat primul meu titlu de Mare Şlem (1999), este un turneu super special pentru mine. Sunt foarte motivată să mă ameliorez şi să joc acasă", a declarat americanca în vârstă de 40 de ani, după înfrângerea suferită în faţa franţuzoaicei Harmony Tan.Învinsă de Tan (115 WTA) după peste trei ore de joc, Serena Williams a regretat faptul că nu s-a antrenat pentru meciuri de trei ore."Fizic, nu am fost foarte rău. Este adevărat că la ultimele două puncte am suferit. Dar mă deplasez bine, trimit multe mingi după care trebuie să te deplasezi. Dar nu m-am antrenat pentru meciurile de trei ore, iar aici am făcut o greşeală", a spus Serena."Evident, pauza îşi spune cuvântul. Jucând la două, trei sau chiar patru săptămâni, câştigi în eficacitate. Deci, dacă aş fi disputat meciuri, nu aş fi pierdut anumite puncte şi nici meciul ăsta", a adăugat septupla câştigătoare a trofeului la Wimbledon şi fost lider mondial.Serena Williams (1.204 WTA) a fost învinsă de franţuzoaica Harmony Tan, cu 7-5, 1-6, 7-6 (10/7), marţi, în prima rundă a turneului de Mare Şlem de la Wimbledon.