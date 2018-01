Serena Williams o UMILEȘTE pe Simona Halep! Mesaj după finala de la Australian Open: 'Atât de minunat, atât de fericită. Sunt acelea lacrimi? Yup, sunt.'

Fostul lider WTA, Serena Williams, câştigătoarea ediţiei trecute a Australian Open, a felicitat-o pe prietena sa, Caroline Wozniacki, pentru primul ei grand slam din carieră. E primul mesaj pe care Serena îl transmite unei jucătoare care a ajuns lider mondial, după ce ea a rămas însărcinată. Deși Simona Halep se lăuda că are o relație bună cu Serena, americanca nu i-a trimis niciodată vreun mesaj de felicitare. Cei care nu o apreciază pe Halep, cataloghează acest mesaj o nouă umilință pentru româncă.

"Am fost prea agitată să urmăresc (n.r. - finala), dar m-am trezit cu Wozniacki noul număr 1 mondial şi campioană la AusOpen. Atât de minunat, atât de fericită. Sunt acelea lacrimi? Yup, sunt. De anul trecut până azi, sunt atât de mândră de prietena mea, atât de mândră. Chiar nu mai pot dormi acum", a scris Williams.

I got too nervous to watch but woke up to @CaroWozniacki new number one and aussie open champ. So awesome. So happy. Are those tears? Yup they are. from a year ago to today I'm so proud my friend so proud. Literally can't even sleep now