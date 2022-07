Seria evenimentelor culturale reunite sub genericul ParCult va începe săptămâna aceasta cu concertul trupei MoniAcustique

Seria evenimentelor culturale reunite sub genericul ParCult, ce vor avea loc în perioada 15 iulie-26 august în Parcul Memorial '56 din municipiul Sfântu Gheorghe, va începe vineri cu concertul trupei MoniAcustique şi va fi urmată săptămânal de alte concerte, proiecţii de filme şi spectacole, informează organizatorii.

"La fel ca în anii precedenţi, o varietate de muzică şi filme aşteaptă publicul dornic de recreere culturală. În serile de vineri, începând cu ora 19:00, muzica va fi în centrul atenţiei (...) Ediţia din acest an a seriei de evenimente ParCult începe cu un spectacol susţinut de trupa MoniAcustique. Formaţia va oferi o experienţă muzicală de neuitat pentru cei care vor să se relaxeze: o varietate de melodii franceze şi portugheze îmbinate cu stil gipsy swing şi balkan klezmer va crea o atmosferă plăcută. Concertul are ca titlu "A Night To Remember", se arată într-un comunicat postat pe pagina de internet a Primăriei Sfântu Gheorghe.

Pe 22 iulie este programat spectacolul pentru copii "Egen-Foldon", în cadrul căruia muzicienii vor cânta la diverse instrumente, precum chitară, banjo, clape, ukulele, etc, iar principala atracţie a zilei de 29 iulie va fi proiectul muzical "Impro-Viziok", potrivit Agerpres.ro.

"Cu două viori, un contrabas şi un ţambal, membrii ansamblului combină muzica clasică cu muzica populară şi jazz într-un mod unic. Formaţia este completată de muzicieni şi solişti invitaţi care contribuie la atmosfera muzicală unică" , se mai arată în comunicat.

Pe 5 august va avea loc spectacolul susţinut de Transylvanian Bu Boys, un " conglomerat de teatru, literatură şi muzică" , iar pe 12 august Cimpoierii din Transilvania îi vor încânta pe iubitorii de muzică medievală.

"Fondat în 2008 la Hunedoara, ansamblul combină melodii din diferite perioade istorice şi regiuni ale Europei cu muzică contemporană. Cântecele lor readuc la viaţă limbi dispărute de sute de ani, iar repertoriul lor combină armonios cântece proprii cu melodii medievale, într-o instrumentaţie unică" , menţionează organizatorii.

ParCult se va încheia pe 26 august cu un concert susţinut de Slang Gospel Band din Sfântu Gheorghe, corul Voces şi de cântăreaţa Luiza Zan.

"Biletele pentru concerte sunt disponibile la preţul de 20 RON, respectiv la un preţ redus de 10 RON la Biroul de Organizare Evenimente şi la faţa locului cu o oră înainte de concerte. Biletele spectacolului pentru copii din data de 22 iulie costă 10 RON pentru părinţi şi este gratuit pentru cei mici. Toate programele sunt gratuite pentru toţi copiii cu vârsta sub şase ani" , se mai arată în comunicat.

Cinematograful în aer liber, Outdoor Cinema, îi aşteaptă pe iubitorii celei de-a şaptea arte în fiecare miercuri seară, proiecţiile fiind programate de la ora 21,30 în luna iulie şi de la 21 în luna august. În caz de vreme nefavorabilă, acestea vor avea loc la Cinematograful Arta din Sfântu Gheorghe, preţul unui bilet fiind de 10 lei.

ParCult este organizat de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe şi Casa de Cultură "Konya Adam".