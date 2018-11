Serialul spaniol 'La Casa de Papel' a fost marele câştigător al galei International Emmy Awards

Serialul spaniol 'La Casa de Papel' (Money Heist) a fost marele câştigător al celei de-a 46-a ediţii a International Emmy Awards, desfăşurată luni la New York, unde a primit trofeul pentru cea mai bună dramă, una din categoriile cele mai importante, relatează EFE, potrivit Agerpres.

La 46th International Emmy Awards, ce recompensează cele mai bune programe de televiziune emise şi produse în afara SUA, serialul spaniol difuzat de Netflix, considerat cel mai mare succes în altă limbă decât cea engleză, a confirmat aşteptările.

"Am avut ceva emoţii", a declarat directoarea producţiei, Sonia Martínez, referindu-se la principalul contracandidat, serialul britanic 'Urban Myths', nominalizat la aceeaşi categorie. "Este un vis incredibil devenit realitate", a declarat la rândul său creatorul serialului, Alex Pina.

Un alt mare protagonist al serii a fost 'Una Historia Necesaria', din Chile, care a primit premiul pentru cel mai bun miniserial, care în 16 episoade prezintă faptele petrecute în timpul dictaturii militare a lui Augusto Pinochet.

"Scopul nostru ilustrând aceste fapte este de a avea un impact asupra noilor generaţii şi de a le aminti fostelor generaţii cât de important este să nu uităm ceea ce s-a întâmplat în ţara noastră", a declarat EFE, directorul şi producătorul executiv al serialului, Hernán Caffiero.

Lars Mikkelsen, protagonistul serialului danez 'Herrens Veje' (Ride Upon the Storm), a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor pentru interpretarea unui bărbat care primeşte oportunitatea de a deveni primul preot din familia sa.

Premiul pentru cea mai bună actriţă i-a revenit lui Anna Schudt, protagonista serialului german 'Ein Schnupfen hätte auch gereicht', care prezintă povestea actriţei de comedie Gaby Koster care revine pe scenă pentru a primi un premiu acordat pentru întreaga sa carieră, după ce a suferit un infarct cerebral şi a stat în comă.

Producţia britanică 'Goodbye Aleppo' a fost considerată cel mai bun documentar care prezintă povestea a patru jurnalişti care au acoperit evenimentele din oraşul Alep în timpul bombardamentelor regimului sirian în încercarea de a recuceri zona.

"Acest premiu este pentru toţi cetăţenii şi reporterii care îşi riscă viaţa pentru a relata tot ceea ce se întâmplă", a declarat regizoarea şi producătoarea Christine Garebedian.

Premiul pentru cel mai bun film de televiziune i-a revenit producţiei britanice, 'Man in an Orange Shirt', o poveste de dragoste care urmăreşte două cupluri homosexuale, unul în anii 40 şi celălalt din prezent, care sunt afectate de diferite împrejurări.

Producţia olandeză 'Etgar Keret: Based on a True Story' a fost recompensată cu premiul pentru cel mai bun program artistic, în care se arată cum un scriitor care dă titlul programului se joacă cu fantezia şi realitatea într-un documentar hibrid.

Premiul pentru cea mai bună comedie i-a revenit proiectului israelian, 'Nevsu', iar trofeul cea mai bună telenovela a fost obţinut de serialul portughez 'Ouro Verde'.

În timp ce premiul pentru cel mai bun program, în altă limbă decât engleza, i-a revenit producţiei 'El Vato', iar trofeul pentru cel mai bun program de divertisment a fost câştigat de producţia belgiană 'Did You Get The Message?'