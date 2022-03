Serviciile Secrete din Ucraina dezvăluie gruparea presupușilor ofițeri FSB din Europa — vezi lista

Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei a publicat o listă cu oameni despre care oficialii de la Kiev susțin că sunt ofițeri de informații ruși care activează în Europa. Lista este formată din 620 de persoane. Informația nu a putut fi verificată și din Rusia, iar Moscova nu a făcut declarații pe această temă până la publicarea acestei știri.

Redăm mai jos lista prezentată de Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei:

„1. ABADZHI MIKHAIL VALEREVICH, 22.03.1977, 3802688956, 01.10.2002, MOSCOVA, B.LUBYANKA d.2 VCH, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79773401033, E5363BF581CABD;

2. ABGARYAN ARMAN HACHATUROVICH, 12 iunie 1981, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, A3B52E412CB1B1E0FC3D3B859B191073, 2525;

3. ABRAMOV ROMAN VIKTOROVICH, 05.12.1986, 9006759816, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Federația Rusă, 2077754864E9763D09), +48A9763D09F, 48A6D009;

4. ABRAMOVICH SERGEY VITALIEVICH, 15.08.1971, 4499013179, 23.05.2000, MAGADAN ATC, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3 ved., Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 8643110F, 9074311, 9074311;

5. AVEZOV ANDREI MAKHSUDOVICH, 07.12.1976, 4901171018, 30.08.2001, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, 5D8FB47096EEE3827CF92CCE38053CF9;

6. AGOLTSEV MIKHAIL SERGEEVICH, 5 iulie 1986, FĂRĂ DATE, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3 V / Ch 93970, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, BC8F4DA0B9505025017F , +;

7. AZIMOV RAMIDDIN EMIRZHANOVICH, 12.08.1971, 8202913216, 25.10.2002, MAKHACHKALA, MOSCOVA, LYUBERTSY, LUBYANKA B. d.1 / 3 209, Rusia, Serviciul Federal de Securitate (FSB), 21 (FSB);

8. AYDAROVA TATYANA YURIEVNA, 5 noiembrie 1971, REGIUNEA ALTAI, SECTORUL ALEY, SECTORUL BOROVSKOE, FĂRĂ DATE, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Federal, Federația Rusă, Serviciul de Securitate TITOVA 46-11, BARNAUL GORNOALTAYSKAYA 8-31, 020CF73780EFC716F98690F91078CDC0, AA (3), 49, +;

9. AKININ MAKSIM ALEKSANDROVICH, 05.02.1981, 6103908757, 08.07.2003, RAILWAY ROVD OF RYAZANI, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3, Federal Security Service, (FSBA 890D)3;

10. AKSENOV OLEG ALEKSEIEVICH, 26 martie 1967, BELGOROD, 1404397559, 3 aprilie 2004, DEPARTAMENTUL №3 OPVS ATC BELGOROD, 107031, Moscova, Bolshaya, Casa de Securitate al Federației Ruse Lubyanka1/ St. , STR. KOMMUNISTICHESKAYA 47 (Acum adresa Sindicatului Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse din regiunea Belgorod), C195D93FEA13E0822ED749C6CFF5E8B6, AA (2), 20, +;

11. AKSENOV FEDOR OLEGOVICH, 4510826767, 14.12.2010, DEPARTAMENTUL FMS A RUSIA PENTRU MUNTE. MOSCOVA ÎN DISTRITUL MESCHANSKY (770007), 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, F4E810D53C4C7E709428DC7DFE376691, PT (1, +);

12. AKSENOVA EKATERINA SERGEEVNA, 25 octombrie 1985, GOR. GURYEVSK, REGIUNEA KEMEROVSK, 4510005029, 26.12.2008, 4510005029 OTD-E R-NA SEVERNOE TUSHINO OTD UFMS RF PO, Moscova Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, 0B58EE7412121, 0B58EE7412121, 0B58EE7412121, 0B58EE7412121,

13. AKULININ ALEXANDER YURIEVICH, 23.11.1986, 0706848436, 27.12.2006, ATS OF IZOBILNE SECTORUL REGIUNII STAVROPOL (262010), 107031, Moscova, Securitate, casa, 5819363092F, 581933630, (58193630, 581933092F) +;

14. Alimagomedov Chingiz Mamidovich, 16.03.1981, 8202875387, 107031, Moscova, Sf. Bolshaya Lubyanka, House 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, Makhachkala, Novy Khushet UL L79IN + 269 Lenina 952655.55, 9df07C1DAEDBA6F7F2B6E585C59CE8DC, AA (1), AB (12), 122, +;

15. ALIMOV OLEG MIKHAYLOVICH, 12.02.1978, 4004611967, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Federația Rusă, +79154268281, A2E06F017474F0D6F2A3054C4F55A1DC, 2521;

16. AMOCHAYEVA EKATERINA SERGEEVNA, 13.10.1990, 4617676416, 07.10.2017, MOSCOVA, BOLSHAYA LUBYANKA d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +792671999932, 5FBEB1DBAB5F, 5FBEB1DBAB5F;

17. ANDRONOV IVAN ALEKSANDROVICH, 20.07.1978, 1100252852, 30.05.2001, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79264336350, 683636350, 6836363730;

18. ANIKIN VALERIY VIKTOROVICH, 11.11.1979, 4604752393, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Federația Rusă, 974B58A75C7F0A93AD6AF8803DC84332, 2543;

19. ANIKIN MAKSIM NIKOLAEVICH, 25.10.1979, 6099164594, 12.02.2000, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 7FE8E750545F7707666FE71827666,24A2;

20. ANNENKOV RUSLAN IVANOVICH, 18.09.1980, 4607390357, 02.02.2007, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79017796125, 4A8FAE63F2AE63F2A8F02F2A;

21. ANOPOV VITALY VLADIMIROVICH, 31.05.1960, GOR. KANSK OF THE KRASNOYARSK REGION, 0504055389, 14.07.2005, ATC OF THE PRIMORSK REGION, 107031, Moscova, Bolshaya Lubyanka St., house 1/3, Federal Security Service (FSB) of the Russian Federation, VLADIVOSTOK, st. TUNGUSSKAYA, casa 48, ap. 75, MSISDN +79653800790; MSISDN 2006-2012 +79147308712, +79027538712, 2304E5350AFA68A117544BF631B01935, 1583, +;

22. ANTYUFEEV ALEXANDER GENNADYEVICH, 14.08.1974, 4501044608, 13.08.2001, ATS KHOVRINO, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 v/h, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79968982, +79968921

23. ANUFRIEV VADIM NIKOLAEVICH, 10 februarie 1969, GOR. PAVLOVSKY-POSAD MOSKOVSKOY OBL. .1, ap.533, MSISDN +79160597110, 906677B1AE11CCFF617086F76348FBBA, 2674;

24. APPAKOVA OLESYA ANATOLYEVNA, 23.03.1980, 5006009785, 30.05.2006, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.12 VED., Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +792632180580, B6945050580, B6945700500, B6945050500;

25. ARTAMONOV ANDREI ANATOLYEVICH, 11.11.1972, 4702569818, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Federația Rusă, E54D7BE2D0A7A4F968750B3F8533262C, AA (1), 2553;

26. ARHHIPOV DMITRY KONSTANTINOVICH, 30.07.1982, 4514914999, 27.01.2015, MOSCOVA, BOLSHYA LUBYANKA d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 7EAC26E8B576048B572F;

27. ASTAKHOV ALEKSANDR VLADIMIROVICH, 01.08.1959, 0305537051, 20.08.2004, OVD NOVOROSIYSKA KRASNODARSKOGO KR-YA, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 /33), 2 ved.

28. ASTAKHOV EDUARD ALEKSANDROVICH, 20.09.1988, 4509881070, 02.10.2008, OUFMS MESCHANSKY, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3 VED., Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF99BB;

29. ATALIKOV VADIM VLADIMIROVICH, 19.10.1985, 8305731981, 30.12.2005, MOSCOVA, Bolshaya Lubyanka, 20 V / Ch, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, 7D53A84D40AE70A;

30. AUSHEV RUSLAN MAGOMEDOVICH, 9 aprilie 1970, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, C83C479B37F172E707F359F507C0945E, 2528;

31. AFANASYEV EDUARD VLADIMIROVICH, 28.04.1976, 5000571550, 06.04.2001, ATC NOVOSIBIRSKA, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Federația Rusă, +79101628BA13102921

32. BABICH ALEKSEY IVANOVICH, 03.05.1972, 0801196900, 19.04.2001, ATC AL DISTRICTULUI INDUSTRIAL HHABAROVSKA, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2, Serviciul Federal de Securitate (FS833FFFF) (FS833FFFF6, 974772) ;

33. BABKOV IVAN VLADIMIROVICH, 03.06.1985, 4005813364, 05.12.2005, 65 OM KIROVSKOGO R-NA, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 ved, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF32F193474V9;

34. BAGOMEDOV TIMUR ANATOLYEVICH, 29 martie 1979, 8203233017, 22 aprilie 2003, MOSCOVA, B. LUBYANKA 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, +79262308886, 47DFEB707ABE00312308886;

35. BARABANOV EVGENIY VLADIMIROVICH, 20.05.1976, 8203366138, 17.05.2003, OVD G.KASPIYSKA RESP. DAGESTAN, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.12 ved, Serviciul Federal (8; FSB Securitate (FSB) 2)

36. BARINOV SERGEY VYACHESLAVOVICH, 18.08.1981, 6505232786, 12.07.2004, SECTORUL DE INTERNE RAIONAL ÇKALOV AL EKATERINBURG, MOSCOVA, LUBYANKA B. Serviciul Federal de Securitate (1 / 5 27 2004), ( 92, 92, 2004)

37. BARKOV VLADIMIR MIKHAYLOVICH, 27.04.1957, 100121577 și 9102170306, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, F4845850F8, F4835950F, F4835950F, F4835950F8

38. BASENKOV SERGEY VALEREVICH, 07.01.1981, 0103209003, 12.08.2002, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79853099022,52CADD9D4BDF;

39. BEDAEVA EVGENIYA SERGEEVNA, 06.10.1975, 1800354018, 07.08.2001, ATC REGIONAL VOLGOGRAD, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, EDBED444907

40. BEZVERKHIY ALEKSANDR VLADIMIROVICH, 21.11.1979, 0304028878, 14.01.2003, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.

41. BEZZUBOVA MARIYA VASIL'EVNA, 03.12.1972, 4501433933, 11.01.2002, OVD PRINTERS MOSCVA, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.

42. BELOLIPETSKY ANDREI ANATOLYEVICH, 28.08.1971, 4616311531, 16.09.2016, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, De fapt G, KHIMKI / MKR. PODREZKOVO, NOVOZAVODSKAYA 12-131, MSISDN +79268571049 Auto P698RE750 VOLVO HS 90, 33922BBAF08693C91D5A6DF541C6D4D2, 2529;

43. BELYAKOV ALEKSEY ANATOLYEVICH, 07.12.1982, 3604131397, 24.04.2003, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2, Federal Security Service (FSB), RF, +79267550661, 9012550661, 9012550661;

44. BESPALAYA ELENA SERGEEVNA, 18.06.1981, 8703774498, 07.05.2003, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3 ved, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, +7965218667952186679, 68666795AFD1, 68666795, 6021866795, 602186679

45. BESPALY MAKSIM VLADIMIROVICH, 03.07.1980, 0700121415, 06.09.2000, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3 COMUN, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, +790574066815,99636812A;

46. ​​​​BIRYUKOV VASILIY ANATOLYEVICH, 23.10.1988, MOSCOVA, 4509759973, 14.11.2008, 4509759973 MOSCOVA B, VAO 14.11.2008, 107031, Moscova, strada Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, 67ED491EED3E66E0D3D1B32E692AECE5, BT (1), 129, 1;

47. BIRYUKOV VYACHESLAV VALERYEVICH, 07.07.1977, 8102325886, 18.04.2002, MOSCOVA, Bolshaya Lubyanka, 20, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, +791664145492,526077CADA;

48. BLOKHIN NIKOLAI VALENTINOVICH, 12.12.1975, 4103134763, 02.06.2003, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.20, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79266576005, 4856BBD5BC05, 4856BBD5BC05;

49. BOBEYKO BORIS NIKOLAEVICH, 18.10.1983, S. UZHGA KOYGOROD. Р-НА РЕСП. KOMI, 4511098596, 26.05.2011, 4511098596 DEPARTAMENTUL FMS AL RUSIEI PENTRU MUNTE. MOSCOW VE, DISTRICT OCHAKOVO-MATVEEVSKOE 26.05.2011, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, 0D08EBB7908A0A19FEC6BF00DB, + 7130;

50. BOBKOV SERGEY ALEKSANDROVICH, 12.01.1974, 4598551725, 4598551725, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, 61457DD87D6AED5;

51. BOBRIKOV ANDREI VLADIMIROVICH, 08.06.1976, 6001535381, 01.09.2001, MOSCOVA, B.LUBYANKA d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, 944C2AA58DCFC81219F903C135F903B9A

52. BOBROVSKY ROMAN YURIEVICH, 12.03.1979, 4515232417, 02.07.2015, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, +79296987226, 28BA53373305B23873305B237233;

53. BOVYKIN ALEKSEY NIKOLAEVICH, 05.08.1981, 9200082349, 09.10.2002, MOSCOVA, LUBYANKA. d.5 / 12 VED, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79262722252, AD3921A88E4BB038182CC7EAA9AE73A8, TV (1), 2109;

54. BOYKO ANNA VLADIMIROVNA, 08.05.1974, 4701296271, 25.12.2001, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Federația Rusă, +79151305368, F04DC69710F51305368;

55. BOLSHAKOVA MARINA SERGEEVNA, 13.08.1983, 2205606656, 22.09.2005, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79287978596, C24CD246590, C24CD236590;

56. BONDAREV ALEXANDER YURIEVICH, 25.07.1983, 3703821539, 28.07.2003, MOSCOVA, BOLSHAYA LUBYANKA d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79771982501DFB0AFADA101,

57. BONDARENKO VIKTOR ALEKSANDROVICH, 06.05.1982, 0703064768, 24.06.2002, ATC G.PYATIGORSKA REGIUNII STAVROPOL, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, ODINTSOVO, CHISTYAKOVA 42 sq. 195, MSISDN +79853570724, BC882846D2F15CFA0B56BE2610978B5F, 2542;

58. BORISEVIC VLADIMIR VLADIMIROVICH, 02.06.1969, 4500040266, 26.02.2001, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3 VED., Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF;

59. BORISOV NIKOLAI VASILEVICH, 27.09.1984, 0705657835, 07.12.2005, MOSCOVA, BOLSHAYA LUBYANKA d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 359DCA35F858DC7030C858470000001

60. BOROVIK ALEXANDER VASILEVICH, 07.05.1959, 4605527921, 01.10.2004, MOSCOVA, BOLSHAYA LUBYANKA d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, 7501DA5FE5B708F0EF04;

61. BOROVIK VITALIY ALEKSANDROVICH, 22.07.1996, 4516788794, 14.09.2016, MOSCOVA, B.LUBYANKA d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 5616A3A618E8667CAC0B1F867CAC8E8686CAC;

62. BOROVOY ALEKSEY ANATOLYEVICH, 03.08.1980, 1801805891, 14.02.2002, REGIUNEA KOTOVSKY ROVD VOLGOGRAD, MOSCOVA, LUBYANKA. d.12 V / Ch, Serviciul Federal, Securitate (FSB) al Federației Ruse, 4952020797, 3E74EB8F02BFDA3BBFCC4C1D6A5186F4, TV (1), 2202;

63. BORODATAYA MARINA IGORYEVNA, 17.01.1988, 0309455503, 27.07.2010, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 3510DAAD20E6C5479287FB0909092879109003;

64. BARBUL ALEXANDER SERGEEVIC, 22 noiembrie 1988, ORAȘ TAGANROG, SU111-TI359245, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, Taganrog, Serghei Lazo 1/3 sq. 43; W/H-62043, 1A6E728658CE144A61A6D80CEB81B0C9, 2515;

65. Boronin Dmitri Alekseyevich, 25.08.1975, districtul S. 2-Gavrilovka Gavrilovskogo, regiunea Tambovskaya, 6402211533, 22.05.2002, Departamentul de Departamente Interne 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 5480E567B71885B8E46113183C162435, AA (1) , AB (2), 89, +;

66. BORTNIKOV ARKADIY NIKOLAEVICH, 01.04.1970, 4215941001, 28.04.2015, MOSCOVA, BOLSHAYA LUBYANKA d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +796011418CDD4700 (141684341) ;

67. BOCHAROV EVGENIY VLADIMIROVICH, 27.06.1968, 4506484295, 03.12.2003, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 VED, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +7903778588646403785864640313788666400000

68. BOCHAROVA MARINA KUZMINICHNA, 13 iunie 1968, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 752336D44F2BE623E1A3F7B48753C77F, AA (1), 2550;

69. BREKHIN IGOR VLADIMIROVICH, 16.06.1978, 4602060142, 16.03.2002, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, KUBINKA-1 P., +19742621, Anterior +7902 00A3B000671CD430D9C50153FDD887B0, TV (1), 2419;

70. DAR ALEKSANDR VLADISLAVOVICH, 29.05.1981, 1803768326, 26.04.2003, KAMYSHINSKY ROVD VOLGOGRADSKOY OBL., MOSCOVA, LUBYANKA B. d.28, Serviciul Federal, Serviciul de Securitate 2290;

71. BUKHIN VLADISLAV SERGEEVICH, 26.05.1972, 9997005630, 20.05.1998, BIROBIDZHAN GOVD EAO, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Federația Rusă, Regiunea Amur, Skovorodino, Krasnoarmeyskaya 13, ap. 60; KHABAROVSK V / PARTEA 9783, MSISDN 2007 - +79145801601; +79242058284; +79242113721. TIN 272327142261, 8A913BC78034E538047FB9967D2E917A, AA (1), 2504;

72. BUKHINA NATALYA VALERYEVNA, 18.09.1973, 0801335001, 06.09.2001, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 ved., Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, B094E4B7F84E7F8E7DC485F;

73. BUSHNEV IGOR YURIEVICH, 22.02.1987, 1806961353, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, MSISDN, +791655373, +791655373, +7916559373, +7916559373, +7916537373, +791659373, +79.

74. BUSHUROV ALEXANDER SERGEEVIC, 28 decembrie 1991, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, A714661AC075B2425CFE3AC5BD3B4FB5, 2527;

75. BUSHUROV SERGEY EEVGENYEVICH, 01.01.1967, 4511455265, 12.01.2012, OUFMS MESCHANSKY, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 ved., Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +2719845FFC2;

76. BYSTROV MIKHAIL YURIEVICH, 23.12.1983, 1203927761, 27.10.2004, MOSCOVA, B.LUBYANKA d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79067966012;

77. BYCHKOV VYACHESLAV BORISOVICH, 13 aprilie 1962, POS. SECTORUL KOMSOMOL CHAMZIN AL ASSR MORDOV, 4509046745, 16.05.2007, DEPARTAMENTUL MESCHANSKY OUFMS, RUSIA LA MOSCOVA, Moscova, Bolshaya Lubyayanka, Federația De fapt, YURLOVSKY PROEZD 14.168.291 kb. Auto 2015- A852NV777 GLK 250 4 MATIS; 2018- K786VX799 LAND CRUISER 200, EB06DA3F1225441C47A6C0157478B573, 2676;

78. BYCHKOVA LARISA NIKOLAEVNA, 23 februarie 1962, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, C57E30BD4DB34DA955C5B5267C5EF1AA, AA (1), 2559;

79. VAKARIN DMITRY ANATOLYEVICH, 26.10.1977, 7603818640, 22.04.2003, BIROUL RAIONAL HILOK AL REGIUNII CHITINA, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 ved, Serviciul Federal, Securitate, (1224), TV (1; 1224),

80. VALIEV AIDAMIR ALEKSANDROVICH, 22.04.1976, 8302269768, 17.07.2002, 2-M OVD G.NALCHIK, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +197915FF 2208;

81. VALIEVA ZEINEB SIRAUOVNA, 15.02.1975, 8302302362, 29.08.2002, 2-M OVD G.NALCHIKA, MOSCOVA G, B.LUBYANKA d.1 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +8336958, +8336959 (1), 2215;

82. VASILENKO PAVEL VLADIMIROVICH, 10.12.1977, 4598694788, 17.03.1999, OVD OCHAKOVO-MATVEEVSKOE G.MOSKVY, MOSCOVA, LUBYANKA B. d. 1), 2174;

83. VASILIZHENKO SERGEY NIKOLAEVICH, 02.03.1962, 8206280074, 15.06.2007, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.12 ved, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Federația Rusă, +7926680680929A6D, DDD4DE96A9A4;

84. VASIN DENIS ALEKSEEVICH, 27.02.1979, 4598667621, 17.03.1999, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 20 de ani, FSB al RUSIEI ÎN MOSCOVA ȘI REGIUNEA MOSCOVĂ, str. Aviatorov. d. 8, kv. 253, 8095AF23B605D700EC4CFA572EF5F430, PT (1), 155, +;

85. VASIN IGOR NIKOLAEVICH, 22 aprilie 1971, 4516645114, 20 mai 2016, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, De fapt, MSK, B., OCHAKOVSKAYA 5-245, MSISDN +79629041430, AE996B80DE5127F4CB8D9CBB0AAC1566, 2503;

86. VASIN SERGEY VALERYEVICH, 22.10.1978, 0503159470, 14.10.2002, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, +79250749589, D6C2365876ED;

87. VDOVIN ANDREI VIKTOROVICH, 27.12.1977, 5003563379, 04.11.2002, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 ved., Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 56DF59371B95888FC6D6D59488FC6D1, (FSB) ;

88. VERESCHAKA ALEKSANDR ALEKSANDROVICH, 23.08.1958, SAT LEVCHENKI DIN RIONUL ROMEN, REGIUNEA SUMY, 2404093996, 09.08.2004, DEPARTAMENTUL DE INTERNE Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse (FSB), 4852520F04857200F02F273620F02F07260F0F02020F02F0202000

89. VERNIKOVSKY ANDREI VLADIMIROVICH, 01.09.1980, 0400740911, 02.02.2002, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 ved, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +7915180568907, 791518056895, 791518056895;

90. VESENDIN KONSTANTIN VIKTOROVICH, 27.05.1972, 4600510535, 18.08.2000, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, +79035128272, CB78432612624323;

91. VLASENKO ALEKSEY VLADIMIROVICH, 6 decembrie 1977, 2700216786, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, Auto P009SN777 528I HDRIVE 2016, 3EC706DC3B55E503D1456417BEDC54E3, 2506;

92. VLASOVA TATYANA VIKTOROVNA, 09.02.1980, 6304619449, 29.04.2005, MOSCOVA, BOLSHAYA LUBYANKA d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +7916003606060FCC2;

93. VOYTKO ALEKSEY LEONIDOVICH, 19.03.1979, 4504680490, 26.12.2002, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 ved, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79265726266, C08926763CFE;

94. VOLKOV ALEKSEY BORISOVICH, 19.02.1980, 4605524230, 29.11.2003, KRYUKOVSKIM O / M SOLNECHNOGORSKOGO OVD MOSKOVSKOY OBL. , TV (1), 2259;

95. VOLKOV SERGEY ALEKSANDROVICH, 19.09.1972, MOSCOVA, 4503328473, 16.08.2002, 4503328473, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, Serviciul Federal de Securitate, 1 (3FS, Federal House), 1 RF/3B;

96. VOLKOVA JULIYA ALEKSANDROVNA, 09.06.1981, 4905793366, 14.10.2006, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3 V Ch, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +790555552461661652, 616161652461661600;

97. VOROBIEV DENIS VALEREVICH, 21.09.1978, 4505270625, 28.04.2003, MOSCOVA, BOLSHAYA LUBYANKA d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79637122057, 504394AE;

98. VOROBIEVA OLGA STANISLAVOVNA, 03.05.1971, 4516726782, 30.08.2016, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 9A34AC9C478FEAD4865775FAD486777

99. VOROBIEVA POLINA SERGEEVNA, 08.08.1992, 4512826128, 16.10.2012, MOSCOVA, B.LUBYANKA d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, 12A9BDE18B22A025FFE8626B159FFE8626E3;

100.VORONIN ANTON MIKHAYLOVICH, 10.07.1985, 4904726589, 28.07.2005, MOSCOVA, BOLSHAYA LUBYANKA d.2, Federal Security Service (FSB), RF, +791162322248, 8EFD970CB94;

101. / H, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, YOSHKAR-OLA PROKHOROVA d.44A kv.11, MSISDN, +79057384446, 6CA0E89B76DE94A2B377FAD51D9E611E, AA, (1), (1) , +;

102. GADZHIEV ELDAR ALILOVICH, 08.05.1969, 4514882494, 24.10.2014, MOSCOVA, Bolshaya Lubyanka d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, C4A498A2F20FF8DA776D69A;

103.GALKIN VYACHESLAV YURIEVICH, 17.02.1970, 4606154144, 03.12.2003, RAZVILKOVSKY GOM LENINSKOGO RAYONA MOSKOVSKOY OBL. ), 2197;

104. GAMALEEV DMITRY MIKHAYLOVICH, 03.08.1982, 4505247271, 14.02.2003, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 VED, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 01CA14692517E27256EECC2517E222562517E;

105. GANENKO GALINA DMITRIEVNA, 11 martie 1971, ALMA-ATA RESP. KAZAKHSTAN, 8902875902, 09.04.2002, DEPARTAMENTUL DE INTERNE AL REGIUNII CASPIANE A REPUBLICII DAGESTAN, 101000, Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, 50: 26: 0091210: 325 districtul Naro-Fominsk, așezarea rurală Volchenkovskoye, SNT „Repka”, uch.73, 588A1157E5B35ABA43C38A726), (A856A726), (A88A726), ;

106. GANENKO PAVEL GEORGIEVICH, 19.02.1970, 8202875901, 04.09.2002, OVD G.KASPIYSKA REP. 1), TV (1), 2073;

107.GAREEV RUSLAN NAZIFOVICH, 28.12.1991, 9411235951, 21.01.2012, MOSCOVA, BOLSHAYA LUBYANKA d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, +79165761703;

108.GAROV ALEXANDER EEVGENIEVICH, 17.11.1968, 4613266881, 12.12.2013, OUFMS DIN RUSIA PE MO ON CEHOV MUN-MU DISTRICT, MOSCOVA, LUBYANKA B. d. + F72949790B, F72949790B, F72949790B, F729497990B

109. GLUKHOV VLADIMIR ANATOL'EVICH, 29.06.1958, 4506526398, 06.11.2003, PS 1 OVD KRASNOSELSKOGO R-NA, MOSKVA, LUBYANKA B. d.1 / 3 ved. 2048;

110. GLUKHOV ROMAN ALEKSANDROVICH, 12.12.1974, 4500843052, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, DC58B74783E9795387E, 74783E9793876E, 747876695587E;

111.GLUKHOV EDUARD BORISOVICH, 12.12.1969, 4510523729, 11.02.2010, ZONA DISTRICT MESCHANSKY, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 ved., Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 755288073461;

112.GLUKHOVA VICTORIA VIKTOROVNA, 17.12.1974, 4509294676, 25.10.2007, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 ved., Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 7554170, 5BE80187891DDF0108791D0108791

113. GOGENKO VLADIMIR KONSTANTINOVICH, 22.09.1981, 0701609152, 26.12.2001, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79654286766, 859061F2;

114.HOLOVIN DENIS VLADIMIROVICH, 17.07.1978, 4604971431, 29.07.2003, OVD SOLNECHNOGORSKOGO RAYONA MOSKOVSKOY OBLASTI, MOSKVA, LUBYANKA B. d352A,2;292A92A;

115.HOLOVKINA ALENA RAFAELIEVNA, 05.11.1985, 9209639337, 10.04.2009, MOSCOVA, BOLSHAYA LUBYANKA d.20 V / Ch, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, B76311DFC103494407F103474000000000;

116.GOLUBEV PAVEL YURIEVICH, 15.07.1978, 4606056546, 13.01.2004, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79777561728, FC291956906191761728;

117. GOLUBEV YURIY IGOREVICH, 01.07.1989, 2009161223, 19.08.2009, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, +79773387978, 40BDD1406D40D91C06D;

118. GOLUBTSOV ALEKSANDR NIKOLAEVICH, 26.11.1980, 8302249447, 31.07.2002, MOSCOVA, BOLSHAYA LUBYANKA d.2 VED, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +7928850,61F51850,61F;

119. GONCHAROV ROMAN SERGEEVICH, 06.09.1979, 1013349647, 15.04.2013, Ministerul Afacerilor Interne al Regiunii Amur, Moscova, Lubyanka B. 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Federația Rusă, 5B3382810F;

120. GORBANEV MAKSIM VIKTOROVICH, 01.10.1974, 0700250105, 13.04.2001, MOSCOVA, B.LUBYANKA d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, str. BARSUKOVSKAYA, bl. MIRAg d.2 kv.1; Bursuc. Mira 2-1, Prozh.Kochub. Lugovaya 47, Potrivit lui Rosbank în 2006, agentul FSB. Întârzierea plăților la împrumuturi. MSISDN 2006 - +79064711218, +79289023573, 3B48C61E9C21FBAD103E09AC4FB55B6E, TV (1), 2440;

121. GORDEEV VLADIMIR ALEKSANDROVICH, 28.05.1990, MOSCOVA, 4511052603, 24.02.2011, 4511052603, 107031, Moscova, Bolshaya Lubyanka Service, Serviciul Bolshaya Lubyanka, Sf., Federal 188FE70FB1001/Sf.

122.GORDIENKO ALLA GRIGORYEVNA, 12.01.1969, 9101087882, 24.11.2001, CHERKESK GUVD, MOSCOVA, LUBYANKA B. d. , 2076;

123.GORLANOV DMITRY NIKOLAEVICH, 31.08.1980, 4605097202, 07.10.2003, SECTORUL MIHNEVSKY GOM STUPINSKY AL REGIUNII MOSCOVA (Serviciul de Securitate de Stat Moscova, 503109, regiunea Moscova, raionul Moscova, 107 - Moscova) Semenovskoe, Parcela №1, casa 1, bloc mp 3, MSISDN, +79264532087 În GetContact „Dima Gorlanov Locotenentul Groaznic”. Anterior +79164570266, CCCE1FF8ECC1EB0DB4141A2E92675AAB, AA (24), AB (2), 37, +;

124.GORLACHEV DENIS IURIEVICH, 30.03.1974, 3603960256, 21.02.2003, ZONA PARADISUL SHIGONSKY A REGIUNII SAMARSKAYA 632-031, MOSCOVA, LUBYANKA B. Serviciul de Securitate 1, (FSB) 9 Federal, d.22;

125. GORSHKOV ALEXANDER VALERYEVICH, 16.01.1976, D. YAKOVLEVSKOE SECTORUL NARO-FOMINSKY AL REGIUNII MOSCVA, 4598460054, 29.12.1998, ROVD MITINO GOROVY, MO 1101 B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, 488DDEA1B3DEFD786BAF9496E04EF6AD, 2509;

126. GORYUNOV PAVEL ANATOLYEVICH, 09.04.1979, KLIN MOSKOVSKAYA OBL., 4602506172, 28.03.2002, KLINSKIY ATC MOSKOVSKAYA OBL. Securitate (FSB) RF, (A8AF08900BFA0), (A8AF08900BFA0), (A8AF08900BFA0), (A8AF0890BFA0), , +;

127.GRACHEV OLEG OLEGOVICH, 31.01.1986, 1805780226, 03.03.2006, ROVD G.VOLGOGRAD, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.12 VED., Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, +7921926,424 B6FB3926;

128.GRACHEVA MARINA ALEKSANDROVNA, 28.12.1958, KALUGA, 4506922501, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, BF7C431D5610BCC;

129.GRIBOV DENIS SERGEEVICH, 16.01.1976, REGIUNEA VLADIMIR OR. ALEKSANDROV, 1705631752, 15.11.2005, DEPARTAMENTUL DE INTERNE AL SECTORULUI, ALEXANDYANDAR ORĂŞUL ALEXANDROV, ORĂŞUL ALEXANDROV, STR. d.4 K1, kv.5, 27C52782270C9F6B325DDCF86D1F60B6, AA (4), AB (8), 19, +;

130. GRIGORYEV VLADIMIR VASILEVICH, 13.01.1969, 4513163722, 25.02.2014, MOSCOVA, BOLSHAYA LUBYANKA d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +7903697378736926

131. GRIGORIEV GENNADIY KONSTANTINOVICH, 26 septembrie 1959, 9704273515, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Federația Rusă, D628B9DAAF3B042349DF5A208BC8E914, 2505;

132.GRITSENKO ALEKSEY VLADIMIROVICH, 21.07.1962, 9807077464, 06.09.2007, OUFMS PO RESP.SAKHA (YAKUTIYA), MOSCOVA, LUBYANKA B. d.32 VED. TV (1);

133. BANI DMITRY VASILEVICH, 16.10.1986, 5606621383, 17.11.2006, DEPARTAMENTUL DE INTERNE AL SECTORULUI OCTOMBRIE PENZA, 107031, Moscova, Bolshaya Fubyannaya cu onoare St. 9Penzaya Lydia Penza52 St. la specialitatea" "Economist Manager, Specialist in Fiscalitate" ", fac studii superioare la PSU la specialitatea" Jurisprudenta "", " (23), 94, +;

134.GULYAEV PAVEL VALENTINOVICH, 04.01.1970, 3815004214, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, D0AFB38C4E4587856,А1CCEC9856;

135.GULYAYEVA YULIYA PETROVNA, 16.08.1970, KRASNOYARSK, 3815038932, 107031, Moscova, Bolshaya Lubyanka Str. 04.01.1970 pașaport 3815004214, (ABCAE122), (ABCAE123,042142,042142), (ACCED23504214, ACBD623),

136 Securitate (FSB) RF, 0DBC3EC94A120141AF0C49C9ABA48A1E, BT (1), 135, +;

137. GUSEV MAKSIM VIKTOROVICH, 09.10.1978, 4605191434, 06.11.2003, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 ved., Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79263916322, 889856C93DDF;

138), 2226;

139.GUCHAPSHEVA MARIYA GENNADYEVNA, 10.12.1981, VLADIKAVKAZ REP. OSSETIA DE NORD-ALANIA, 9002413480, 10.01.2003, MOSCOVA, BOLSHAYA LUBYANKA, 20 V / Ch, Federal, Serviciul de Securitate (FSB) al Federatiei Ruse, DA1481D9339F1AA0612C4FC551C8EC62, TV

140. Danilov Alexander Yurievich, 15.06.1977, 4503785844, 08.10.2002, ATS Fili-Davydkovao M Moscova, 107031, Moscova, UL. Bolshaya Lubyanka, Casa 1/3, Serviciul Federal + MS, FS (FS) 79035455292, 67C8E03C411C43F9B2E03C411F5C132D0, AA (20), TV (2), 52, +;

141.DEGTYAREV ALEXANDER ANATOLYEVICH, 29.05.1968, 4613035779, 05.06.2013, TP N2 AL BIROULUI INTERDISTRICTUAL AL ​​RUSII ÎN REGIUNEA MOSCOVA. În GP SCHELKOVO, Moscova, LUBYANKA B., d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, +79032959499, 2EFCAFF1656EE682B2B5E89D1ECA14A6, TV (1), 2228;

142.DENISOV ALEKSEY VLADIMIROVICH, 21.12.1974, 4500987415, 16.07.2001, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.12 VED, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, +791525666611, (2165666611) ;

143. DZHAMALOV DALER MUZAFAROVICH, 27.02.1991, 4511074851, 24.03.2011, DEPARTAMENTUL FMS A RUSIA PENTRU MUNTE. MOSCOVA ÎN DISTRICT MESCHANSKY (770007), 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, 2EDFC32A0BBFB585F13112B188557321, AB (4), PT175 + (4), PT17

144.DMITRIEV DMITRY VLADIMIROVICH, 27.06.1988, 4608275211, 29.07.2008, TP ÎN POZ. 2243;

145.DMITRIENKO ROMAN ANATOL'EVICH, 25.02.1988, 9708633946, 15.08.2008, MOSCOVA, BOLSHAYA LUBYANKA d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79169740298FCE03C3698FCE03C698FED03C6D8C;

146. DOBROVOLSKY ANDREI VLADIMIROVICH, 22.01.1982, 3702504587, 27.08.2002, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Federația Rusă. Satul Uval, strada Traktovaya nr. 14, clădire B mp. 78, MSISDN +79265270102, 62F8925026077C99050010E1BA747D46, AA (1), TV (1), 100, +;

147.DOGONASHEVA OLGA VIKTOROVNA, 19.07.1979, VLADIVOSTOK, 0503390483, 24.03.2005, DEPARTAMENTUL DE INTERNE ÎN RAIONUL LENINSK AL ORAȘULUI, VLADYAVOSTA, RF, st. VLADIVOSTOK KRASNOGO ZNAMENI PR-KT, casa 125, ap. 109, MSISDN +79252280902, 4D67F021743E9827F9E2055398B5DC1D, AA (1), AB (1), TV (1), 90, +;

148.DOLGOVA YULIYA DMITRIEVNA, 03.05.1983, 4507872422, 29.07.2005, Departamentul Afacerilor Interne al raionului Krasnoselsky, MOSCOVA, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 V / Ch, Serviciul Federal de Securitate 22RFBE79, (+79) TV (1), 2244;

149.DONSKIH OLGA ALEKSANDROVNA, 14.01.1987, 1009196306, 15.10.2010, MOSCOVA, BOLSHAYA LUBYANKA d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +792556702, 278165671

150.DOROZHKO NIKITA NIKOLAEVICH, 10.04.1988, 0708125864, 07.08.2008, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, PYATIGORSK, PARTIZANSKAYA 1, MSISDN +79264282899, 02B8F805456C6440ECC20DA4D5B7D97C, 2539;

151.DORONIN ARTEM SERGEEVICH, 27.07.1981, 4505602751, 26.05.2003, FILEVSKY PARK ATS, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 GENERAL, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, FILEVSKAYA dv. , TV (1), 2447;

152.DORONIN MAKSIM VYACHESLAVOVICH, 26.10.1978, 0199115871, 03.05.2000, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79612153113, 5AF70625284;

153. DORONINA GALINA ALEKSEEVNA, 25 aprilie 1960, 4005761879, 7 noiembrie 2005, MOSCOVA, LUBYANKA. d.12 V / Ch, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, C4AB46CBFD9A1C1B5B0E9EE53F2A7099, TV (1), 2050;

154. DOROFEEV ALEKSEY NIKOLAEVICH, 2 iulie 1960, 4007422271, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 20 de ani, FSB al RUSIEI ÎN MOSCOVA ȘI REGIUNEA MOSCOVA, 917EEFCC6798D805FC71EDFE15EFF69A, AA (1), AB (3), 107, +;

155.DROBCHENKO VADIM SERGEEVICH, 18.11.1977, 6802831920, 03.04.2003, MOSCOVA, BOLSHAYA LUBYANKA d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, +7916015073640307364

156. DRYGIN VICTOR MIKHAYLOVICH, 09.02.1983, 6304236434, 05.02.2004, ATC BALASHOVA, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.12, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +798542694546164269;

157.DUBROVIN ANDREI ANATOL'EVICH, 07.10.1964, 4510435679, 17.11.2009, OUFMS RUSSIA PO GOR MOSKVE, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka (1), 16, str. (1), 169.

158 TV (1), 2236;

159. EGORENKOV VICTOR NIKOLAEVICH, 14.08.1980, 1502540638, 04.03.2002, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, +791527161614, +791527161614, 6771616363676767167676716716716767161676716167671616767716163677161614

160. EGOROV ANDREI MIKHAYLOVICH, 4509715822, 18.06.2008, DEPARTAMENTUL FMS A RUSIA PENTRU MUNTE. MOSCOVA ÎN DISTRITUL MESCHANSKY (770007), 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3 V / Ch, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, E716FDB55986A7C180E58124AAA9A5D7, 159

161. EGOROV PAVEL VIKTOROVICH, 17.05.1983, 4614431058, 22.07.2014, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.25, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 7B2A21DFBF3FA6832D59C32D5851, (;

162. EGOROV SERGEY SERGEEVIC, 25 martie 1967, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, 78F9327F186A18265AD3A7C92892D65D, AA (1), 2554;

163. EGOROV TEMIR ANDREEVICH, 29 noiembrie 1985, 4508459234, 4 februarie 2006, Departamentul Afacerilor Interne al Districtului Krasnoselsky, Departamentul Afacerilor Interne al Districtului Administrativ Central al Moscovei (772124) Securitatea (FSB, Regiunea Rusă Novokasstok, Federația Rusă Rokasstok) , BUDENNOVSKAYA, 197/2, ap. 48, 85A0A4E2A8373F72F5BA729331A43FAA, RT (1), 157, +;

164. EGOROVA DARYA YEVGENYEVNA, 06.06.1987, 4511308475, 19.08.2011, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.

165.EREMENKO ALEXANDER NIKOLAEVICH, 03.12.1979, 1404454900, 05.11.2004, DISTRICT BELGOROD DEPARTAMENTUL DE INDUSTRIE AL REGIUNII BELGOROD, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.6, Serviciul Federal BBCB 27, Securitate (FS2, Serviciul Federal 1;

166.EREMENKO IGOR BORISOVICH, 08.12.1970, 4515248482, 15.12.2015, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79645202088, C1FEA44036AB;

167.ESIPOV ALEXANDER GENNADIEVICH, 13 aprilie 1982, SECTORUL SERGIEV-POSADSKY, REGIUNEA MOSCOVA, 4602596806, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 20, FSB RUSIA, REGIUNEA MOSCOVĂ ȘI MOSCOVA, STR. SERGIEV POSAD-7 OZERNAYA. 6-30, 97153DA31B60CFCA624354CBDA3A78D5, AA (1), AB (6), 4, +;

168.EFIMOV ALEXANDER SERGEEVIC, 17.06.1989, 7809731140, 30.07.2009, 760001, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Federația Rusă, CA404E0346F2D26AFB337B1AD62A0017, 2510;

169.ZHAROV NIKOLAI MIKHAYLOVICH, 11.04.1977, 3702603050, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 8913320A5174;

170.ZHDANOV ALEXANDER VLADIMIROVICH, 02.02.1974, 0103235382, 07.08.2002, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3 VED., Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +791671931, A876071931, A876071931, A876071931 2151;

171.ZHIGULIN SERGEY NIKOLAEVICH, 18.09.1974, 4604930758, 19.06.2003, MOSCOVA, BOLSHAYA LUBYANKA d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, +796201051879D5, BOLSHAYA LUBYANKA;

172. ZHOGOLEV YURIY VASILEVICH, 27.04.1980, 1202367317, 18.04.2002, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 3 ved., Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 17185A09436367432367432363674336

173. ZHUKOV ALEXANDER VLADIMIROVICH, 02.03.1979, 6402368324, 17.04.2003, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3 V / Ch, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79095215,952952108;

174. ZHUKOV FEDOR DMITRIEVICH, 21.02.1960, S. SADOVOE SARPINSKOGO R-NA RESP.KALMYKIYA, 4508175957, 07.09.2005, OVD KRASNOSELSKOGO R-NA G.MOSKVSKA, Federația Bolișa, Moskva. ) RF, de fapt FAUL ROȘU 22-1-116, MSISDN, +79057625386, 1E0C0FBB8A385F8962C09CF3A96AD171, 2679;

175.ZHUKOV FEDOR FEDOROVICH, 11.07.1985, 4508175984, 09.09.2005, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 v/h, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 2D7214F13C76951FDD1, 2D7214F13C76951FDD1, 2D7215

176. ZHURAVLEV VLADIMIR ALEKSANDROVICH, 22.02.1987, 0306506952, 27.02.2007, MOSCOVA, B.LUBYANKA d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, F97325A8076885AD9273685AD

177.ZHURAVLEVA TATYANA ALEKSEEVNA, 22.07.1986, 4511309588, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 93256679CCFA66679CCFA661965, В461965

178.ZAGAYNOV KONSTANTIN VLADIMIROVICH, 06.03.1972, 4507369705, 05.11.2004, Departamentul Afacerilor Interne al raionului Krasnoselsky, MOSCOVA, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 1 / 11 / 2004, Serviciul Federal 3 v / 637474360, 3 v / 637474600, ;

179.ZAGAYNOVA TATYANA LEONIDOVNA, 19.01.1973, 7799003469, 29.06.2000, ATS al SECTORULUI PROVIDENSK AL SECTORULUI AUTONOM CUCOTSK, 107031, Moscova, Serviciul de Securitate, MSK POLBINA 1/1 62-85, MSK ROGOVA STR 13 k.1 kv. 142, EA17DE9E1E4124F34D7E45D6A5941846, AA (4), 8, +;

180.ZAYTSEV KIRILL ALEKSANDROVICH, 28.03.1976, 1804303932, 19.12.2003, ATC G. REGIUNEA VOLZHSKY VOLGOGRAD. (342011), 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, B7334658109476B3283143B39EE48AEA, AB (1), PT (1), TV (1), + 176;

181.ZAYTSEV SERGEY NIKOLAEVICH, 08.12.1974, 6005186647, 08.09.2004, MOSCOVA, B.LUBYANKA d.2, Federal Security Service (FSB), Rusia, +79773023508, 2AEEE6957441;

182. ZAYCHENKO VIKTOR ALEKSANDROVICH, 19.11.1983, 6004076998, 29.11.2003, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 ved, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +7926398866505000736650500000000;

183.ZAKIROV ROMAN TIMUROVICH, 29.03.1979, 5303851682, 21.10.2003, MOSCOVA, B.LUBYANKA d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79255245358, D89AE7077C2CE;

184.ZAMIKHOVSKAYA OLGA VIKTOROVNA, 23.05.1976, 5699091006, 23.05.2000, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 4416AFBF60878F7381078F6007F6003;

185. ZANKOVICH NATALIYA VASILEVNA, 30.01.1971, 4516555563, 11.07.2016, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, KRYLATSKY HILLS, STRADA. CASA 24, KV.27, AUTO B030ST199 LAND ROVER DISCOVERY 3, 1A0FB0AAFC41129176EC7A745D92CBC7, AA (1), 2551;

186.ZAKHAROV SERGEY VYACHESLAVOVICH, 02.08.1980, 8703774497, 07.05.2003, ATC G.VORKUTY RESP KOMI, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3 ved, Serviciul Federal de Securitate (FS) (+9791) 2220;

187. ZVEREV GENNADIY ALEKSANDROVICH, 15.06.1980, 4707132700, 30.10.2007, 510001, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Federația Rusă, 28462D8076D53DB66072E638205AABE5, 2508;

188.ZVONKOV SERGEY VYACHESLAVOVYCH, 25 aprilie 1961, GOR. TULA, 4607334786, 23.06.2006, DEPARTAMENTUL DE INTERNE AL ORAȘULUI SCHELKOVO, REGIUNEA MOSCOVA, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), F4102ABAABB95;

189.ZEMLINSKY OLEG VIKTOROVICH, 25.11.1973, 1901407545, 19.02.2002, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.

190.ZINOVIEV ALEKSEY VLADIMIROVICH, 22.10.1973, 3703844893, 27.08.2003, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.

191.ZOBKOV ALEXANDER VLADIMIROVICH, 14.06.1987, 7306515793, 12.07.2007, DEPARTAMENTUL FMS AL RUSIEI PENTRU REGIUNEA ULYANOVSK, 107031, Moscova, Bolshaya FubyaCED60F01, St. ), 63, +;

192.zolotovsky serghie anatolyevich, 01.02.1970, Kamensk-shakhinsky Rost ob obva, 4606602108, 31.01.2008, 4606602108 FMS 77777 31.01.2008, 107031, LyabySkaya, Moskva, ul. (FSB) RF, 955307474CA78D7DA0D25706745D69b7, BT (2), 136 , +;

193. ZYABLIKOV KONSTANTIN VLADIMIROVICH, 21.05.1973, 4507671337, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, d. 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, PAVLOVSKAYA d.8 k.V / Ch, kv.7391, 027AA416CF1EFBE13BF207951803F142, AA (1), 2556;

194. IVAKIN ALEXANDER VLADIMIROVICH, 17.10.1973, 4599767663, 02.12.1999, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 VED., Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, ABFFD91657521EBDF588711;

195.IVANOV KONSTANTIN SERGEEVICH, 06.08.1988, 0508553224, 17.10.2008, NEÎNFIINTAT, MOSCOVA, BOLSHAYA LUBYANKA d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +795918539096

196. IVANOV IURI VIKTOROVICH, 3 iunie 1966, 4711334791, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 20, FSB AL RUSIEI ÎN REGIUNEA MOSCOVĂ ȘI MOSCOVA, E4E3223FE3615EF6B77B5711F700FFBC, AA (1), AB (11), 106, +;

197. IVANOVA ARINA YURIEVNA, 28.09.1992, 4012642277, 07.12.2012, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.20 V Ch, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 0B8592D11880EDCB3CB7C9D4DCB3CB7C91)

198. IVANOVA EVGENIYA NIKOLAEVNA, 05.03.1984, 2210668837, 18.02.2011, MOSCOVA, B.LUBYANKA d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 9DDB3D8D3895CAF6ADE, 9DDB3D8D38953631DE

199. IVANOVA MARIYA ALEKSEYEVNA, 18.04.1990, 4510445428, 22.04.2010, OUFMS KRASNOSELSKY, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, KOLOMENSKAYA NAB. 24-33, MSISDN +79263190330 Auto B446NH777 AUDI A3, E165FBF46EC2C29A7833B2683BC2B1F3, 2547;

200. IVANCHENKO PETR BORISOVICH, 21.05.1972, 6002394847, 14.03.2002, OM 2 ATC G. VOLGODONSKA REGIUNEA ROSTOVSKY, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3 ved, Serviciul Federal (FSB) TV (FSB) (FSB) 1), 2204;

201. Izmaylov Andrei Anatolyevich, 15.03.1980, Chuvashiya, Shemurshinsky District, Karabay-Shemursha, 9701381337, 12701381337, 12.11.2001, Shemursshinskyi Rovpum 1070 Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, 2597D6A9313AC2B2DFD6A0ED34AB6659, AA (1), 23, +;

202. ILYIN SERGEY VASILEVICH, 22.01.1978, 5802342163, 23.05.2002, REGIUNEA PSKOV, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Federația Rusă, +7925725024E45;

203. ILICHEV ALEXANDER ANDREEVICH, 02.08.1986, MOSCOVA, 4509058810, 26.02.2007, 4509058810, 107031, Moscova, Str. ;

204. KADYSEV PAVEL VIKTOROVICH, 18.04.1980, 4607764965, 13.07.2007, TP V POS. KRYUKOVO OFMS DIN RUSIA ÎN REGIUNEA MOSCOVA. ÎN DISTRICT SOLNECHNOGORSK, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, regiunea Moscova, districtul Solnechnogorsk, așezarea Chashnikovo, orașul militar al unității 83475 FSB al Federației Ruse, d .1, k.219, +79096654655, BA52F2F3C96EB693FB114A97D4C2A748, AA (1), TV (1), 75, +;

205.KAZANTSEV DMITRY ALEKSANDROVICH, 26.09.1977, 1202361849, 29.04.2002, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 VED, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 34E6681B981EFCA83335A9833,

206. (1), 2272;

207.KALIN IGOR ALEKSANDROVICH, 15.05.1967, 4004056880, 25.06.2003, 7 OM KIROVSKOGO R-NA SAINT-PETERSBURG, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 VED., 20, Serviciul Federal TV (7), Securitate, 20, Serviciul Federal TV (7),

208. KALUZHIN ANDREI SERGEEVICH, 15.02.1978, 2097015326, 20.03.1998, ZHELEZNODOROZHNYM ROVD G.VORONEZHA, 107031, Moscova, Bolshaya Lubyanka, Str.

209. KALYUZHNY SERGEY PETROVICH, 03.04.1958, 4505864636, 02.09.2003, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 00E7D1E0F80D1E0F84DECA086493CB;

210. KAMAEV DENIS GENNADYEVICH, 24 aprilie 1977, GOR. LESNOY SVERDLOVSKOY OBLASTI, 6503646553, 18.11.2002, OVD G. LESNOY SVERDLOVSKOY OBL., 107031, Moscova, str. Bolshaya. 7, MSISDN +79037118081 Skype, jamesbond007db9.jb, 83ABA4D15D9453447F2E4AF81A2580CF, AA (1), AB (5), TV (1), 10, +;

211.KAMALETDINOV ARTEM RAFAELEVICH, 21.08.1982, 9205587612, 16.11.2005, ATC G. KAZANI, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 VED, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79205750;

212. KAPICHNIKOV ANDREI VLADIMIROVICH, 13.02.1968, GOR. MOZHAYSK MOSKOVSKOY OBLASTI, 4600517376, 31.10.2000, OVD PROTVINO MOSKOVSKOY OBLASTI, 101000 g., Moscova, ul. B. Lubyanka, 20, FSB al RUSIEI LA MOSCOVA SI REGIUNEA MOSCOVA, PROTVINO, LENINA 24 B, ap. 131, Moscova, Bd. Orekhovy, casa 14, clădirea 3, Moscova, str. Lubyanka M., Casa 12 (Centrul Cultural FSB), Motivul emiterii documentului în 2000 „EXTRADIȚIA MILITARĂ”, MSISDN 2014, +79166529614, 24796397C32AACED22, AA (3), 3, +;

213. KASPUTIS YURIY IOZOVICH, 22.10.1989, ORAȘUL NEMAN REGIUNEA KALININGRAD, 4510511799, 24.11.2009, DEPARTAMENTUL FMS AL RUSIEI PENTRU MUNTE. MOSCOVA DUPĂ DISTRICT, MESCHANSKY (770007), 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, BDEECE932D98B786D0926FDC78497C71, PT (1), + ;

214. KASHKIN ANDREI DMITRIEVICH, 27.04.1972, 1405531592, 15.06.2005, DEPARTAMENTUL N2 OPVS AL DEPARTAMENTULUI DE INTERNE, 107031, Moscova, Bolshaya Lubyanka, +1), Str.

215. KAYUMOV MAKSIM OLEGOVICH, 23.04.1982, 7604984257, 07.04.2004, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 v/h, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 22F489E3136E357531E3957316E457431E, 22.

216. KAYUMOV OLEG VLADIMIROVICH, 06.06.1958, 4505924904, 20.08.2003, Departamentul de Afaceri Interne al districtului Krasnoselsky al MOSCOVA, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, 2, Facultatea Federală de Securitate al Federației Ruse (FSB). MILASHENKOVA 12B kv.20, Tel. 4956267207, 6CC3D406813223E5515C39A7EFCB0559, 2678;

217.KIRIENKO VALERIYA VALENTINOVNA, 05.03.1981, P. BOLSHEVO-1, REGIUNEA MOSCOVA, 4507722828, 15.01.2004, OVD R-NA NOVO-PEREDELKINO UVZ ZAO G. Serviciul Securitate, MOSKVY31, 15.01.2004 FSB) al Federației Ruse, Borovskoe Shosse, 19 mp. 93, TIN 7707083893, MSISDN +79265637530 Parintele KIRIENKO, VALENTIN NIKOLAEVICH 08.03.1946. Schimbă mașini premium. Sotul nu se vede, E5C029BACA37480B2684C48F6C8CF160, AA (1), TV (1), 53, +;

218.KIRILENKO KIRILL IGOREVICH, 20.11.1993, 2713499447, 13.03.2014, MOSCOVA, BOLSHAYA LUBYANKA d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, B4A0B61640B5436727540B543674740B6164740B51616440

219.KIRILLOV PAVEL VALEREVICH, 28.02.1979, 8602398232, 23.10.2002, OVD G.SORTAVALA RES.KARELIYA, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.12 VED., Serviciul Federal de Securitate (FSB), 22RF (82;1);

220.KIRILLOVA IRINA NIKOLAEVNA, 23.12.1975, 4608483967, 05.03.2009, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.12 ved, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79152083011, ADCED3654E7011, A79152083011;

221.KIRSANOV ALEXANDER TIKHONOVICH, 05.08.1971, 0700292664, 13.07.2001, MOSCOVA, B.LUBYANKA d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 9C3B53F9C944475280344751803447518B;

222. KISELEV ANDREI VIKTOROVICH, 03.03.1976, 6801363137, 06.12.2001, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Federația Rusă, +79153941825, E1586739A1286739A1;

223.KISEL MAKSIM GEORGIEVICH, 30.04.1969, 4513154764, OTD UFMS RUSSII PO GOR.MOSKVE PO R-NU ZYA, 107031, Moskva, ul.Bolshaya Lubyanka, casa serviciu, securitate 1/322FACAFA05A6A03A30,A02FACAFA06A3A3A02FACCA 1), AB (10), 124, +;

224. Kislyakov Dmitri Yurievich, 04.07.1978, 4509868469, 23.10.2008, Departamentul de District al Oficiului Rusiei Rusiei din Rusia pentru orașul Moscova în Cao, Moscova, Lubyanka a Federației Federației Ruse, FEA7A96202711B7C37C30F763C9BE172, TV (1), 2224;

225.KITOV ERIK RAFAILOVICH, 04.06.1972, 4508879845, 09.12.2006, ATS AL SECTORULUI SECTORULUI , EF05796FB3BCF5D10D556345ABC556345ABC538EE,21, +78EE,21

226. KISHCHENKO DMITRY VLADIMIROVICH, 03.02.1982, 4708214372, 08.04.2009, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, E14377B6EF55D69069DFB6EF5D6069777B6EF5D606977214372

227. KIYASHKO VYACHESLAV VALERYEVICH, 19.08.1977, 5205352840, 18.07.2006, ATC DIN OCTOMBRIE JSC OMSK, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), 42, 62926 ;

228.KLIMKIN ANDREI MIKHAYLOVICH, 09.06.1984, GOR. KORABLINO DIN REGIUNEA RYAZAN, 6104171585, 03.08.2004, 6104171585 KORABLINSKY ROVD DIN REGIUNEA RYAZAN 03.08.2004, 107031, Moscova, Bolshaya Lubyanka + St.

229. KLIMOV DENIS VADIMOVICH, 07.07.1978, 7603859109, 23.05.2003, OVD TSENRALNOGO G.CHITY, MOSCOVA, LUBYANKA B. d. (1), 2086;

230.KNIGIN SERGEY ALEKSEEVICH, 13.08.1973, 1701242842, 13.09.2001, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79168001428,530663BAE930663BAE3;

231. KOVALEV DMITRY IVANOVICH, 20.01.1979, 2203538465, 20.06.2003, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 ved., Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79213676718, D584DE5D71D4D;

232. Kovalev Yuriy Andreevich, 24.04.1981, Regiunea Leningrad, 4509207630, 20.07.2007, Departamentul Regiunii Ofams, 770068, 10703, FESYAYA, Securitate Moscova) RF, +79160298600, 8B46F2C6C1BF5298EE473911A344E03, AA (14), AB (8), TV (1), 34, +;

233. KOVALEVA NATALYA ALEKSANDROVNA, 14.06.1981, 3005364092, 29.08.2006, MOSCOVA, BOLSHAYA LUBYANKA d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, AA673F296F98418B36F984)

234. KOVALEVA YULIYA ALEKSEYEVNA, 08.04.1979, 2203738726, 03.12.2003, VOLODARSKY ROVD, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, KALININETS, V / Ch 54776, A5A3BDED4002C3FBB59F2259236340C8, AA (1), 2511;

235. KOVZHAROVA ELENA ALEKSANDROVNA, 11.12.1968, 6602645567, 21.10.2002, Departamentul Afacerilor Interne din raionul Leninsky, districtul Smolenskaya (672001), 107031, casa de securitate Moscova, str. str., Casa 12, ap. 6; SMOLENSK, Nikolaeva, 79-153, MSISDN +79104388202 Email polinaak@rambler.ru , Fiica Polina, 72E03ED192685F14F0A27874C63BA4AC, PT (1), 167, +;

236. KOVZHAROVA POLINA ALEKSEYEVNA, 20.04.1996, FĂRĂ DATE, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Federația Rusă, EDDC628A330571E37258E7B716D549D;

237. KOZHEMYACHENKO ROMAN ALEKSANDROVICH, 15.03.1978, 7897035424, 02.09.1998, KIROVSKY ROVD G.YAROSLAVLYA, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 VEDBFB, Federal Service, Federal Service, Security (7F9BB26)

238.KOZHUKHOV PETR NIKOLAEVICH, 17.01.1987, SAT VARVAROVKA, CARIONUL ANAPSKY, KR, 0307782546, 01.01.2008, 0307782546, 10707782546, 10707782546, 10707782546, 10707782546, 10707782546, 107031str.

239. KOLEDENKOV ROMAN ANATOLYEVICH, 18.06.1978, 0103286213, 22.07.2002, OVD G.SLAVGORODA ALTAISKOGO KRAYA, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3 / 3 v / h8423FFC, Serviciul Federal Securitate

240. KOLESNIKOV ANTON ALEKSANDROVICH, 23 aprilie 1980, REGIUNEA KURGHAN. S. LESNIKOVO, 3702638424, 04.01.2003, ATC G. KURGAN, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, MSISDN +798513143404, amendă poliție rutieră 1/3 /2015 09: 47 „Depășirea vitezei setate de la 20 la 40 km/h Art.12.9 h.2” în p nu poz. Pyra din regiunea Nijni Novgorod. Adesea în alte regiuni, 042F4B9B3CD5B8D321CAA40913BAB0B9, AA (7), AB (6), TV (1), 12, +;

241. KOLOMEYTSEV VITALY VALERYEVICH, 01.12.1979, 4614502919, 10.06.2014, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +792690877623, 64187623, 641876452FC;

242. KOLPAKOV DMITRY VIKTOROVICH, 13.12.1976, 3300333944, 25.05.2001, 432040, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate, Rusia, BFSD406077, BFSB46076, +14704076 ;

243.KOLTUNOVA IRINA SERGEEVNA, 04.04.1974, 4506820486, 16.09.2003, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 36C6522C7106BDE823966522C7106BDE82143961060121;

244. KOLYCHEV ANDREI VIKTOROVICH, 13.05.1975, 1800396670, 10.05.2001, MOSCOVA, BOLSHAYA LUBYANKA d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +7929666038305092, 803430509

245. KOMAROV ANDREI GRIGORYEVICH, 30.05.1972, 4598316172, 26.05.1999, 18 OM MOSCOVA, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 VED, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +7991654EB03 ;

246. KONDRATENKO ELENA YURIEVNA, 06.12.1980, 0703831499, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Federația Rusă, 76A3864BD83B532FAA0,В13B53FAAA0,В132FAA0;

247. KONDRASHOVA TATYANA VALENTINOVNA, 21 martie 1969, 7814060997, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, +79151056596, +55046, 125046056596, (525046), (525046), (125046) ;

248.KONOVALOV ALEXANDER PAVLOVICH, 04.09.1956, 4505564704, 14.07.2003, TABEL DE PASAPORT № 2 ATS DIN RAION KRASNOSELSKY ATC ATC CAO ORAȘUL MOSCOVA, 1/3 Federația AFBAE2364763, 1/3 Federația AFBAE243673, 1/3 Federația AFBAE2347363, 1/3, AFBAE36473;

249. KONOVALOV ALEKSEY ALEKSANDROVICH, 10.11.1977, 6003465327, 30.12.2002, OVD OKTYABRSKOGO R-NA R N DONU, MOSKVA, LUBYANKA B. d.2, Serviciul Federal de Securitate, (1), Serviciul Federal de Securitate, (1) 2178;

250. KONOVALOV ALEKSEY VLADIMIROVICH, 02.06.1977, 4600512505, 26.07.2000, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3 V / Ch, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +7918257590;

251. KONOVALOV MAKSIM SERGEEVICH, 26.04.1977, 5203493481, 10.06.2003, MOSCOVA, B.LUBYANKA d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +79659700000, 69FACCE708667FCE7000000;

252. Kononov Maksim Aleksandrovich, 07.01.1980, 4614660041, 14.11.2014, TP 5 Odintsovo Mo, 107031, Moscova, Bolshaya Lubyanka St., House 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, +79663283399 DB77B2AEF9099C9848b88b47F5441874, AA (4), AB (9), TV (1), 86, +;

253. KONTSEVICH SERGEY VALENTINOVICH, 25.05.1975, 0705587293, 11.10.2005, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +791877701117494040000000000004

254. KONYAKHIN EVGENIY NIKOLAEVICH, 27.06.1987, 4509210896, 11.07.2007, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.

255.KONYAKHINA MARINA NIKOLAEVNA, 30.03.1981, 0701563572, 24.10.2001, OVD OKTYABRSKOGO R-NA G.STAVROPOLYA, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 3 v ch. ;

256. KORABLEV ROMAN EEVGENIEVICH, 12.05.1979, 4702440781, 28.06.2002, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.20, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, AE19FA22BA14F5BDFAE2831;

257.KORZUN BOGDAN ANTONOVICH, 07.10.1997, 9511775473, 18.11.2011, MOSCOVA, BOLSHAYA LUBYANKA d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, +79851774553, 3AAFA3023F9780;

258.KORNEEV ALEXANDER ALEKSANDROVICH, 11.08.1978, KURGAN, 4604773369, 05.09.2003, DEPARTAMENTUL DE POLIȚIE KRYUKOVSKY, , 22D75F29B797E8861847E, 05.09.2003

259. KOROBKOV ALEXANDER SERGEEVIC, 22.09.1988, 3808575758, 07.10.2008, 460006, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Federația Rusă, 300A56DED6C6456C74E2BC1D1243D987, 2520;

260. KOROBOV DMITRY SERGEEVIC, 19.02.1980, 4509883061, 07.10.2008, DEPARTAMENTUL SECTORULUI OCHAKOVO-MATVEEVSKOE AL REGIUNII MUNTE RUSE. MOSCOVA ÎN CJSC, 770068, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, 0BBE6AFCFD2C772D0468523D5BB33C03, AA (128), AB (9);

261. KOROBOVA OLGA ALEKSANDROVNA, 26.02.1984, 7505758360, 28.06.2005, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, St.lya Bink Traktovaya (AMZ), 21, bldg. A, apt. 43; Chelyabinsk Korabelnaya, 6 / a-56, MSISDN +79266637575. Doamna trimisă în judecată regulat, sistematic rămâne datorată diverse, sume, C482B882599D0EE407A863ABC56789C2, AA (1), 117, +;

262.KOROLEV DENIS VLADIMIROVICH, 22.01.1982, 3212235013, 27.12.2012, DEPARTAMENTUL FMS RUSIA PENTRU REGIUNEA KEMER. ÎN DISTRICTUL LENIN KEMEROV, MOSCOVA, LUBYANKA B., 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, +79175920213, B79BB2CD0DBAB39C54F049B82FA6EBEC, TV (2), 2250;

263.KOROLEV DMITRY SERGEEVICH, 01.11.1978, 1203684150, 02.04.2003, SOVETSKY ROVD ASTRAKHANI, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/303684150, Serviciul Federal 1/3, FSBCA294FAD1991, Serviciul Federal 1/3, FSBCA194FAD919491991, Securitate (FSB19494901) ), AB (13), TV (1), 54, +;

264. KOROSTELEV DMITRY GENNADYEVICH, 21.10.1981, 4003205336, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, Sankt Petersburg, OLEKO DUNDICH REGIUNEA P.TYARLEVO MUSICAL - 12A, pașaport anterior Pașaport seria XIV-GN №500702 eliberat la 25.02.1998 ATC din Pyatigorsk Stavropol, regiune, 4F289F504D10F4670D3C392155, 863415953

265. KORYAK TIMOFEY SERGEEVICH, 03.03.1978, 4604592561, 15.07.2003, MOSCOVA, B.LUBYANKA d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, ADB6ECCCC3363DFABC91F077777991,

266.KORYAKIN YURIY ALEKSEEVICH, 03.07.1978, 4503291457, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, 8559994DDCB729A5D5B7218A8D5D521;

267. KOSTENKO OLGA MAKSIMILIANOVNA, 08.06.1997, 1211380018, 09.06.2011, MOSCOVA, LUBYANKA d.5 / 12 V / Ch, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +793756584733B, E794843730, E794843730;

268. KOSTIN ALEKSEY ALEKSANDROVICH, 30.09.1978, 3700125005, 23.04.2001, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 320F60C5D751D602020C5D9170202001;

269. KOSTIN VALERIY, 30.10.1979, 1002403934, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, Poputchitsa KOSTINA ELENA 14.10.10.1988692, pașaport 5288692877;

270. KOSTINA ELENA GEORGIEVNA, 14.10.1982, 0815312956, 09.07.2015, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Federația Rusă , AB (1), TV (1), 2330;

271. KOSTOEVA AINA UMAROVNA, 22 noiembrie 1981, GOR. NAZRAN INGUSHETIYA, 6002658402, 25.09.2002, 6002658402 ATS DIN GIRONUL MUNTILOR KIROV. ROSTOVA- ON-DON 25.09.2002, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, E93B743CAC4704E7E9068CB7125FC700, AB (11), 1140, +140, ;

272. KOSTRICHKO TATYANA VALERYEVNA, 27.06.1975, MOSCOVA, 1405710989, 15.09.2006, DEPARTAMENTUL №1 OPVS ATC STARYY OSKOL ȘI STARO-OSKOLSKY DISTRICT Serviciul Securitate 1 BELGORSBYA, REGIUNEA Federală, REGIUNEA 3 BELGORSBYA Federația Rusă, MSISDN +79260016717. Până în 2011 civil, absolvent, IMETIPF. Anterior +79265385858, +79260016717 Email tanya-kostrichko@yandex.ru ; KOSTRICHKO-DE@RAMBLER.RU ; De asemenea , a indicat kotenev86@mail.ru a aparținut. Kotenev Mikhail, Andreevich, născut la 12 mai 1986 +79251282383, 3A857ACDFAEC7B417D6B1143CAF7F24E, AA (1), TV (1), 58, +;

273. Kostrykin Aleksey Alekseyevich, 14.04.1991, Kharabali, 3710428820, 21.06.2011, 3710428820 OTD UFMSR PO Kurganskoy OR V G KUR Găs 21.06.2011, 107031, MOSKVA DOM SECURITATE SERVICE (FSB) a Federației Ruse, 81755C7FB70F9CA1C7BCF25010FBF496, BT (1 ), 141, +;

274. KOCHELAEV EVGENIY IVANOVICH, 07.05.1961, 4508519229, 31.05.2006, Departamentul Afacerilor Interne al raionului Krasnoselsky, MOSCOVA, MOSCOVA, LUBYANKA B. d. 1/3 Serviciul de Securitate, v/h, FS28F274771 1/3 v/h, FS28F27471771 1/3 (1), 2287;

275. KOCHETOV ALEXANDER GRIGORYEVICH, 23.12.1965, LENINGRAD, 4510956059, 03.02.2011, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka. 9, MSISDN +79258437980, 8CBF14F86D2C1C37EE556343C0897E17, 2677;

276. KOCHU VITALIY GEORGIEVICH, 08.01.1985, 4606729061, 09.06.2005, ILYINSKIM O M KRASNOGORSKOGO UVD MO, MOSKVA, LUBYANKA B. d.2 ved, Serviciul Federal de Securitate TVF, (DFB9, Serviciul Federal de Securitate ), 2232;

277. KRAVTSOV ANDREI ANATOLYEVICH, 06.09.1970, VLADIMIR, 4508624581, 06.06.2006, PVS OCHAKOVO MATVEEVSKOE MOSKVY, 107031, Moscova, St. Bolshaya, +2;

278. KRAVCHENKO YURIY PAVLOVICH, 24.03.1984, 9103368763, 29.06.2004, DEPARTAMENTUL DE INDUSTRIE RAIONAL ZELENCHUK, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), FSB2909293028

279.KRIVONOSOV PAVEL VIKTOROVICH, 20.09.1979, 4602598879, 28.10.2002, 2 OM KLINSKOGO ATC AL REGIUNII MOSCOVA, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, 46, (;3), str.

280.KRIKUNOVA NATALYA VASILEVNA, 08.04.1979, 5602548609, 31.01.2002, OVD G.ZARECHNOGO PENZENSKOY OBL., MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB) ; FSB (FSB) 9),

281.KRUGLOV ALEXANDER MIKHAYLOVICH, 18.08.1952, 4611520141, 01.11.2011, TP ODINTSOVO, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 ved, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 6DEC92622972;

282.KRUCHENKO ANNA SERGEEVNA, 27.12.1976, 5303112265, 06.12.2002, M ZATO P.KOMAROV-II ORENBURG.OBL., 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), 31C6F418D4400A3ECFAF459334C4DAF9, 2518;

283. KRYKANOV OLEG ALEKSANDROVICH, 26.08.1987, 5008475658, 12.02.2009, MOSCOVA, BOLSHAYA LUBYANKA d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, 3F844F9D270CFD653CAD267D653CAD267D653;

284.KUVARIN SERGEY VYACHESLAVOVICH, 28.11.1974, 4509307517, 26.09.2007, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, +79852116254, 906489FAFFDC48648909FADC4864809FA

285. KUZNETSOV ALEKSEY ANATOLYEVICH, 29.04.1988, 4511591177, 19.06.2012, DEPARTAMENTUL SERVICIULUI FEDERAL DE MIGRAȚIE AL RUSIEI ÎN ORAȘUL MOSCOVA RF, EA05E9CFDBF236D084FDBF236E72, 19.06.2012;

286. KUZNETSOV ALEKSEY SERGEEVICH, 25.05.1979, 4507413729, 18.03.2004, P/S 2 OVD R-NA OCHAKOVO-MATVEEVSKOE G.MOSKVY, MOSCOVA, LUBYANKA Serviciul Federal de Securitate, Serviciul Federal de Securitate B. +79629779183, E892EE9C0E65FA7AC3BA0D52B1CBF5E5, TV (1), 2222;

287. KUZNETSOV ANATOLIY EEVGENYEVICH, 23.07.1961, 2206855337, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, AEB6E3BE2E96E3CE5A8A3F, 956A85A5A,

288. KUZNETSOV ANTON ANDREEVICH, 11.02.1979, 6504111035, 16.04.2003, MOSCOVA, B.LUBYANKA d.2 VED, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, +79175011908, 49175011908, 47011908, 49011908, 47011908, 47011908, 4979708, 49797891;

289.KUZMIN MIKHAIL YURIEVICH, 01.01.1967, 2400074524, 02.08.2000, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.2 ved., Serviciul Federal de Securitate (FSB), Rusia, +79168120377, 16841277, 16841277 (16841277)

290. ), TV (1), 2210;

291. Cucixin Elena Vasilievna, 07.10.1980, SSSR Vladimirskaya oblast Suzdalsky district Sat Tarbaevo, 1704504656, 15.12.2004, District of internal delhy city, Suzdala and district of the region Vladimir, 107031, House G.Boka Moskchaya /3 , Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, REGIUNEA VLADIMIR, STR. SUZDAL SAT TARBAYEVO STR. NOU. д.8 кв.1, MSISDN +79060637162, D3BE10EB9F1A79FA1D7916DF16C87CDC, АА (1), АВ (2), ТВ (1), 87, +;

292.KULYK SERGEY FEDOROVICH, 10.04.1992, 4511536507, 21.06.2012, OUFMS RUSIA PO GOR. MOSCOVA ÎN DISTRICT BABUSHKINSKY, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, +79268740730, CDC20780AD64D10690A11E5DB7A6610E, TV (1), 2234;

293.KULYA KONSTANTIN ANATOLYEVICH, 28.12.1992, 2713455689, 13.06.2013, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, +798533094810FEBE,186948100,1866948910BE;

294. KUMCHENKO SERGEY ALEKSEEVICH, 07.05.1971, GOR.NALCHIK, 4509869624, 12.01.2009, DEPARTAMENTUL REGIUNII H, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, MSISDN +792669624, ABDCEBB4747890, ABDCE4747890, ABDCE4747890, ABDCE4747882, 4), TV (1), 85, +;

295. KUMCHENKO TATYANA ALEKSEYEVNA, 6 martie 1977, GOR. NALCHIK, 8300117034, 04.10.2001, 2M PS OVD G. NALCHIK, 107031, Moscova, str. Bolshaya Lubyanka, casa 1/3, Federal, Serviciul de Securitate (FSB) al Federației Ruse, 6F86FBFF88A25FD568A05FD561, 6F86FBFF88A05FD561;

296.KUPCHENKO ALEXANDER LEONTYEVICH, 10.11.1958, 4506528326, 14.11.2003, PS 1 OVD KRASNOSELSKOGO R-NA, 101000 Moscova, st. B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, MSK, YURLOVSKY PROEZD 14-1-50, MSISDN +79104617659, 8FAAD54730F806B5CDBB81632F55FE4A, 2516;

297.KURMYSHEV NIKOLAI VLADIMIROVICH, 26.03.1981, 3702564302, 21.10.2002, ODV G.SHADRINSKA KURAGANSKAYA OBL., MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 1 / 3, Serviciul Federal 222, 5 (2, 2)

298.KYTKOVA IRINA NIKOLAEVNA, 28.02.1985, 4509850231, 15.09.2008, MOSCOVA, LUBYANKA B. d.1 / 3, Serviciul Federal de Securitate (FSB), RF, C1712373197901E90E9403, TVAAAE90403;

299. LABUDIN SERGEY NIKOLAEVICH, 16.12.1965, 4511053790, 24.01.2011, OTD.DBEE0E814BC7157A1D3B613F5DCFB18E, TV (1), 2070;

300. LAPPO ANDREI PETROVICH, 17.04.1981, VLADIVOSTOK, 2702501763, 08.07.2002, DEPARTAMENTUL DE INTERNE AL SECTORUL CENTRAL AL ​​ORAȘULUI KALININGRAD, 101000 Moscova, B. Lubyanka, 2, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, Kaliningrad, Sovetsky Prospect, 82, E974CD9E5A528CDC4D26BB127D096DCF, AA<