Sezonul doi al serialului Detectivele din L.A., cu Jessica Alba şi Gabrielle Union, revine din septembrie la AXN

Serialul "Detectivele din L.A." (L.A.’s Finest), cu Jessica Alba şi Gabrielle Union în rolurile principale, revine la AXN cu sezonul doi, din 14 septembrie, în fiecare luni de la ora 22.00, cu episoade duble, potrivit news.ro.

Din universul francizei de succes "Băieţi răi" (Bad Boys), creată de Jerry Bruckheimer, drama de acţiune "Detectivele din L.A." (L.A.’s Finest) urmăreşte povestea lui Sydney "Syd" Burnett (Gabrielle Union), sora lui Marcus Burnett (Martin Lawrence) şi iubita lui Mike Lawrey (Will Smith).

În primul sezon, fostul agent DEA, Syd, a lăsat trecutul complicat în urmă şi s-a concentrat pe noua ei carieră, detectiv în cadrul poliţiei din Los Angeles, iar Nancy McKenna, noua parteneră a lui Syd, o femeie cu propriile secrete, a învăţat să jongleze printre nenumăratele cazuri complicate şi problemele cu fiica vitregă, o fire extrem de rebelă.

În sezonul doi, Syd suferă după pierderea unui prieten şi este într-o permanentă căutare de răspunsuri, în timp ce McKenna trebuie să facă faţă urmărilor pe care răpirea Izzabelei le-a creat în viaţa personală, dar mai ales destrămarea propriului mariaj.

Citește și: DIICOT a lucrat cu ofițerii de la Grupuri Infracționale Violente peste DORINȚA șefilor din Poliția Capitalei care în 2019 au pus interdicție polițiștilor

Pe lângă Jessica Alba şi Gabrielle Union, din distribuţie mai fac parte Ernie Hudson ("Ghostbusters"), Zach Gilford ("Friday Night Lights"), Ryan McPartlin ("Chuck"), Sophie Reynolds şi Duane Martin. Orlando Jones ("American Gods") şi Kelly Rowland (celebra cântăreaţă, fosta membră Destiny’s Child) se alătură în sezonul doi.

"Detectivele din L.A." (L.A.’s Finest) este produs de Jerry Bruckheimer Television, 2.0 Entertainment şi Sony Pictures Television.

Cele două protagoniste sunt şi producătoare executive alături de Jerry Bruckheimer ("Bad Boys"), Jonathan Littman (franciza CSI), Kristie Anne Reed ("Lucifer"), Brandon Margolis ("The Blacklist"), Brandon Sonnier ("The Blacklist"), Pam Veasey ("CSI:NY"), Doug Belgrad ("Peter Rabbit"), Jeff Gaspin ("To Tell the Truth"), Jeff Morrone ("Atomic Blonde") şi Anton Cropper ("Suits") - care a şi regizat episodul pilot al serialului.