SG-ul PNL își avertizează colegii: 'În vremuri grele apar șacalii / Cu ei ne vom bate în aceste alegeri'

”Se simte imediat cum intri într-un judeţ administrat de liberali. Se vede mâna oamenilor care pricep, care au viziune şi sunt preocupaţi de dezvoltare prin investiţii în comunităţile pe care le conduc. Suntem, aşa cum ştiţi cu toţii, într-un fief al liberalismului şi sunt sigur că şi după aceste alegeri din 9 iunie judeţul va fi printre primele judeţe, fruntaşe la scorul politic obţinut în clasamentul naţional al PNL”, a declarat Bode, vineri seară, la evenimentul de lansare a candidaţilor PNL Sibiu.

El a amintit mai multe investiţii din Sibiu şi din Transilvania, menţionând că toate au în comun faptul că sunt în localităţi administrate de liberali.

”Suntem cu toţii conştienţi că avem o misiune foarte grea, că am avut o misiune foarte grea la guvernare. Şi nu doar la guvernare, ci şi în plan politic. Am mai spus-o şi cu alte ocazii: de la Al Doilea Război Mondial nu cred că am mai avut o guvernare liberală cu atât de multe crize suprapuse, crize pe care le-am gestionat şi am dus România înainte (…)”, a punctat Bode.

„În vremuri grele apar şacalii”

El i-a îndemnat pe cei prezenţi să le spună oamenilor ”ce a însemnat responsabilitatea PNL”.

”Sigur că nu a fost totul perfect. Am învăţat unele lucruri din mers, nu ne-am confruntat cu ele în istoria României. Am făcut şi greşeli, trebuie să recunoaştem acest lucru, dar nu ne-am prăbuşit şi nu ne-am plâns. Am depăşit obstacol cu obstacol şi România este astăzi apreciată pentru cum gestionează provocările cu care se confruntă”, a adăugat secretarul general al PNL.

El a subliniat că miza alegerilor europarlamentare este ”să îi ţinem departe pe extremişti”.

”Desigur, în vremuri grele apar şacalii, care aşteaptă o oportunitate să atace. Istoria ne-a învăţat că în vremuri ca acestea ei sunt doar personaje care exploatează supărarea şi orice frustrare. Aceştia sunt oportuniştii politici, ei nu au soluţii reale, ei au fraze populiste, ei nu au empatie pentru semenii lor, au doar un cinism politic bine disimulat. Ei nu vor şi nici nu pot să construiască. Ei vor să dărâme. Sunt acei extremişti care fie că se dau de dreapta, fie că au o agendă progresistă, le ştiu pe toate deşi niciodată nu au demonstrat nimic. Dragii mei, cu ei ne vom bate în aceste alegeri, dar cu certitudine le vom câştiga. Miza alegerilor europarlamentare este să îi ţinem departe pe extremişti care bat la porţile Europei şi care vor să distrugă proiectul european”, a conchis Lucian Bode.