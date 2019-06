Sheryl Crow a declarat că toate înregistrările originale ale sale au ars în incendiul de la Sudiourile Universal

Cântăreaţa Sheryl Crow a declarat că toate înregistrările originale ale sale, inclusiv albumele "Tuesday Night Music Club" şi "The Globe Sessions", au ars în incendiul de la Sudiourile Universal în 2008, potrivit BBC.

Artista a declarat pentru BBC că a descoperit pierderea luna aceasta, după ce numele ei a fost menţionat în articolul din The New York Times care a prezentat dezastrul.

"Mă întristează absolut", a spus Crow. "Pare o mică apocalipsă. Nu pot înţelege, în primul rând şi cel mai important, cum poţi stoca ceva fără să ai stingătoare de incendiu. Şi, în al doilea rând, nu pot înţelege cum poţi depozita în siguranţă copiile de rezervă şi să le ţii în acelaşi seif. Care este scopul? Şi în al treilea rând, nu pot înţelege cum au trecut 11 ani şi să ascunzi aşa ceva".

Crow, care a avut şapte albume clasate în top 10 american, între anii 1995 şi 2008, este primul artist care confirmă pierderea înregistrărilor sale de la ancheta publicată de NYT publicată acum două săptămâni.

Acesta arată că incendiul, care a început peste noapte, a distrus mii de casete master - înregistrări originale din care sunt făcute albumele şi single-urile - ale unor artişti faimoşi precum Ray Charles, Aretha Franklin, Chuck Berry, Janet Jackson, Nirvana sau Eminem.

Incendiul, care a distrus aproximativ 500.000 de înregistrări master ale unor artişti precum Billie Holiday sau Nirvana, a izbucnit într-o clădire a UMG închiriată de la NBC.

Într-o acţiune legală din 2009 împotriva NBC, în urma incendiului, Universal Music Group a evaluat pierderile la 150 de milioane de dolari.

În încendiu au fost distruse: colecţia Decca Records ce cuprindea Billie Holiday, Louis Armstrong, Duke Ellington, Al Jolson, Bing Crosby, Ella Fitzgerald şi Judy Garland, posibil înregistrări făcute de Chuck Berry şi Aretha Franklin, aproape tot catalogul Buddy Holly şi mare parte din înregistrările lui John Coltrane din colecţia Impulse Records.

De asemenea, au fost distruse şi originalele Bill Haley and His Comets - „Rock Around the Clock”, Etta James - „At Last” şi Kingsmen - „Louie Louie”, dar şi înregistrări ale unora ca Ray Charles, B.B. King, The Four Tops, Joan Baez, Neil Diamond, Sonny & Cher, Joni Mitchell, Cat Stevens, Gladys Knight and the Pips, Al Green, Elton John, Eric Clapton, Jimmy Buffett, The Eagles, Aerosmith, Rufus and Chaka Khan, Barry White, Patti LaBelle, Tom Petty and the Heartbreakers, The Police, Sting, Steve Earle, R.E.M., Janet Jackson, Guns N’ Roses, Mary J. Blige, No Doubt, Nine Inch Nails, Snoop Dogg, Nirvana, Beck, Sheryl Crow, Tupac Shakur, Eminem, 50 Cent şi The Roots.

Avocaţii care îi reprezintă pe Soundgarden, Hole, Steve Earle, precum şi pe moştenitorii artiştilor Tupac şi Tom Petty, au intentat proces companiei Universal Music Group pentru distrugerea unor înregistrări master în incendiul din 2008.