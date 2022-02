Silviu Predoiu (ex-SIE): Mi se pare foarte puțin probabil ca Rusia să invadeze Ucraina

Fostul șef operativ al spionajului românesc, generalul (r) Silviu Predoiu, a declarat miercuri, la Antena 3, că amenințarea cu invazia Ucrainei s-a transformat într-un „show”. Pe o scară de la 1 la 10, Predoiu a spus că șansele unui război în Ucraina sunt la nivelul 3-4 și mai degrabă un război clasic s-ar putea produce din accident, nu premeditat. Fostul șef adjunct SIE crede că Vladimir Putin e suficient de inteligent astfel încât să nu atace Ucraina fără ca avantajele să depășească riscurile:

- „Ca fost sef adjunct de serviciu de informatii, m-a umplut de invidie precizia ziaristilor occidentelai. Mi-a dat impresia de numaratoarea inversa de Revelion, cu '4...3...2...1...Începe!'. Am impresia ca unii regreta ca nu a inceput deocamdata ceva. Intr-un mod foarte ciudat, mi se pare, (show-ul) a servit intr-un final asa-numitului agresor, Rusiei”

- „Tot ce s-a intamplat, cum a fost gestionata aceasta succesiune de evenimente, a accentuat o isterie. Se creaza un efect de bucla, populatia intra in criza, cere masuri si pe urma cei care au generat isteria se simt presati sa puna in practica masura. Mi se pare extrem de riscant acest joc de profetie implinita”

- „Am rezerve majore vizavi de un conflict militar de tip invazie, un razboi explicit, mi se pare foarte putin probabil. Vladimir Putin a fost descris in profile psihologice cu elemente de narcisism, grandomanie, suspiciozitate aproape de paranoia, nevoia de control, dar in acelasi timp cu inteligenta, gandire critica. Mie mi se pare ca (Putin) are toate elementele sa declanseze un conflict doar daca vede un profit, or eu nu vad un profit pentru el. El conduce dansul, el face primul pas in permanenta”

- „De la 1 la 10 as spune ca e undeva intre 3 si 4, spun 4 gandindu-ma la accidente, unul greseste si cineva se simte fortat sa mearga mai departe. Riscul e proponderent ca greseala, accident. In rest, premeditat, Putin mi se pare ca isi cam atinge obiectivele”