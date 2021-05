Simona Halep, după UMILINȚA de la Madrid: 'Uneori este nevoie de puţin ca să pierzi'

Simona Halep a recunoscut că adversara ei, belgianca Elise Mertens, a meritat să câştige partida din optimile Madrid Open, pentru că a fost mai puternică în final.

"A fost foarte puternică, s-a mişcat şi a lovit bine. Nu aş spune că am jucat prost, dar am făcut câteva greşeli. Nu mă gândesc că trebuie să-mi apăr titlul la Roma, ci doar să mă recuperez şi să văd ce trebuie să îmbunătăţesc. Sunt mulţumită de jocul meu, chiar dacă mă grăbesc uneori. Încrederea vine când câştigi jocuri şi am nevoie de asta. Astăzi a fost o luptă dură pe care nu am câştigat-o", a spus Halep, potrivit BAtennis.

Citește și: Simona Halep a ajuns ciuca bătăilor: A fost eliminată și de la turneul lui Ion Țiriac

"A jucat foarte bine şi cu siguranţă a meritat să câştige pentru că a fost mai puternică în cele din urmă. Nu pot spune că am jucat prost, dar am făcut câteva greşeli, greşeli importante. Uneori este nevoie de puţin ca să pierzi", a afirmat ea, conform tennis365.com.

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 3, a ratat calificarea în sferturile de finală ale Madrid Open, după ce a fost învinsă, marţi, cu scorul de 4-6, 7-5, 7-5, de belgianca Elise Mertens, locul 16 WTA şi cap de serie numărul 13.

Pentur Halep urmează participarea la turneul de la Roma, de săptămâna viitoare.