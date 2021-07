Simona Trașcă e TERORIZATĂ de un bărbat obsedat de ea

Femeile din România par să nu aibă nicio șansă să fie apărate de bărbații care le agresează, deși cer ajutor la poliție. Oamenii legii nu au pârghiile legale să ajute femeile amenințate, până când agresorii nu trec la fapte. Li se întâmplă femeilor obișnuite, însă nici vedetele nu au mai mult noroc. Simona Trașcă e hărțuită de ani buni de un fan.

„Cred că e cu mult mai grav cazul. Nu am avut nimic cu el, nu am ieșit în viața mea la un suc. E vorba despre un băiat care a dezvoltat o obsesie pentru mine de la vârsta de 18 ani cred, pentru joi seara când am fost la secția de Poliție am auzit ca ar avea 24 de ani. Îl cheamă George. Își folosește pe rețelele de socializare numele meu, își spune George Trașcă. Și-a scris pe mașină „Trașcă”, și-a făcut tricouri cu imaginea mea și le-a purtat”, a spus Simona Trașcă la Acces Direct.