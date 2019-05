Sindicaliștii de la Metrou: Nu există niciun act de sabotaj intenţionat la metrou decât deciziile managementului societăţii

Uniunea Sindicatelor Libere Metrou (USLM) afirmă că nu există niciun act de sabotaj intenţionat la metrou şi atrage din nou atenţia asupra lipsei de personal şi de fonduri pentru acoperirea necesarului de piese de schimb privind exploatarea în siguranţă a infrastructurii metroului, sume care au fost, în ultimii ani, sub 75% din cât ar fi trebuit.

"Având în vedere declaraţiile ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc , referitoare la teoria mâinii criminale la metrou, cu releul care opreşte circulaţia trenurilor de metrou pe magistrala II, pe această cale îi răspundem ministrului că nu există niciun act de sabotaj intenţionat la metrou decât deciziile managementului societăţii, coroborat cu lipsa de decizie politică a ministerului care ezită să aprobe memorandumul privind completarea numărului de personal cu deficitul existent de peste 700 de muncitori calificaţi, conform instrucţiilor de serviciu. De asemenea, sumele de bani pentru acoperirea necesarului de piese de schimb privind exploatarea în siguranţă a infrastructurii metroului a fost întotdeauna, în ultimii ani, sub 75% din necesar", se spune într-un comunicat al sindicaliştilor, remis joi AGERPRES.USLM subliniază că a atras atenţia de fiecare dată asupra acestor probleme, însă conducerea Metrorex şi ministrul Transporturilor "au ignorat de fiecare dată ceea ce noi am semnalat"."Totodată, constatăm duplicitatea ministrului Cuc care, la întâlnirea cu liderii USLM, spunea ca înţelege demersurile sindicatelor Metrorex şi cunoaşte situaţia din metrou şi va încerca să rezolve aceste probleme cât mai urgent, iar a doua zi iese şi face declaraţii cum că incidentele dese (zilnice) de la metroul bucureştean sunt rezultatele unor mâini criminale. Poate a fost intimidat de prezenţa şi intervenţia preşedintelui partidului Liviu Dragnea sau poate a fost doar o coincidenţă. Altă explicaţie nu găsim. De altfel, noi am suspendat acţiunile sindicale din această săptămână după discuţiile cu ministrul Transporturilor, care a promis că va rezolva problemele semnalate într-o săptămână. În încheiere, îl invităm pe ministrul Cuc la Depoul Berceni, pentru a prezenta releul cu pricina şi poate ne explica şi ce rol are acel releu'', se mai spune în comunicatul USLM.Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat, miercuri, că deficitul de personal de la Metrorex se va rezolva odată cu apariţia bugetului de venituri şi cheltuieli al companiei, însă a atras atenţia lucrătorilor de la metrou că este important modul în care aceştia îşi fac treaba, menţionând totodată că nu ar vrea să creadă că problemele din ultimele trei zile la un releu la Depoul de la Berceni, care perturbă traficul, apar din cauza unor supărări pe managementul de la metrou."M-am întâlnit cu reprezentanţii sindicatelor la sediul ministerului. Această problemă va fi rezolvată odată cu apariţia bugetului de la Metrorex, dar eu m-aş bucura foarte mult ca toţi angajaţii să înţeleagă că şi modul în care îşi fac ei treaba la metrou este foarte important, pentru că văd un lucru care m-a îngrijorat şi l-am spus inclusiv astăzi presei: de trei zile apare o problemă la un releu la Depoul de la Berceni, care perturbă traficul. Nu vreau să cred că este un lucru care se întâmplă exact acum în plină campanie electorală şi până acum nu a apărut! Eu înţeleg şi nemulţumirile reprezentanţilor asociaţiilor patronale, dar, pe de altă parte, trebuie să înţelegem că trebuie să fim foarte atenţi când vine vorba de modul în care fiecare îşi gestionează funcţia şi atribuţiile. Şi dacă există nemulţumiri vizavi de managementul unei companii cu siguranţă vom analiza ce face managementul, dar nu aş vrea să cred că aceste probleme din ultimele trei zile apar tocmai din cauza, să spunem aşa, a unor supărări ale unor oameni pe managementul de la metrou", a spus Cuc, într-o conferinţă de presă care a avut loc la Palatul Victoria.De altfel, în dimineaţa aceleiaşi zile, ministrul a avansat aceeaşi idee că defecţiunile repetate de pe Magistrala 2 de metrou, Berceni - Pipera, ar fi provocate intenţionat.Cu o zi înainte, marţi, peste 150 de angajaţi ai Metrorex au participat la un protest în faţa Ministerului Transporturilor, organizat de Uniunea Sindicatelor Libere Metrou (USLM), motivul principal fiind lipsa dialogului social din partea conducerii Ministerului Transporturilor în relaţia cu angajaţii de la metrou."Este o problemă de dialog social. Este o reluare a unui miting din martie, este o problemă cu care ne confruntăm şi ne-am confruntat şi atunci, că nimeni nu răspunde de ce se întâmplă în metrou şi de riscurile în siguranţa circulaţiei, siguranţă a circulaţiei care este generată de două aspecte: aceste trenuri care sunt cumpărate la ora actuală de la firma CAF din Spania şi apoi lipsa de personal, deşi, prin memorandum, atât Ministerul Transporturilor, cât şi Guvernul, au acceptat încadrarea a 354 de oameni ca fiind un necesar minim, să putem să formăm funcţiile operative şi să avem transportul în siguranţa maximă şi cu comoditatea pe care trebuie să le ofere metroul", a afirmat liderul USLM, Ion Rădoi, în timpul protestului.Liderul sindical s-a declarat nemulţumit de atitudinea ministrului Transporturilor faţă de situaţia de la metrou."Pe 21 martie, când ne-am întâlnit ultima dată aici, ministrul Cuc s-a obligat să se întâlnească cu noi, să ia măsuri pentru situaţia cu acest Şodolescu, care n-are legătură cu sistemul feroviar. Iată că au trecut două luni şi nu s-a întâmplat mare lucru. Sunt puţin mai mult dezamăgit de atitudinea acestui om, care nici nu se născuse când eu m-am angajat la Metrou. Şi să vii acum să ne dai aici lecţii de PR, este cam greu. Trenul nostru de 6 milioane de euro e încă agăţat pe tunel la Depoul Berceni, nimeni nu ia nicio măsură, nimeni nu a făcut nicio investigaţie, nimeni n-a transmis niciun mesaj", a adăugat Ion Rădoi.Acesta a subliniat că suplimentarea numărului de angajaţi de la metrou are o legătură directă cu creşterea siguranţei circulaţiei."Avem acel memorandum, care trebuie să fie aplicat de la sfârşitul anului trecut, cu angajarea celor 354 de oameni, care trebuiau să participe la întărirea forţei noastre şi a siguranţei circulaţiei. Ei nu se formează de azi pe mâine. Iată că nu s-a întâmplat nici acest lucru, iar nimeni nu răspunde", a încheiat Ion Rădoi.