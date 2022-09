Smiley, Loredana, Connect-R, între câştigătorii Romanian Music Awards 2022 - Lista premiilor

Smiley, Loredana, Connect-R se numără între artiştii câştigători la gala Romanian Music Awards, care a avut loc joi, la Râmnicu Vâlcea, potrivit news.ro.

Evenimentul a fost prezentat de Dorian Popa şi Theo Rose.

Mai multe momente artistice au fost pe scenă, dintre care câteva special pregătite pentru această ocazie.

Loredana a susţinut un medley al celor mai cunoscute piese ale sale, Ştefania a lansat piesa „Banana”, al cărei videoclip a fost publicat în aceeaşi zi iar Juno a făcut echipă cu Smiley care deşi aflat la distanţă, a participat prin internetului tocmai din Bali.

Theo Rose a lăsat deoparte rolul de prezentatoare pentru câteva minute, pentru a-şi cânta cele mai cunoscute piese, urmată de Andia, YNY Sebi, Elena Gheorghe, Emilian, Connect-R împreună cu Johny Romano şi Shift şi mulţi alţii.

De asemenea, nu au lipsit nici prezentările de la BlueCarpet by Pepsi, unde Ana Morodan şi Zarug au fost alături de invitaţii Romanian Music Awards.

Show-ul a fost transmis integral live pe Music Channel şi TikTok.

Lista câştigătorilor:

• Best Pop – Andia

• Best Group – DJ Project

• Best Dance – Minelli

• Best Male – Smiley & Connect-R

• Best Video – Smiley & Juno – E scumpă foc

• Best Female – Theo Rose

• Best New Act – Johny Romano

• Best on Social Media – Dorian Popa

• Best Album/EP/LP - YNY Sebi

• Best Song: Connect-R şi Smiley – Rita

• Best DJ – Dirty Nano

• Best Live Show – Elena Gheorghe

• Best Rock/ Alternative - Jean Gavril

• Best Trap/ Hip-Hop - Cabron feat Theo Rose – Fructul interzis

Premii speciale:

• Lifetime Award – Loredana

• Best Border Breaker – Inna

• Best Feat Award – Emilian şi Theo Rose – „De trei zile nu am somn”