Smiley spulberă misterul piesei 'Made in Romania', care a devenit virală în toată lumea / VIDEO

Smiley a dezvăluit cine este, de fapt, autorul piesei „ Made in Romania ”, care e azi pe buzele tuturor, la 17 ani după ce a fost lansată. Cu toate acestea, puțini știu care a fost varianta originală a piesei și care au fost artiștii care au făcut-o cunoscută până să ajungă în repertoriul lui Ionuț Cercel.

Nu cred că e om care să nu fi auzit măcar o dată piesa „Made in Romania”, pe care au dansat inclusiv fotbaliștii Inter Milano când au câștigat titlul, piesă care a cucerit, de altfel, toată planeta. În mediul online sunt mii de videouri cu vedete, dar și cu oameni simpli care dansează pe această piesă. Cei care au pornit trendul sunt frații Kalin, doi tineri de etnie turcă, ce au dat startul întregii nebunii cu dansul lor ce creează dependență. Recent, Smiley a făcut lumină, povestind cui aparține, de fapt, această piesă.

Într-o postare în mediul online, Smiley a povestit istoricul piesei „Made in Romania”, care, la 17 ani de la lansarea versiunii inițiale, se bucură de un succes imens. Iubitorii muzicii au recunoscut, probabil, similaritatea dintre piesa cântată azi de Ionuț Cercel și hitul din anul 2007 al trupei Simplu, – „Mr. Originality”, pentru că aceasta este piesa, de fapt.

Smiley a avut o reacție extrem de fair play, povestind că nu este deranjat de faptul că hitul trupei Simplu a fost preluat de Ionuț Cercel, după ce a suferit o modificare în privința textului, versurile actuale fiind compuse de Coonect-R…

„Piesa Mr. Originality, la care am scris împreună cu Moga și Simplu, și care a avut foarte mare succes în anul în care am lansat-o. După succesul acestei piese, PRO TV a vrut să facă un imn de 1 Decembrie pe melodia piesei „Mr. Originality”, cu Loredana și Connect-R. Și a ieșit nebunia asta… După ce a ieșit piesa varianta asta, „Made in Romania”, a apărut pe internet varianta cântată de Ionuț Cercel.

Nouă ni s-a părut foarte mișto, am lăsat-o să se ducă viral – atunci nu știu dacă a fost virală, nici nu cred că exista termenul de viral pe vremea aia, după care, anul trecut sau acum doi ani, a ieșit o nouă variantă (remixată, cu Alex Velea) și, anul ăsta, spre surprinderea tuturor, a devenit virală peste tot în lume. Concluzia este că muzica este un limbaj universal și e foarte frumos când o grămadă de oameni contribuie la o chestie care bucură o lume întreagă. Bravo vouă, bravo nouă, tuturor, și să fim sănătoși!, a mai spus Smiley.