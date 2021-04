Solskjaer (Manchester United), foarte mulţumit de jucătorii săi după victoria cu AS Roma - Fonseca: Este o înfrângere dureroasă

Antrenorul echipei Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, s-a declarat foarte mulţumit de jucătorii săi după victoria cu AS Roma, scor 6-2, din turul semifinalelor Ligii Europa, potrivit news.ro.

"Nu cred că suntem deja în finală, dar am făcut treabă bună. Am jucat bine, deşi cei de la AS Roma au mari calităţi. Au marcat din două ocazii avute. Dar eu sunt foarte mulţumit de jucătorii mei, mai ales că am făcut o a doua repriză foarte bună. Am concretizat majoritatea ocaziilor avute şi sunt foarte mulţumit", a declarat Solskjaer.

La rândul său, antrenorul echipei AS Roma, Paulo Fonseca, a afirmat că eşecul este usturător: "Èste greu să vorbeşte despre acest blackout, am venit după pauză fără agresivitate şi am greşit mult. După golul trei marcat de ei, nu am mai avut forţa mentală de a reacţiona. Eu sunt singurul responsabil atunci când e vorba de un eşec. Vom vedea dacă voi mai rămâne la Roma".

Formaţia Manchester United a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 6-2, echipa AS Roma, într-un meci din prima manşă a semifinalelor Ligii Europa, în care a revenit de la 1-2.

Au marcat: Fernandes ‘9, ’71 (penalti), Cavani ’48, ’64, Pogba ’75, Greenwood ‘86 / Pellegrini ’15 (penalti), Dzeko ‘34