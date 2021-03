Sorin Cîmpeanu, după ce zeci de profesori din Arad au refuzat vaccinarea cu AstraZeneca: 'Eu îl cred pe Valeriu Gheorghiţă, nu am competenţe să judec'

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat că personal îl crede pe medicul Valeriu Gheorghiţă în ceea ce priveşte eficacitatea vaccinurilor împotriva COVID-19, acesta explicând că nu există diferenţe notabile între tipurile de vaccin. Comentariile au fost făcute după ce zeci de profesori din Arad au refuzat vaccinarea cu serul AstraZeneca.

”Campania de vaccinare în centrele dedicate persoanelor din învăţământ s-a făcut pe două categorii de vârstă, sub 55 de ani şi peste 55 de ani. Cei sub 55 de ani au fost vaccinaţi, în marea lor majoritate, cu AstraZeneca, cei peste 55 de ani cu Pfizer. Acesta a fost un lucru ştiut de la bun început. Doar în cazul Aradului a existat această problemă (au refuzat vaccinarea cu AstraZeneca - n.r.). În toate celelalte 40 de judeţe plus Bucureşti nu a existat această problemă”, a declarat Sorin Cîmpeanu la Digi24, marţi seară.

Ministrul Educaţiei a adăugat că are încredere în medicul Valeriu Gheorghiţă care a adus argumente ştiinţifice şi medicale în favoarea vaccinurilor împotriva COVID-19.

”L-am auzit de multe ori pe doctorul Valeriu Gheorghiţă cu foarte multe argumente medicale, ştiinţifice, explicând că nu există motive de îngrijorare şi nu există diferenţe notabile între un tip de vaccin faţă de un alt tip. Eu îl cred pe Valeriu Gheorghiţă, nu am competenţe să judec, nu am pregătire medicală. Am posibilitatea să aleg pe cine cred, eu îl cred pe doctorul Valeriu Gheorghiţă. Sunt alţi colegi care nu îl cred”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Sindicatul Democratic din Învăţământ Arad a anunţat, sâptămâna trecută, că zeci de profesori au fost reprogramaţi la vaccinare şi urmau să primească serul AstraZeneca, deşi iniţial fuseseră programaţi pentru serul Pfizer.

Din cauza schibării vaccinului au refuzat vaccinarea.