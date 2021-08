Spitalul 'Victor Babeş' Timişoara îmbunătăţeşte infrastructura electrică cu ajutorul specialiştilor UPT

Universitatea Politehnica din Timişoara (UPT) va colabora cu Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş" din Timişoara pentru îmbunătăţirea infrastructurii electrice a spitalului care este veche şi foarte suprasolicitată din cauza procedurilor de tratament şi care poate ceda, potrivit Agerpres.





Managerul Spitalului "Victor Babeş" Timişoara, dr. Cristian Oancea, a declarat, luni, că în ultimele luni incendiile produse în câteva spitale din ţară au avut drept cauză suprasolicitarea sistemului electric şi că în unitatea pe sanitară se fac în permanenţă verificări, dar circuitele electrice ale spitalului sunt învechite, sistemul electric este subdimensionat şi există, "ca peste tot de altfel, atunci când vorbim de clădiri vechi", posibilitatea producerii unui accident.

"Noi am vrut să preîntâmpinăm acest lucru şi i-am rugat pe colegii de la UPT să ne ajute. Am găsit imediat înţelegere şi am început colaborarea pentru care le mulţumesc (...). Întotdeauna când am avut nevoie, comunitatea din Timişoara a fost alături de noi, iar #impreunareusim nu este un simplu slogan. De-a lungul timpului, când întreg sistemul sanitar, nu doar spitalul nostru, a suferit de o subfinanţare puternică, am primit donaţii de aparatură, am primit alimente pentru pacienţii internaţi, au venit alături de noi sute de voluntari care au ajutat, de la modernizarea unor saloane la îngrijirea bolnavilor. Acum sunt alături de noi specialiştii Facultăţii de Inginerie Electrică şi Energetică care ne ajută să punem la punct sistemul electric al spitalului", a explicat Cristian Oancea.





Specialiştii UPT, conduşi de prof.dr. Sorin Muşuroi, au realizat un bilanţ energetic, "pe intrare", la toate cele trei faze, dar şi pe fiecare fază în parte, pentru a stabili puterea efectivă totală. Totodată, s-a făcut o analiză a imaginii termice obţinute cu ajutorul unei camere de termoviziune şi s-a descoperit un contact electric care ajunsese la o temperatură de 140 grade Celsius. Situaţia a fost remediată şi urmează înlocuirea întregului panou de alimentare.



"Prorectorul UPT, Sorin Muşuroi, a mers la spital împreună cu o echipă a Facultăţii de Inginerie Electrică şi Energetică, unde specialiştii noştri au făcut o primă evaluare a întregului sistem şi au venit cu propuneri de remediere. Este important să oferim tot sprijinul medicilor şi pacienţilor, să răspundem cu toată deschiderea şi responsabilitatea oricăror solicitări de ajutor care ar putea uşura lupta lor cu boala, să creştem împreună siguranţa în spitalele noastre. Cred că implicarea UPT în astfel de acţiuni este firească, în care ne punem, cu toată dăruirea, cunoştinţele şi tehnologia în slujba comunităţii", a punctat rectorul UPT, Florin Drăgan.



În partea a doua a proiectului, specialiştii UPT vor verifica secţiunile şi panourile din fiecare clădire a spitalului pentru a vedea solicitările electrice la care acestea sunt supuse. Pe baza acestor analize, urmează a fi luate mai multe măsuri de refacere a unor circuite sau de înlocuire a unor piese şi trasee electrice.