Spotify a lansat un hub cu muzică din filme şi show-uri TV Disney

Companiile Spotify şi Disney au semnat un acord pentru crearea unui hub cu muzică din filme şi show-uri TV, care este disponibil începând de miercuri, informează Variety, anunță news.ro.

Hub-ul conţine şapte secţiuni cu liste care cuprind piese celebre din animaţiile Disney şi din filmele Pixar, Marvel şi „Star Wars”.

Cel mai accesat cântec online al Disney este „Let It Go” din filmul animat „Frozen”, urmat de „How Far I’ll Go” şi „You’re Welcome” din „Moana”, „Life Is a Highway” din „Cars” şi „You’ll Be in My Heart” din „Tarzan”.

Nu au fost divulgaţi termenii acordului. Potrivit Spotify, utilizatorii serviciului de streaming au accesat anul acesta, în total, timp de aproximativ 2,5 miliarde de minute muzica Disney.

Acordul a intrat în vigoare pe 17 iulie, când utilizatorii Spotify din Europa, SUA, Marea Britanie, Irlanda, Africa de Sud, Canada, Australia şi Noua Zeelandă pot căuta „Disney” în cadrul platformei pentru a găsi hub-ul dedicat.

Secţiunile sunt: Disney Hits (piese din filme Disney şi Pixar), Disney Favorites, Disney Classics, Disney Sing-alongs, Disney Princess, Marvel Music şi Best of Star Wars.

Hub-ul conţine şi muzica din „The Lion King”, care va fi lansat joi în cinematografe, şi link-uri pentru coloane sonore ale unor filme şi programe TV ca „Frozen”, „Moana”, „The Little Mermaid”, „Coco”, „High School Musical”, „Beauty and the Beast”, „Tangled”, „Mary Poppins Returns” şi „Toy Story 4”.