Statuia marelui om politic liberal, Ion C. Brătianu, s-a întors în rondul de la Piața Universității. Cristian Olteanu: La mulțumesc tuturor celor care au ajutat

Grupul statuar al Monumentului dedicat marelui om politic liberal, Ion C. Brătianu, revine în rondul de la Piața Universității. Vestea a fost anunțată de consilierul general PNL, Cristian Olteanu, care împreună cu colega sa, Lăcrămioara Alexandre Fontoura, au inițiat un proiect în acest sens în 2014 și de atunci au militat pe lângă toate administrațiile bucureștene să sprijine inițiativa care în 2019 a fost în sfârșit încununată de succes:

”Istoria ne invață că trebuie să nu ne uităm strămoșii și valorile care au contribuit la ceea ce este astăzi România. Chiar dacă unele regimuri au încercat să șteargă din memoria oamenilor pe cei ce și-au sacrificat viața și au dat totul în slujba cetățenilor, noi, cei care luptăm să păstrăm vii aceste amintiri ale marilor pesonalități, am încercat să le punem la loc de cinste. Bucureștiul și-a căpătat notorietatea si prin arhitectura și patrimoniul său, alaturi de oamenii sai. Farmecul său consistă în monumentele ce spun povești ale trecutului și fac cunoscute generațiilor viitoare istoria lor.

În anul 1903, statuia lui Ion C. Brătianu era așezată pe soclul din rondul de la Piața Universității. Monumentul a fost proiectat de Petre Antonescu și realizat de sculptorul Ernest Henri Dubois și conținea mesajul „PRIN MINTEA, PRIN INIMA ȘI BRAȚELE NOASTRE”. După instalarea la putere a comuniștilor, a început o campanie de distrugere a istoriei de până atunci. Astfel, într-o noapte din anul 1948, statuia marelui Ion C. Brătianu dispărea din Piața Universității si era dusa si topita la Uzinele Republica.

Ion C. Brătianu s-a născut în 1821 și a fost unul dintre cei mai mari oameni politici și artizani ai construirii României moderne. A fost președinte al Partidului Național Liberal, președinte al Consiliului de Miniștri, ministrul Apărării, Ministru al Afacerilor Externe, Ministru de Finanțe. A participat la alegerea primului rege al României, Carol I. Ion C. Brătianu a avut cea mai lungă guvernare din istoria modernă, iar de numele guvernării sale se leagă importante reforme, precum: 3.000 km de căi ferate şi şosele, înfiinţarea Băncii Naţionale, răscumpărarea căilor ferate, proclamarea Regatului, legea electorală din 1884, reducerea termenului învoielilor agricole la 2 ani şi jumătate, autocefalia Bisericii Ortodoxe Române, legea pentru încurajarea industriei naţionale.

Proiectul de reconstructie al monumentului lui Ion C. Brătianu este unul din proiectele mele de suflet, de redare a istoriei si identitatii nationale. Statuia sa aparține românilor și memoria sa trebuie păstrată la rang de cinste. Monumentul este inscriptionat cu același mesaj din 1903: „PRIN MINTEA, PRIN INIMA ȘI BRAȚELE NOASTRE”. Această idee a pornit din recunoștință pentru istoria României și pentru cei care au luptat până la capătul puterilor ca această țară să prospere, să se dezvolte si să nu cadă pradă inamicilor in marile razboaie. Acum, monumentul arhitectural revine acasă, în Piața Universității, după 71 de ani de absență. Este un moment simbolic, cu o încărcătură culturală importantă.

Monumentul este construit pe trei etaje, fiecare având o semnificație diferită. Primul etaj îl constituie personaje alegorice care descriu virtuțile lui Brătianu: forța, frumusețea. Următorul etaj, îl reprezintă o femeie autentică, cu doi copii cu cărți în mână, pentru a simboliza educarea cetățenilor, lucru pentru care Brătianu a luptat, iar pe ultimul etaj este plasat Brătianu și România nouă, înfășurată în steag și un soldat. Toate aceste personaje au reprezentat mâna dreaptă a lui Brătianu. La reconstrucția statuii s-a colaborat cu istorici pentru a reda, intocmai, fiecare detaliu.

Monumentul va rămâne un moment simbolic pentru istoria românilor și a Bucureștiului pentru totdeauna.

Vom reda românilor mândria de a fi neam cu acest mare om politic si speranta ca astfel de oameni se vor mai naste in Romania!

Le multumesc pentru aceasta mare realizare colegei mele Lacramioara Alexandre Fontoura, alaturi de care am initiat acest proiect in 2013, tuturor colegilor liberali care au semnat langa noi initiativa, consilierilor generali care au votat si ei acest proiect, indiferent de culoarea lor politica. La fel, fara sa se gandeasca la apartenenta politica, primarii Capitalei, Sorin Oprescu, Stefanel Marin si Razvan Sava, au sustinut din 2014 pana in 2016 proiectul meu si al Pusei Fontoura.

Din toamna anului 2016 noul Consiliu General a continuat sa aloce fonduri proiectului, chiar daca initiativa fusese liberala. Gabriela Firea a obtinut amplasarea chiar in rondul Pietei Universitatii, lucru la care Metrorex se opunea de ani de zile, si a dus la bun sfarsit acest proiect. Le multumesc pentru asta!”, a relatat Cristian Olteanu, într-un comunicat de presă remis stiripesurse.ro