Stelian Tănase, analiză de COȘMAR pentru Viorica Dăncilă: cel mai periculos este Victor Ponta

Analistul politic Stelian Tănase susține că premierul Viorica Dăncilă se teme foarte tare de moțiunea de cenzură pentru că odată pierdută funcția de prim-ministru, partidul nu o va mai susține la prezidențiale și apoi va fi dată jos de la conducerea PSD. Tănase le atrage atenția și celor din opoziție și arată că Victor Ponta este cel mai periculos pentru că oricând poate trăda în favoarea PSD.

Citește și: Curtea Constituțională, motivare care aruncă în aer alegerile prezidențiale/ DOCUMENT

”Citirea s-a făcut intr-o atmosfera belferistă, de relaxare si indiferență. Vom vedea însă ce va fi joia viitoare, cînd se va dezbate și se va vota. Cade guvernul? De ce tocmai joi? Nu pentru că Opoziției reunite i-ar fi teamă și ar tergiversa – așa cum pretind niște pesediști guralivi și mincinoși. Motivul real este că VVDăncilă nu va fi in țară la inceputul săptăminii viitoare. Ar fi putut să rămînă la București să se voteze moțiunea mai repede, luni de pildă, dar trage de timp, săraca, pentru că știe ce o așteaptă. Moare de frică. Da acatiste să treaca de incercare, cum e ea bisericoasă. Daca pierde guvernul, pierde sprijinul partidului în campania prezidențială. Pasul unu. Pasul doi. Pierde șefia PSD. Un rău nu vine niciodată singur.

De observat că pină joi se pot întîmpla multe. De pildă, negocieirle la două capete purtate de Victor Ponta să dea rezultat și să ne trezim joi că Pro România nu e-n sală. Sau că VVDăncilă, cu pasiunea ei pentru shopping, reușeste să cumpere niscaiva nehotărîți sau pesediști trecuți cu arme si bagaje in partida Opozitiei. Să zicem că vor fi întorși din drum cu posturi grele, afaceri, neamuri care primesc funcții prin guvern. De ce nu!? S-au mai văzut dintr-astea. Dar veriga slabă a intregii afaceri este Victor Ponta. Nici nu ascunde că are alte ginduri decît PNL, USPlus, UDMR… El vrea neapărat să redevină liderul PSD din care a dezertat cîndva intr-o maniera rușinoasă. Deși au trecut ani, tot nu s-a copt. Este în stare de orice pentru un dram de putere în plus. Minte cum respiră. Poate trăda cu zîmbetul pe buze, cu obrazul gros, fără să aibă aerul că a făcut o nefăcută și ar fi mindru de ispravă ca de o poznă nevinovată. În locul lui Orban, Barna, Kelemen Hunor etc nu aș da crezare niciunui cuvint din ce spune Ponta Aș sta cu ochii pe el ca pe butelie.”, scrie Stelian Tănase, pe blog.