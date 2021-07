Stelian Țurlea prezintă cartea zilei: 'Cea care nu mai era', de Boileau Narcejac

Un roman inițial refuzat de mai multe edituri, publicat în cele din urmă cu un mare succes, transpus pe marele ecran cu enorm succes și apoi tradus în întreaga lume, reeditat de nenumărate ori și devenit un clasic al literaturii polițiste, arată Stelian Țurlea în Mediafax.

Redăm în cele ce urmează analiza acestuia:

O încântare și în această traducere nouă.

Boileau-Narcejac este numele sub care au publicat și devenit celebri doi scriitori francezi – Pierre Boileau (1906-1989) și Thomas Narcejac (1908-1998).

Colaborarea lor a fost atât de fructuoasă, încât au publicat 43 de romane, 100 de povestiri și patru piese de teatru. Dar succesul cel mai mare l-au obținut cu câteva romane polițiste, între care cel de față, publicat în 1952. În aproape tot ce au scris, Boileau se ocupa de intrigă, iar Narcejac de atmosferă și caracterizări.

Romanul apărut în 1952 și refuzat inițial de câteva edituri a cunoscut un succes mondial, numeroase ediții și, mai ales, numeroase adaptări cinematografice. În 1955, Henri-Georges Clouzot a ecranizat romanul sub titlul „Diabolicele”, cu Simone Signoret, Vera Clouzot și Paul Meurisse (romanul a fost apoi reeditat chiar sub acest titlul, „Diabolicele”). În 1996, americanul Jeremiah S. Chechik a realizat un remake al filmului, cu același titlu, cu Isabelle Adjani, Sharon Stone și Chazz Palminteri. De subiect s-a ocupat și televiziunea: 1974 – „Reflections of Murder” telefilm american, realizat de John Badham; 1993 – „House of Secrets”, telefilm american realizat de Mimi Leder; 1991 – un film realizat de rusul Iuri Beleny; 1991 – Elveția, „Cea care nu mai era” regizat de Pierre Koralnik.

Prin urmare, cartea pe care o semnalăm este un roman polițist clasic, asupra subiectuilui căruia nu vom insista.

Scriu editorii: „Fernand Ravinel, un reprezentant de vânzări cu o existență banală, pune la cale împreună cu amanta lui să-și ucidă soția. Miza: o poliță de asigurare mai mult decât generoasă. Dar când trupul fără viață al consoartei dispare și Ravinel primește o scrisoare semnată chiar de ea, realitatea și halucinațiile se îmbină într-un melanj patologic”.

E vorba nu numai de un roman polițist bun, ci și de un roman psihologic foarte bun.

„Cu toate că, de la apariție, ideea romanului a fost «furată» de atâtea ori încât și-a pierdut întrucâtva caracterul inovator, cartea rămâne un exemplu suprem al unei trame polițiste atent șlefuite” - Barri Forshaw, The Independent

„Cititorul e atât de captivat de poveste, atât de mult tachinat cu aluzii și îndoieli subliminale, încât finalul zdrobitor de neașteptat capătă o credibilitate imediată și cumplită, atât în privința acțiunii, cât și a personajelor. Când termini lectura ai impresia că tocmai ai scăpat din logica teribilă a unui coșmar.” - World of Authors, 1950-1970.