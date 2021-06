Stenogramele care aruncă în aer Guvernul: liberalii au identificat un tun financiar tras de Cristian Ghinea și USR-PLUS

Jurnalistul Victor Ciutacu a prezentat, miercuri seară, la România TV, o serie de stenograme cu adevărat incendiare. Cei de la USR-PLUS au introdus, împotriva voinței liberalilor, un proiect de OUG prin care se înființează o Agenție de Investiții în Sănătate (ANDIS), o structură paralelă care ar urma să gestioneze banii alocații Sănătății prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Stenogramele prezentate la România TV:

”Cristian Bușoi: Este nevoie de o discuție în coaliție asupra OUG referitoare la Agenția de la Ministerul Sănătății pentru investițiile în spitale, inclusiv investițiile din PNRR. Riscăm foarte mult ca acești bani din PNRR și proiectele să se blocheze. Mi se pare mult mai potrivit ca CJ-urile să-și facă un proiect de achiziție să se ocupe de el.

Ludovic Orban: Decizia la nivelul coaliției a fost ca proiectele de spitale să fie derulate de autoritățile care tutelează spitalele. Acel pasaj cu înființarea agenției pentru spitale a fost introdus împotriva deciziei coaliției, de Ghinea, cel mai probabil în conivență cu Voiculescu. Am discutat cu primul ministru și are același punct de vedere cu mine.

Cristian Bușoi: În condiții de austeritate, în condiții de dificultăți financiare, tu înființezi instituții cu salarii de mii de euro, atunci cred că discuția este închisă.

Mircea Hava: PNRR, dumneavoastră spuneați înainte să ne abținem, eu nu o să mă pot abține pentru că nu am văzut în viața mea o chestiune atât de prost scrisă. Nu este decât o însăilare. E vorba și de această agenție, și pe mine mă miră cum niște oameni de dreapta la guvernare se gândesc să înființeze această agenție, care se vede de la o poștă că este pentru a duce niște bani în anumite zone. Sunt împotriva celor care încearcă să-și bată joc de inteligența românilor. Voi încerca să scot de acolo să se vadă și banii de consultanță care sunt duși pentru niște indivizi.”.

România Tv anunţat luni seară că se înființează o Agenție de Investiții în Sănătate (ANDIS) – în condițiile în care există CNI care face investiții în infrastructură. Înființarea acestei agenții este condiția pentru ca România să primească banii de la Comisia Europeană.

Consiliile județene, municipale, ministerele cu rețea sanitară proprie trebuie să plătească consulatanța pentru proiectele acestei agenții. De asemenea, Agenția face toate achizițiile pentru proiectele de invesții la nivel de țară (spitalele și consiliile nu mai fac achiziții pentru marile proiecte în infrastructură).

Agenția urmează să fie înființată în acest an, urmând ca și conducerea să fie stabilită tot în acest an. Personalul ar urma să fie angajat în acest an și în 2022, în total urmând să fie 52 de angajaţi. . Instituția nou-înființată ar urma să preia construirea celor trei spitale regionale, care se vor realiza la Iași, Craiova și Cluj, dar şi alte investiții.

La procedura de numire a președintelui agenției se are în vedere componența POLITICĂ și profesională (președintele are rang de secretar de stat cu un mandat de 4 ani). Agenția beneficiază de consultanță de la instituțiile financiare internaționale (contra-cost).